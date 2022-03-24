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Бизнес

«Пятерочку» и «Магнит» заподозрили в сговоре из-за сахара

ФАС завела антимонопольное дело из-за недопоставок сахара в магазины «Пятерочка» и «Магнит»

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Упаковки с сахаром в распределительном центре компании «Магнит» в Краснодаре

Упаковки с сахаром в распределительном центре компании «Магнит» в Краснодаре

Виталий Тимкив/РИА «Новости»
«Пятерочка» и «Магнит» могли синхронно не поставлять сахар в магазины Воронежской области, чтобы поддержать ажиотажный спрос на товар, считают в региональном УФАС. Если сговор компаний будет доказан, им грозят оборотные штрафы. Ретейлеры заявляют, что товар и без того продается с минимальной наценкой, не покрывающей даже расходы на его транспортировку, поэтому логики в намеренном «подогреве» спроса нет. Пустыми полки могут оказаться лишь на короткое время, так как паллеты очень быстро разбирают, утверждают представители сетей.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит». Воронежское управление ФАС организовало проверку после жалоб покупателей на то, что сахар исчез из магазинов региона.

В ходе проверки было установлено, что на складах торговых сетей достаточно сахара-песка, при этом в период с 9 по 21 марта на полках товара не было. «Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — говорится в сообщении на сайте ФАС.

Если сговор сетей будет доказан, в соответствии с КоАП РФ им грозят оборотные штрафы.

В Х5 Group (владеет «Пятерочкой») заявили, что сахар привозят фурами в распределительные центры, а по отдельным магазинам развозят небольшими машинами. Сейчас в распределительных центрах сахар есть.

«В магазинах действительно есть ажиотажный спрос, привезенные паллеты очень быстро разбирают и действительно, есть периоды до приезда следующей машины, когда сахара на полке может не быть. Прямой «сахаропровод» от РЦ в магазины в нашем процессе не предусмотрен», — говорится в сообщении ретейлера в Telegram.

На прошлой неделе в «Пятерочках» прошли прокурорские проверки, дополнительных вопросов со стороны проверяющих и фиксации каких-либо нарушений не было. «Что имеет ввиду воронежская УФАС, говоря о нарушении антимонопольного законодательства, нам неизвестно. Попробуем выяснить это в ходе их проверки», — добавили в Х5.

В «Магните» заявили, что на момент проверки запасы сахара, готовящиеся к отгрузке с воронежского склада в магазины, соответствовали 1,5-дневной норме продаж. «Сахар — это товар, который мы по согласованию с ФАС продаем с минимальной наценкой, не покрывающей даже расходы на его транспортировку. Учитывая это, затруднительно увидеть логику в заявлениях о намеренном придерживании сахара и создании ажиотажного спроса», — подчеркнул ретейлер. Компания в марте отгрузила со складов двухмесячную норму сахара и готова отгружать еще больше.

«Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы обеспечить всех покупателей сахаром. Сейчас мы ждем официальных документов от УФАС с обоснованиями, на которых принималось решение о возбуждении дела», — добавили в «Магните».

Антикартельные проверки производителей

На прошлой неделе из-за отсутствия сахара на полках магазинов ФАС начала проверки крупнейших производителей сахара, в том числе ООО «Группа компаний «Русагро», ООО «Русагро-Центр» (структуры группы «Русагро»), ООО «Продимекс», ООО «ГК Доминант», ООО «Торговый дом «Доминант» и ООО «ЧеховСахар», а также НКО «Cоюз сахаропроизводителей России».

Пока никаких выводов служба не сделала. «Окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений будут сделаны по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации», — сообщило ведомство в Telegram.

Цена ниже рыночной

Как ранее сообщили в Минпромторге, объем продаж сахара в крупных сетях снизился за неделю почти на 30%. В конце февраля - начале марта был зафиксирован ажиотажный потребительский спрос, сейчас спрос стабилизируется. «При том, что все крупнейшие ретейлеры поддерживали объемы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объем продаж снизился на 29%», — рассказали в ведомстве.

При этом цена на сахар в крупном ретейле ниже рыночной. По данным Росстата, текущая розничная цена составляет 78 руб. за килограмм сахара. В то время как в федеральных сетях сахар продается по цене от 56 до 65 руб. за 1 кг. «Скептически относимся к региональным инициативам властей к ограничениям, в том числе по сахару. Мы считаем, что рынок продовольствия единый, и таких вещей допускать нельзя. Цена должна регулироваться рынком», — отметил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов (цитата по ТАСС).

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным подчеркивала, что запасов сахара и гречки достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. «Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан, мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой», — отмечала она, призывая не поддаваться панике и не дестабилизировать товаропроводящую сеть.

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