Семь коротких недель: как россияне будут отдыхать в 2021 году

Ближайшая короткая рабочая неделя в 2021 году пройдет с 24 по 26 февраля, рассказали в Роструде РИА «Новости».

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«Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — пояснили в Роструде. Соответственно, с 15 по 20 февраля будет шестидневная рабочая неделя. В ведомстве уточнили, что это будет единственная в следующем году длинная неделя.

Кроме того, четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян благодаря Международному женскому дню 8 марта. Такими же короткими неделями из четырех рабочих дней будут первые две недели в мае. Рабочие дни придутся на следующие даты: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Еще одна короткая рабочая неделя будет в начале лета. День России (12 июня) выпадает на субботу, поэтому выходной перенесен на понедельник (14 июня).

Следующая сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября — работать придется всего три дня благодаря празднованию Дня народного единства (4 ноября). При этом дополнительный выходной день на пятницу 5 ноября переносится с субботы 2 января. Получается, что в первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября. В Роструде также уточнили, что последняя рабочая неделя в 2021 году завершится в четверг (30 декабря). Всего в 2021 году россиян ожидают семь длинных рабочих недель и только одна короткая.

Последняя рабочая неделя в этом году тоже будет сокращенной и завершится 30 или 31 декабря (в среду или четверг), а с 1 по 10 января россияне будут отдыхать.

По утвержденному еще в прошлом году распорядку, 31 декабря является рабочим днем. При этом он предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому можно рассчитывать на сокращение его продолжительности на один час. Как советовали в Роструде ранее, работодатели могут самостоятельно принять решение сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников, но в таком случае стоит предусмотреть способ оплаты этого дня. Работники, в свою очередь, могут попросить на 31 декабря отгул за ранее отработанное сверхурочное время, взять выходной в качестве части ежегодного отпуска (если графиком отпусков он предусмотрен в декабре) или согласовать день отпуска за свой счет.

Ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил сделать 31 декабря всероссийским выходным. Депутат обратил внимание на то, что многие регионы уже воспользовались своим правом и объявили 31 декабря выходным днем, «что показало востребованность инициативы».

«Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. «Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране», — заявил Неверов в ходе заседания Госсовета, пояснив, что Новый год — «это семейный праздник», и граждане традиционно посвящают последний день в году праздничным хлопотам.

Президент Владимир Путин поддержал предложение Неверова. Он отметил, что принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя, но дал регионам рекомендацию все же принять решение в пользу того, чтобы сделать 31 декабря выходным.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это», — сказал Путин на заседании Госсовета, заметив, что что работа в этот день «очень своеобразная». Кроме того, он добавил, что в течение следующего года можно будет успеть принять необходимое решение для того, чтобы сделать этот день праздничным «на будущее с федерального уровня», отметил Путин.

В следующем году россияне точно будут отдыхать 31 декабря. Согласно постановлению о переносе выходных дней в 2021 году, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, последний день в этом году будет выходным.