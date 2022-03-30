Цены на сахар сдержали не все

В магазинах «О'Кей», «Ашан» и «Атак» больше не будут ограничивать наценку на сахар, ритейлеры направили соответствующее уведомление в Федеральную антимонопольную службу. Как пояснили «Газете.Ru» в Auchan Retail, отказ от ограничения необходим для обеспечения наличия товаров на полках в условиях ажиотажа.

Ритейлеры «О'Кей» и Auchan (сети «Ашан» и «Атак») направили в Федеральную антимонопольную службу уведомление о том, что больше не будут ограничивать наценку на сахар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изначально агентство сообщало, что компании отказались ограничивать наценку на ряд социально значимых товаров «для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», но позже уточнило, что речь идет только о сахаре. Действующие ограничения наценки по остальным товарам сохраняются.

В пресс-службе Auchan Retail подтвердили «Газете.Ru», что в уведомлении речь шла только о ценах на сахар.

«Эта мера необходима для обеспечения наличия товаров на полке в условиях повышенного спроса. Добровольное обязательство по ограничению наценки на остальные товары Auchan сохраняет», — заявили в компании.

Как работают ограничения

ФАС, Минпромторг и Минсельхоз ранее разработали механизм ограничения торговыми сетями наценки на социально значимые товары. Как сообщило 1 марта антимонопольное ведомство, «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» (АО «Тандер») первыми добровольно приняли на себя обязательства о минимизации наценки. Сети обещали не ставить наценку более чем на 5% на четыре категории социально значимых товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора» (картофель, лук, капуста, морковь, свекла. — прим. «Газеты.Ru»).

ООО «О'Кей» и АО «Тандер» ввели самоограничения с 1 марта, Auchan Retail — с 3 марта. Позже наценку ограничила также X5 Retail Group («Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка»).

Согласно разработанной схеме, каждый ритейлер сам должен определить конкретные товарные позиции в каждой из четырех групп. Условий всего три: товары должны быть произведены в России, представлены в магазинах в достаточном объеме и выбраны из наиболее востребованных. На полках магазинов такие продукты можно найти по специальным ценникам с пометкой «Социальный товар».

Правительственная мера должна была сдерживать цены, но, к примеру, цены на сахар в среднем по стране выросли. Покупатели жаловались на отсутствие товара на полках, а торговые сети объясняли нехватку ажиотажным спросом.

По данным Росстата, с 12 по 18 марта розничная стоимость сахара подскочила на 13,8%. В некоторых регионах Росстат зафиксировал рост цен до 37,1%.

ФАС выявила признаки картельного сговора при проверке воронежских филиалов торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит». Против крупнейшего производителя сахара в России «Продимекс» завели антимонопольное дело, обвинив компанию в незаконной координации торговых сетей.

Что такое социально значимые товары

Список социально значимых товаров был утвержден постановлением правительства от 15 июля 2010 года. Власти регионов имеют право расширять перечень в зависимости от ситуации.

В федеральном реестре 24 пункта — говядина, свинина, баранина, куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь и яблоки.

Auchan останется в России

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Франции, призывал все французские компании, в том числе Auchan, покинуть российский рынок.

Однако корпорация продолжит работу в России, несмотря на уход других французских брендов. По словам генерального директора Auchan Retail International Ива Клода, российская сеть сейчас функционирует «в режиме автаркии», все инвестиции в РФ приостановлены. Если Auchan закроет российские магазины, без работы останутся 30 тыс. человек. «Самое важное для нас — сохранить наших сотрудников и гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить людей в двух этих странах [России и Украине]», — подчеркнул Клод в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Наряду с Auchan в РФ сейчас продолжают работу молочная компания Danone, строительный ретейлер Leroy Merlin и заводы группы Bonduelle.

О приостановке деятельности объявили Decathlon, Renault, закрыли магазины Hermès, LVMH, Chanel и Kering (владеет люксовыми брендами Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent).