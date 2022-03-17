Как платить по кредиту, если приложение банка не работает

Россияне столкнулись со сложностями при оплате кредитов через приложения банков на фоне санкций. «Газета.Ru» рассказывает, как не допустить просрочку по займу в текущих условиях и обойти ограничения, а также поможет ли амнистия для заемщиков.

Клиенты ряда банков из-за санкций столкнулись со сложностями оплаты кредитов привычным способом – через мобильные приложения банков, выяснила «Газета.Ru». Например, владельцы iPhone и смартфонов на базе Android сообщили, что приложения ряда кредитных организаций не работают.

Речь идет о ВТБ и Промсвязьбанке, которые попали под блокирующие санкции США. Клиенты ВТБ сообщили «Газете.Ru», что после введения санкций приложение банка потребовало обновления до последней версии, после чего перестало работать на смартфоне. Зайти в него не получается до сих пор.

Клиенты Промсвязьбанка также не могут зайти в приложение. Скачать его в App Store и Google Play невозможно.

«Проблема невозможности оплатить кредит с телефона коснулась всех заемщиков этих банков. Мобильными приложениями кредитных организаций пользовалось абсолютное большинство клиентов — свыше 90%. Речь идет почти о всей клиентской базе банков с проблемами с мобильными приложениями», — отметил источник «Газеты.Ru» на финансовом рынке.

По его словам, у Промсвязьбанка и ВТБ сейчас фактически отсутствует мобильное приложение. Поэтому их клиенты не могут через привычный канал совершить любую операцию, в том числе оплатить кредит.

В то же время отсутствие технической возможности платить по кредиту через приложение не освобождает заемщика от ответственности исполнять обязательства перед банком, подчеркнула директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Основная проблема – потеря удобства

«Основная проблема – потеря определенного удобства. Оплачивать счета и кредиты через приложение позволяет сэкономить время и иногда избежать комиссии за оплату. Также проблемой является возврат приложений в магазины. Пока банки под санкциями, это крайне маловероятно. Банкам придется либо придумывать альтернативные варианты, либо разрабатывать приложения, которые можно качать напрямую с сайтов. Но и работать они, вероятнее всего, будут только в России.

Сейчас клиенты могут выйти на просрочку из-за сбоев в приложениях», — отметил ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин.

В пресс-службе ВТБ «Газете.Ru» сообщили, что предупреждали клиентов заблаговременно о проблемах с оплатой через мобильное приложение. В кредитной организации уточнили, что у заемщиков есть пять альтернативных вариантов внесения платежей по кредитам:

Это интернет-банк, банкомат, перевод с карты или счета другого банка на счет в ВТБ (в том числе через Систему быстрых платежей по номеру телефона), в офисе и на сайте «Почты России» переводом с карты на карту.

В банке отметили, что альтернативные способы помогут заемщикам не выйти на просрочку по кредиту. Представители Промсвязьбанка не смогли оперативно ответить на запрос «Газеты.Ru».

«В текущей ситуации технических трудностей для погашения кредитов нет. Банки информируют всех заемщиков об этом. Если один из удобных способов общения клиента с банком стал недоступен, можно воспользоваться стандартными каналами взаимодействия, которые работают», — подтвердил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Эту же точку зрения высказали зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов и инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По словам Бахтина, тот же пароль от личного кабинета можно элементарно восстановить дистанционно. В личный кабинет банков можно зайти не только с компьютера, но и со смартфона через браузер, добавил он.

«Сейчас следовало бы уменьшить количество операций в приложениях, переведя часть деятельности банков в офлайн. Это придало бы стабильности работе и уверенности клиентам. Также следовало бы улучшить работу поддержки. Встревоженным клиентам нужны простые, понятные ответы на вопросы и решение возникших проблем. Самый надежный вариант — гасить кредит непосредственно в филиале банка. Но если это невозможно, нужно зафиксировать каким-либо образом факт отправки платежа или факт попытки оплаты, что всегда учитывается при возникновении спорных ситуаций», — подчеркнул первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Амнистия для заемщиков

Депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова обращение, в котором предложил освободить россиян от штрафов за просроченные платежи по кредитам в конце февраля и начале марта 2022 года.

Сигал уверен, что инициатива могла бы помочь сейчас в условиях нестабильной работы приложений. Очень велика вероятность, что ее примут на рассмотрение, добавил он.

«Мера поможет тем клиентам, которые столкнулись с техническими сложностями. Но необходимо уточнение: от штрафов будут освобождены только заемщики тех банков, у которых возникли сбои в работе приложений. Или все, кто допустил просрочку в феврале-марте, независимо от причин. Если речь идет только о заемщиках банков, попавших под блокирующие санкции, проблему можно решить проще — на уровне отдельной кредитной организации. Банк, зная о возникших сложностях у его клиентов, может объявить им амнистию», — пояснил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская не исключила, что в ближайшее время возникнет проблема просрочки.

«Только за 2021 год было одобрено 21,5 млн кредитов наличными на 6,9 трлн руб. Доля необеспеченных кредитов превысила 20%. При среднем кредите, предоставленном на срок более пяти лет, сумма займа составляет 747 тыс. руб., до пяти лет – 242 тыс. руб. Угроза повышения уровня дефолтности по таким кредитам маловероятна, но все же возможна. В таком случае подобная мера будет действительно актуальна и востребована», — уточнила она.