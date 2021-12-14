Аналитики объяснили, чем вызван обвал на российском фондовом рынке

Геополитический фактор, напряженность на границах России с Украиной стали основной причиной обвала, случившегося на Мосбирже вечером в понедельник и утром во вторник, считают аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». Фондовый рынок России так и не восстановился полностью 14 декабря, и в лучшем случае стоит ждать нейтральной динамики, которая сохранится до конца года.

Утром 14 декабря индекс Мосбиржи продолжил падение — он откатился к 3532 пунктам (антирекорд с марта 2020 года). Накануне вечером торги на площадке закрылись с падением на 3,77% — до 3618,3 пункта.

Одной из причин вчерашнего обвала, как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, послужило заявление Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ сообщила, что штамм «омикрон» представляет собой «очень высокий» глобальный риск. А до этого по поводу нового штамма звучали успокаивающие прогнозы. На этом фоне ряд стран ЕС и Великобритания заявили об ужесточении антиковидных мер, что, конечно же, напугало инвесторов.

Была паника

По мнению директора компании Единый Брокер Артема Арзамасцева, ситуацию на Мосбирже во вторник утром «можно было охарактеризовать как панику».

«Уже в утреннюю сессию, не дожидаясь основной, на рынке активизировались продавцы и многие российские «голубые фишки» открылись с гэпом вниз. Чуть позже ситуация стабилизировалась и на рынке появились попытки закрыть утренний гэп», — говорит Арзамасцев.

Такое падение больше напоминает «финальный вынос», то есть последний день распродажи акций, отмечает Арзамасцев.

«И вполне может быть, что воспользовавшиеся столь значительной просадкой инвесторы уже к Новому году могут получить подарок в виде рекордной прибыли от краткосрочных спекулятивных покупок. И далее рынок успокоится», — предполагает Арзамасцев.

Главным поводом для выхода инвесторов из рублевых активов выступает геополитика, уверен ведущий аналитик инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Обмен хлесткими заявлениями со стороны России и Запада, угрозы новых болезненных экономических санкций, концентрация российских войск на границе с Украиной — все это заставляют иностранцев выходить из российских активов», — говорит Суверов, добавляя, что одними из главных продавцов российских акций выступают американские инвестфонды.

«Российский рынок — это, по своей сути, отражение негативной политической ситуации на акциях крупнейших компаний. Собственно, из-за того, что политический фон вокруг России сейчас максимально напряженный, рынок и нырнул камнем вниз, за несколько недель уничтожив около половины прироста с момента краха в марте 2020 года», — уточняет сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Геополитический фактор — безусловно один из основных факторов столь мощных распродаж, согласен Арзамасцев из Единого брокера. «Но этот фактор будет постепенно уменьшать свое влияние. На первый план выйдут экономические причины. В среду, будут оглашены итоги заседания ФРС США. Скорее всего, можно ожидать ускорения сворачивания программы покупки активов, что будет негативным сигналом для Мосбиржи и для рубля», — говорит Арзамасцев.

Как ожидают аналитики, ФРС может принять решение о сокращении объемов покупки активов. «Кроме того, рынок закладывает более быстрое повышение процентных ставок в следующем году — до трех повышений», — прогнозируют в БКС.

Ждать отскока, надеяться и верить

В среду 15 декабря также есть шанс получить пояснения от американского регулятора относительно траектории денежно-кредитной политики на следующий год. Это даст возможность рынкам сориентироваться и, вероятно, снизит волатильность. «Но даже возможная порция негатива от FOMC это не повод для еще большего падения российского рынка. Во-первых, это ожидаемые новости, а во-вторых, российский рынок уже и так заложил в цены слишком много негатива. Отскок должен быть уже скоро», — говорит Арзамасцев из Единого брокера.

Эксперты говорят, что факторов, указывающих на рост российского рынка, сейчас, по большому счету, нет. В лучшем случае будет нейтральная динамика. «В выигрыше могут оказаться, судя по первой реакции рынка после обвала, только «газовые» бумаги, Позднее отскок, видимо, будет наблюдаться по всему спектру «блю чипс», — заключает Арзамасцев,

Галактионов из БКС говорит, что оценки экспертов и участников рынка будут во многом зависеть от обновленного прогноза Министерства энергетики США.

«Сохраняется слишком большое напряжение на российских границах, и велика вероятность ускорения сворачивания программ выкупа активов ЕЦБ и ФРС, что придает импульс выводу средств с развивающихся рынков», -— говорит Переславский из CMS Institute.

Он считает, что сейчас идет не коррекция, а «медвежий тренд», снижение индексов. «Самой очевидной отметкой для Мосбиржи представляется 3000 пунктов», — прогнозирует Переславский.

«Даже если не произойдет дальнейшей геополитической деэскалации, не возникнут новые проблемы вокруг «Северного потока — 2», российские акции могут снизиться еще на 5-7% до конца года», — не исключает Суверов из «Арикапитал».

К 14.00 индекс Мосбиржи так и не отыграл предыдущее падение, показатель составил 3612.01, или минус 0,22% к закрытию торгов в понедельник.