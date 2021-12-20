Топ-менеджер РСХБ о реализации активов и помощи бизнесу

Первый заместитель директора департамента по работе с проблемными активами Россельхозбанка Анжелика Табушева в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, как банк реализует активы и помогает сохранить существующие бизнесы для привлечения в них профильных инвесторов, которые способны их развивать.

— Есть ли в вашей практике примеры успешной реализации и последующей работы активов?

— Безусловно есть, именно для этого мы и работаем. Таких примеров множество. В итоге мы сохраняем для экономики эффективное предприятие, которое обеспечивает рабочие места. Зачастую это отличная возможность для жителей небольших сел и городов работать близко к дому. Так в октябре 2020 года банком было реализовано здание бывшей гостиницы «Заря» в городе Владимир. В настоящее время собственником проводится масштабный ребрендинг здания, привлекаются инвестиции, гостиница продолжает коммерческую деятельность, что особенно актуально на фоне развития внутреннего туризма.

Также в декабре 2020 года банком реализован имущественный комплекс в Москве, который был приобретен крупным застройщиком для развития инфраструктуры строящегося жилого комплекса. В настоящее время строительство этого жилого комплекса завершается.

В Йошкар-Оле в августе 2021 года мы реализовали нежилые помещения, в которых сейчас располагается заведение общественного питания. А покупателем выступил привлеченный банком арендатор имущества.

С мая по август 2021 года в период сезона посевных и уборочно-полевых работ в Ногинском районе Московской области банк реализовал 4 земельных участка сельскохозяйственного назначения, которые теперь обрабатываются и используются для выращивания сельскохозяйственных культур.

— Кто обычно выступает инвестором в подобных сделках?

— Инвестором, как правило, выступают компании, имеющие профильное направление деятельности по типу приобретаемого имущества. Они заинтересованы в увеличении объемов своей деятельности и расширении географии бизнеса.

Интерес инвесторов к активам связан прежде всего с надежностью заключения сделок купли-продажи с банком в сравнении с заключением сделок с непроверенными контрагентами. При совершении сделок с банком минимальны риски оспаривания имущества в судебном порядке или передачи его покупателю в ненадлежащем состоянии.

— Какие интересные активы находятся в процессе реализации прямо сейчас?

— Из реализуемых банком активов можно выделить фабрику по производству макаронных изделий, расположенную в г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. Фабрика представляет собой полноценный комплекс зданий и профильного оборудования для производства готовой продукции, потенциальная производственная мощность – 10 тонн в год.

Также в настоящий момент банком реализуется торговый центр в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, площадью 4 тысячи кв. метров, расположенный в крупном спальном районе города и оснащенный всеми необходимыми коммуникациями для организации арендного бизнеса.

В Краснодарском крае реализуется крупная производственная площадка на базе бывшего Консервного комбината, которая может использоваться для организации транспортно-логистического центра, в связи с близостью ее нахождения к морскому порту в городе Новороссийск (50 км), а также в качестве энергоемкого производства.

— Насколько это выгодное приобретение?

— Приобретение данных активов выгодно для потенциальных инвесторов ввиду обеспечения банком, как собственником имущества, их сохранности и инвестиционной привлекательности. Все активы представляют собой готовые площадки для организации успешного бизнеса и развития производственных и торговых мощностей. При этом заключение сделок с банком носит максимально прозрачный характер – активы реализуются на электронных публичных торгах, а банк выступает прямым продавцом имущества.

— Какие новые подходы в работе с непрофильными активами были внедрены в РСХБ и какие результаты они дали?

— Для реализации имущества банком активно используются все действующие массовые электронные площадки и сервисы, используемые для информационного продвижения на рынке, в том числе собственную платформу «Свое Фермерство».

Также для удобства профильных инвесторов мы разработали и регулярно направляем потенциальным инвесторам индивидуальные каталоги имущества. В следующем году банком планируется запуск собственной витрины залогового имущества и имущества банка.

Индивидуальный подход к реализации позволил нам за последний год реализовать 50% крупных непрофильных активов с баланса Россельхозбанка.

При этом не всегда в рамках урегулирования проблемной задолженности у нас есть возможность принять на баланс актив, представляющий собой единый производственный комплекс. Зачастую активы одного предприятия находятся в собственности нескольких лиц, выступают залоговым обеспечением у разных банков. Реализация единого комплекса по частям приводит к потере его производственного и рыночного потенциала, а также невозможности дальнейшей профильной эксплуатации.

Во избежание подобных ситуаций Банком активно применяется практика создания SPV-компаний, задача которых состоит в объединении у себя на балансе частей единого комплекса с целью обеспечения замкнутого цикла производства. Применение указанной практики позволяет вдохнуть новую жизнь в проблемный актив и повысить шансы на дальнейшее развитие коммерческой деятельности предприятия.

Яркий пример реализации такой практики SPV-компания ООО «Тверской кирпич», которая была создана для урегулирования проблемной задолженности ООО «Верхневолжский кирпичный завод» и консолидации на балансе имущественного комплекса крупного кирпичного завода.

В результате сделки на SPV было консолидировано имущество завода по производству кирпича, включая производственное оборудование, железнодорожную ветку, газопровод, а также глиняный карьер и земельные участки.

Благодаря этому активы предприятия были «очищены» от долгов и правопритязаний третьих лиц, а для потенциальных инвесторов создана возможность приобрести готовый актив на более выгодных условиях. В настоящее время доли ООО «Тверской кирпич» реализуются на торгах, прием заявок осуществляется до 13 января 2022 года.

— Находятся ли в реализации интересные функционирующие предприятия, являющиеся залогом Банка?

— Конечно. Функционирующие предприятия также реализуются банком в рамках действующих процедур взыскания.

Так, в ряду интересных залоговых активов банка особое место занимает Башкирский птицеводческий комплекс, расположенный в городе Мелеуз Республики Башкортостан и специализирующийся на производстве мяса индейки. При поддержке Правительства Республики банку удалось сохранить все производственные мощности предприятия, а это 30 тыс. тонн в год мяса в живом весе. В настоящий момент активы комплекса успешно управляются в рамках аренды, продукция птицеводческого комплекса представлена в розничных и оптовых сетях Республики и соседних регионах. Предприятие можно приобрести на публичных торгах, которые начнутся сразу после новогодних праздников – 10 января 2022 года.

Также можно отметить крупный торговый центр «Каскад» в Чебоксарах. Общая площадь центра – свыше 52 тыс. кв.м. Торговый центр обеспечен удобной транспортной доступностью, рядом расположены все значимые объекты города. Текущая заполняемость торгового центра порядка 75%. Арендаторами центра выступают крупнейшие российские и международные розничные сети, зона развлечений центра оборудована современным шести-зальным кинотеатром. Торговый центр также можно приобрести с торгов, уже ведется прием заявок, торги состоятся 12 января 2022 года.