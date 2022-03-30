Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Великобритания готова быть гарантом безопасности для Украины в случае обращения... 00:58
Пилот назвал оптимальное время полета для нервных пассажиров 00:58
В России выразили обеспокоенность в связи с «зачисткой»... 00:49
Ибрагимович отреагировал на невыход сборной Швеции на ЧМ-2022 00:48
Арабская коалиция объявила о приостановке военных операций в Йемене 00:42
Польские болельщики скандировали оскорбления в адрес России на матче со Швецией 00:41
В Китае заявили, что санкции угрожают миру гуманитарными проблемами 00:41
Фанаты сборной Нигерии устроили беспорядки после невыхода команды на ЧМ 00:27
Белоруссия запретила вывоз из страны муки, риса и макарон 00:26
Джонсон заявил, что Россия пытается заставить Украину и ее союзников капитулировать 00:25
Бизнес

Цены на сахар сдержали не все

«О`Кей» и «Ашан» отказались от ограничений наценки на сахар

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Софийчук/ТАСС
В магазинах «О'Кей», «Ашан» и «Атак» больше не будут ограничивать наценку на сахар, ритейлеры направили соответствующее уведомление в Федеральную антимонопольную службу. Как пояснили «Газете.Ru» в Auchan Retail, отказ от ограничения необходим для обеспечения наличия товаров на полках в условиях ажиотажа.

Ритейлеры «О'Кей» и Auchan (сети «Ашан» и «Атак») направили в Федеральную антимонопольную службу уведомление о том, что больше не будут ограничивать наценку на сахар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изначально агентство сообщало, что компании отказались ограничивать наценку на ряд социально значимых товаров «для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», но позже уточнило, что речь идет только о сахаре. Действующие ограничения наценки по остальным товарам сохраняются.

В пресс-службе Auchan Retail подтвердили «Газете.Ru», что в уведомлении речь шла только о ценах на сахар.

«Эта мера необходима для обеспечения наличия товаров на полке в условиях повышенного спроса. Добровольное обязательство по ограничению наценки на остальные товары Auchan сохраняет», — заявили в компании.

Как работают ограничения

ФАС, Минпромторг и Минсельхоз ранее разработали механизм ограничения торговыми сетями наценки на социально значимые товары. Как сообщило 1 марта антимонопольное ведомство, «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» (АО «Тандер») первыми добровольно приняли на себя обязательства о минимизации наценки. Сети обещали не ставить наценку более чем на 5% на четыре категории социально значимых товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора» (картофель, лук, капуста, морковь, свекла. — прим. «Газеты.Ru»).

ООО «О'Кей» и АО «Тандер» ввели самоограничения с 1 марта, Auchan Retail — с 3 марта. Позже наценку ограничила также X5 Retail Group («Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка»).

Согласно разработанной схеме, каждый ритейлер сам должен определить конкретные товарные позиции в каждой из четырех групп. Условий всего три: товары должны быть произведены в России, представлены в магазинах в достаточном объеме и выбраны из наиболее востребованных. На полках магазинов такие продукты можно найти по специальным ценникам с пометкой «Социальный товар».

Правительственная мера должна была сдерживать цены, но, к примеру, цены на сахар в среднем по стране выросли. Покупатели жаловались на отсутствие товара на полках, а торговые сети объясняли нехватку ажиотажным спросом.

По данным Росстата, с 12 по 18 марта розничная стоимость сахара подскочила на 13,8%. В некоторых регионах Росстат зафиксировал рост цен до 37,1%.

ФАС выявила признаки картельного сговора при проверке воронежских филиалов торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит». Против крупнейшего производителя сахара в России «Продимекс» завели антимонопольное дело, обвинив компанию в незаконной координации торговых сетей.

Что такое социально значимые товары

Список социально значимых товаров был утвержден постановлением правительства от 15 июля 2010 года. Власти регионов имеют право расширять перечень в зависимости от ситуации.

В федеральном реестре 24 пункта — говядина, свинина, баранина, куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь и яблоки.

Auchan останется в России

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Франции, призывал все французские компании, в том числе Auchan, покинуть российский рынок.

Однако корпорация продолжит работу в России, несмотря на уход других французских брендов. По словам генерального директора Auchan Retail International Ива Клода, российская сеть сейчас функционирует «в режиме автаркии», все инвестиции в РФ приостановлены. Если Auchan закроет российские магазины, без работы останутся 30 тыс. человек. «Самое важное для нас — сохранить наших сотрудников и гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить людей в двух этих странах [России и Украине]», — подчеркнул Клод в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Наряду с Auchan в РФ сейчас продолжают работу молочная компания Danone, строительный ретейлер Leroy Merlin и заводы группы Bonduelle.

О приостановке деятельности объявили Decathlon, Renault, закрыли магазины Hermès, LVMH, Chanel и Kering (владеет люксовыми брендами Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть