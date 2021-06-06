«Не помню, чтобы было настолько плохо»: как американский бизнес работает в России

— Как вы оцениваете самочувствие американского бизнеса в России? Ухудшилось ли оно на фоне охлаждения взаимоотношений РФ и США?

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— Я бы сказал, что самочувствие не хуже, чем раньше, 2020 год даже прибавил несколько миллиардов долларов прибыли.

— Сложно поверить. Могли бы вы привести статистику?

— В прошлом году мы опросили ведущие бизнес в России американские компании, ими было получено здесь $92 млрд прибыли. В этом году это значение выросло до $96,2 млрд.



— Кто-то из американских компаний ушел с российского рынка на фоне пандемии и упадка контактов на высшем уровне?

— Ушла одна компания, она называлась «Российские инвесторы». Вели бизнес в сфере венчурного капитала. Продолжающееся дело Майкла Калви (основателя фонда Baring Vostok — «Gazeta.Ru») сдерживает этот сектор бизнеса в России. Преследование Калви если не прямая причина ухода компании, но наглядное подтверждение риска вкладывать частный капитал в Россию.

Действительно, геополитика стала хуже. За мою жизнь я не помню, чтобы было настолько плохо, чтобы фактически отсутствовали дипломатические отношения.

Нет американского посла в Москве и российского в Вашингтоне. И это очень странно, так редко бывало. Еще хуже, что консульство США закрыто, россиянину получить американскую визу почти невозможно. Советуют ехать в другие страны, но в других странах тоже очередь из-за коронавируса. Поэтому в России очень волнующая ситуация, нехорошая.

— Но как известно, на Петербургском экономическим форуме самая крупная делегация деловая в этом году — американская.

--Да, это так. Как я уже говорил, инвестиции крупных американских компаний в России продолжают расти. Мне это напоминает знаменитое высказывание Рокфеллера, что «дружба на основе бизнеса крепче и лучше, чем бизнес на основе дружбы».

— Брак по расчету крепче брака по любви?

— Или так, да. Учитывая, что дружбы между США и РФ не было, это крепче. То, что бизнес продолжает «дружить» независимо от того, что геополитика в руинах, как раз подтверждает это.

— У компаний, которые нарастили доходы в России, налаженный бизнес — давний, еще из 90-х и начала 2000-х. Как обстоит дело с новыми для рынка компаниями и проектами у действующих американских компаний?

— Да, новые компании трудно привлекать в Россию. Вы начали с предположения, что раз геополитика ужасная, то наверное американские компании здесь чувствуют себя плохо.

Мне кажется, что вот эти заголовки в СМИ про то, что Россия под санкциями, для зарубежных компаний выглядят угрожающе.

Они не видят и не знают, что на самом деле происходит, поэтому могут долго думать, стоит ли выходить на этот рынок или отложить этот вопрос.

— Американцы, которые продолжают бизнес в России, завязаны преимущественно на сырьевом секторе?

— Я бы не сказал, работает очень много компаний в разных секторах — от здравоохранения до ширпотреба и услуг гостиничных. Сырьевой сектор привлекает инвестиции до сих пор, и очень крупные. Но есть компании, которые, например, занимаются производством изделий из алюминия. Вот я сегодня встречался с такой компанией — «Arconic» — у них успешный проект в России, хотят его расширять, инвестировать. Они здесь на местный рынок работают и экспортируют, спрос на продукцию компании большой и в России, и за рубежом. Поэтому бизнес в России считают растущим направлением и будут здесь расширяться.

— Налоговая система в России устраивает американцев, насколько подходящий деловой климат?

— Самая острая проблема сейчас — это отсутствие консульских услуг от американского правительства. Американский бизнес в России — крупный работодатель, он предоставляет несколько сотен тысяч рабочих мест для российских граждан. Это управленцы, менеджмент и очень талантливые люди. Они должны ездить и встречаться с начальством на конференциях, иногда их приглашают работать за рубеж, и для всего этого нужны визы. А получить их невозможно. Это первый острый вопрос.

Второй, что касается делового климата.

Все еще тянется дело Майкла Калви и Baring Vostok. Судебные слушания продолжаются, и бизнес-сообщество очень следит за этим.

— То есть американские компании ждут развязки по этому делу?

— Скорее, ждут и следят потенциальные инвесторы, чем компании.

— Какой вам видится перспектива дела Майкла Калви и Baring Vostok?

— Как я знаю из своего опыта, никакое правительство, никакой прокурор никогда не признает ошибки. Поэтому здесь нужен выход, который, с одной стороны, не помешает инвестклимату, с другой стороны, не будет являться извинением перед американскими партнерами.

— Такой возможен выход?

— Мне кажется, да, его возможно найти.