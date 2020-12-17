Побочные эффекты: как провал вакцинации скажется на мировой экономике

Массовая вакцинация совместно разработанным компаниями Pfizer и BioNTech препаратом дала первый сбой в США, сообщает The New York Times. Речь идет о двух сотрудниках больниц на Аляске, у которых через несколько минут после введения препарата развились значительные осложнения. Причем ранее два похожих случая были зарегистрированы в Великобритании — первой в мире стране, одобрившей применение этой вакцины.

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Один из пострадавших американских медиков — женщина средних лет, в анамнезе которой об аллергии не было ни слова.

Спустя 10 минут после введения вакцины у нее произошла анафилактическая реакция, после чего ей в срочном порядке сделали укол адреналина — стандартное решение при лечении тяжелой аллергии. После этого симптомы исчезли, но вскоре проявились вновь, и женщине стали вводить стероиды и поставили капельницу с эпинефрином.

Попытка остановить капельницу привела к очередному проявлению симптомов, и женщину перевели в отделение интенсивной терапии. Повторно отлучить ее от капельницы попробовали уже на следующее утро. После этого симптомы не вернулись, но женщину на всякий случай оставили в больнице еще на ночь.

Второй случай был не таким тяжелым. У сотрудника больницы начали отекать глаза, кружиться голова и появилось першение в горле — все это произошло через те же 10 минут после укола. В отделении неотложной помощи ему ввели адреналин и еще несколько лекарств.

Всего в этой больнице к ночи провакцинировали 144 человека, то есть тяжелые побочные эффекты проявились в 1,4% случаев. В целом, это более позитивный результат, чем объявляла сама Pfizer: по данным компании, ее вакцина безопасна и эффективна в 95% случаев по результатам испытаний на 44 тыс. участниках.

Несмотря на случившееся на Аляске, массовая вакцинация этим препаратом продолжится, но, как пишет NYT, это усилит опасения по поводу побочных эффектов. Собеседники издания отметили, что событие может побудить к принятию более строгих рекомендаций, способных гарантировать более безопасное применение препарата. При этом

опасения теперь появились и по поводу вакцины от Moderna, которая производится по схожей технологии с использованием аналогичных составляющих. Но будут ли от нее возникать такие же аллергические реакции — сейчас сказать не может никто.

Паниковать рано

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что случаи аллергической реакции среди вакцинированных в США и Великобритании людей не говорят о том, что препараты в целом неэффективны или же опасны.

В частности, экономист и действительный государственный советник РФ Георгий Остапкович сказал, что практически исключает сценарий с полным провалом массовой вакцинации. Подобные случаи возможны как эпизодический фрагмент и в целом не отличаются от других случаев с разработкой фундаментальных вакцин и их внедрением в медицинский оборот.

Эксперт добавил, что

весь мир сейчас идет по сокращенному графику внедрения вакцин, ведь обычно то же самое занимает 8-10 лет, а здесь крупнейшие производители были вынуждены уложиться в полгода. Разумеется, провести за это время все референтные испытания физически невозможно.

«Аллергические шоки в медицине — вещь совсем не редкая. Неудивительно, что при тестовых введениях вакцины проявилась такая реакция, это совершенно нормально. Скорее всего медики, желая увидеть «чистую» картину реакции на введенный препарат, не стали заранее применять антигистаминные средства», – согласилась старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Чихать будут все»

Но если рассматривать гипотетического «черного лебедя», то есть сценарий, при котором массовая вакцинация в крупнейших экономических центрах мира провалится, мало не покажется никому.

Георгий Остапкович отметил, что

даже сама риторика по поводу вакцин моментально оказывает положительный эффект на прогнозы по восстановлению мировой экономики, если посмотреть на динамику фондовых рынков и постоянные заявления экспертов крупнейших финансовых организаций и государственных агентств.

Схожее мнение выразил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. «Перспективы успешной массовой вакцинации уже в текущей цене активов, так как на рынке смотрят скорее на второе полугодие 2021 года, когда будет позитивный эффект от массовой вакцинации на мобильность населения и возвращение нормальной активности», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

«Рынки капитала на надеждах и мечтах действительно забрались слишком высоко, поэтому достаточно будет практически любого повода, чтобы спровоцировать такую логичную коррекцию», — согласилась и Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари».

Георгий Остапкович считает, что если вакцины не сработают, весь мир получит огромный экономический шок, который можно будет сравнить разве что с Великой депрессией 30-х годов прошлого века. И если это коснется таких центров, как США, Евросоюз или Китай, последствия ощутят на себе и все остальные.

Дело в том, что все страны с рыночной экономикой встроены в долговременные цепочки создания добавленной стоимости. И в случае,

если вакцины не сработают, спад пойдет в первую очередь на фоне огромной неопределенности по поводу будущего. Люди будут просто психологически не понимать, что им делать, потому что в такой санитарной ситуации современный мир никогда не бывал.

«Нарушатся работа рынков, баланс спроса и предложения. Наша экономика во многом определяется экономиками ЕС и Китая, ведь от них критически зависит наш экспорт, который на 82% состоит из сырьевых материалов — нефти, газа, угля, металлов, первичной химии, — объяснил эксперт. — Из-за падения спроса на эту продукцию обрушится наш собственный бюджет, и то же самое касается всех стран, завязанных на поставку сырья и товаров крупнейшим мировым экономикам».

Все не так плохо

С другой стороны, Виталий Громадин указал, что даже в случае провала вакцинации ждать экономического апокалипсиса не стоит. Разумеется, если надежды на вакцину не оправдаются, то это приведет к распродаже на рынках в моменте, но, вероятно, уже в меньшей степени, чем это наблюдалось весной.

При первой волне эпидемии было чересчур много неопределенности, что отразилось в росте рисков и, например, резком превышении индексом волатильности VIX уровня 80, как и в случае глобального финансового кризиса в 2008 году. Но это не значит, что случится что-то подобное тому, что было весной этого года.

«Теперь мы знаем, что карантины могут быть более разумными и точечными, пакеты экономической помощи предоставляются, а одобрение вакцин происходит в экстренном режиме. Сейчас у нас не одна, не две, а сразу несколько вакцин в процессе одобрения и выпуска», — напомнил Виталий Громадин.

Вместе с тем не стоит забывать, что вакцина от Pfizer и BioNTech — далеко не самый простой препарат в плане его транспортировки и применения. И ему есть альтернатива в виде вакцины от AstraZeneca, для которой заранее были подготовлены производственные мощности и которая, по мнению многих экспертов, больше подходит для массового применения, чем ее американские аналоги.