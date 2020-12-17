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«Подушка должна быть»: почему власти не трогают ФНБ

Путин объяснил, как будут тратить средства ФНБ

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Правительство мало тратит из Фонда национального благосостояния на поддержку экономики, на покрытие дефицита бюджета. Но это не значит, что власти специально готовятся «к каким-то новым потрясениям», заявил президент Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции. Эксперты считают, что именно сейчас властям не стоило бы экономить на стимулировании экономического роста.
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В четверг 17 декабря президент РФ Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопрос о том, почему расходуется так мало средств из Фонда национального достояния (ФНБ) — значит ли это, что власти копят деньги, готовясь к новым потрясениям в экономике. В условиях пандемии фонд практически не распечатывали — он только растет.

Президент отметил, что ФНБ действительно вырос, и значительно. «Это не значит, что мы к чему-то готовимся. К каким-то потрясениям. Но он должен быть», — сказал Путин. Он уточнил, что рост составил 70% в рублевом эквиваленте, что также связано с курсовой разницей.

«Просто подушка безопасности у нас должна быть. В то же время у нас есть закон, согласно которому мы можем тратить деньги из Фонда национального благосостояния, если его объем превышает 7% от ВВП», — напомнил Путин.

Глава государства добавил, что сейчас фонд наполнен примерно на уровне 7,1%. Ликвидная часть ФНБ (то есть, средства на банковских счетах в ЦБ) — 8,2 трлн рублей.

В этом году запланировано использование на цели бюджета из ФНБ 350 млрд рублей, при этом 250 млрд рублей уже освоено, сообщил Путин. «Конец года очень интенсивный с точки зрения расходования средств, я думаю, что до конца года еще 100 млрд рублей могут освоить. Мы пользуемся этим, но пользоваться должны аккуратно», — пояснил он.

Также Путин подчеркнул, что правительство для покрытия дефицита бюджета и Пенсионного фонда делает заимствования «главным образом на внутреннем рынке, частично добираем и из ФНБ».

На Транссиб, БАМ и студентов

Из закона о бюджете следует, что в 2020 году на покрытие его дефицита из ФНБ можно взять порядка 342 млрд рублей, в 2021 году — 95 млрд рублей. А заимствования запланированы на уровне 4,4 трлн рублей в этом году и 2,9 трлн рублей в следующем.

Средства пойдут, в частности, на строительство и модернизацию инфраструктурных проектов — Транссиба и БАМа. В размере 60 млрд рублей.

«Часть средств из ФНБ в этом году мы направляем на расходы бюджета. Прежде всего социальные — это выплаты гражданам: семьям с детьми, врачам, студентам; поддержка пострадавших секторов экономики, крупных предприятий», — заметил Путин.

Еще в марте этого года, когда в России был объявлен режим ограничений, Путин не исключал финансовую поддержку населения за счет средств ФНБ. Он отметил, что ФНБ остался единственным резервным фондом в стране и власти намерены «активно оттуда тратить» после наполнения фонда в размере 7% ВВП.

Но первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что из-за ситуации на нефтяном рынке власти могут отказаться от траты средств ФНБ. «Цена на нефть сейчас ниже цены отсечения — $42 с небольшим за баррель. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что будут тратиться средства ФНБ», — сказал чиновник.

За сохранность ФНБ высказывался и глава Минтруда Антон Котяков. В мае на первом пике эпидемии и при росте безработицы министру в одном из интервью был задан вопрос, не рассматривает ли правительство вариант с поддержкой россиян за счет средств ФНБ. Если задействовать средства ФНБ, можно было бы дать каждому жителю России — от младенцев до стариков — по 54 тысячи рублей, что поддержало бы их в трудной экономической ситуации.

«Взять и раздать все, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности — такой вариант не рассматривался», — ответил Котяков в интервью Первому каналу.

В октябре министр финансов Антон Силуанов пояснял, что в ФНБ достаточно средств для финансирования расходов бюджета даже при обвальной цене на нефть.

«Фонд национального благосостояния у нас находится не ниже, даже сейчас несколько выше 7% уровня ВВП, мы считаем, что это — тот безопасный предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около $20 за баррель», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

«Финансовая подушка» — это святое

Объем Фонда национального благосостояния, по данным Минфина на 1 декабря, составляет 13,4 трлн рублей.

Объем средств, который тратится из ФНБ для поддержки экономики в этом году, по сути, несопоставим ни с возможностями самого фонда, ни с потребностями экономики, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. «Предполагаемый к освоению в этом году объем средств — 350 млрд рублей — составляет лишь около 0,3% ВВП, что несопоставимо с масштабами падения российской экономики. При этом размер ФНБ, по данным Минфина, составляет гигантскую сумму — 11,8% ВВП», — говорит эксперт.

«Деньги из ФНБ почти не тратят, так как можно брать в долг по низким ставкам», — указывает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Кроме того, переоценка ФНБ на более слабый курс рубля может составлять до 1 трлн рублей, соответственно, власти потратят, по сути, всего треть доходов от переоценки, уточняет Орлова.

Работа правительства по перераспределению расходов позволила обойтись без масштабного привлечения средств ФНБ, поэтому он и остается «подушкой безопасности», считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

В текущем году средства ФНБ уже были направлены на покрытие бюджетного дефицита, что произошло впервые с 2017 года. Но сначала Минфин потратил на это валютные средства, не зачисленные в ФНБ. «По этой причине расходование средств из самого фонда оказалось не таким и большим», — добавляет управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик.

«Да, большая часть расходов бюджета профинансирована за счет займов, но это приемлемый вариант в условиях низкого долга и необходимости сохранения ФНБ как страховки для бюджетной системы. Хотя, конечно, прямую поддержку населения и бизнеса можно было бы расширить, в том числе, частично за счет ФНБ», — говорит ведущий эксперт Lockoinvest Дмитрий Полевой.

Что касается в целом госрасходов и их влияния на экономику, то текущие приоритеты в виде базовой инфраструктуры, человеческого капитала, цифровизации и новых технологий выбраны правительством правильно, уверен Полевой. «Проблема лишь в выборе конкретных проектов и отдельных мер господдержки, а также эффективном использовании госсредств. По этой части предстоит еще поработать, что позволило бы не спорить о необходимости дополнительных трат из ФНБ», — полагает Полевой.

Временно разогнать рост ВВП за счет госрасходов несложно, но трудно сложно сделать так, чтобы эти расходы привели к повышению потенциала экономики и, как следствие, к более высоким и устойчивым темпам роста экономики, обращает внимание Полевой.

«Считаю, что лучше было бы снизить налоги на бизнес, чем увеличивать госинвестиции», — заключает главный экономист Альфа-банка Орлова.

В октябре Счетная палата проверила структуру инвестирования средств ФНБ и предложила правительству пересмотреть условия размещения накоплений. По мнению контрольного ведомства, средства фонда следовало бы «инвестировать в более ликвидные финансовые активы, чтобы повысить возможность оперативного возврата». Кроме того, СП отметила ограниченный доступ к отчетности ФНБ, что не позволяет аудиторам «сделать объективные выводы о качестве управления средствами фонда».

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