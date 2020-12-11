Метры дорожают: Минстрой рассчитал стоимость жилья в будущем году

Минстрой рассчитал нормативную среднюю цену квадратного метра жилья на первую половину 2021 года. Об этом сообщают в пятницу, 11 декабря, «Известия» со ссылкой на документ Минстроя.

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В проекте приказа «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ» говорится, что цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года.

В итоге, по расчетам ведомства, средняя цена квадратного метра составит 49,1 тыс. рублей.

Больше всего жилье подорожает в Москве и в дальневосточных регионах — в Амурской, Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра в этих регионах вырастет на 8-9,5 тыс. рублей.

Значительный рост произойдет также в Якутии и Ленинградской области — до 4 тыс. рублей за квадрат.

Дешевле только в Бурятии

В среднем на 2-3 тыс. рублей, по расчетам Минстроя, стоимость квадратного метра увеличится в Севастополе, Санкт-Петербурге, Камчатском крае, Магаданской, Архангельской, Саратовской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской областях, в Забайкальском и Красноярском краях, ЯНАО, Удмуртии, Чувашии и на Чукотке.

На 2 тыс. рублей и менее цена квадратного метра вырастет в Республике Алтай, Хакасии, Марий Эл, Татарстане, Коми, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, в Алтайском и Ставропольском краях, а также в Калужской, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Ярославской, Самарской и других областях.

В 34 субъектах цены на недвижимость сохранятся на текущем уровне, прогнозируют в ведомстве. В том числе в Туве, ХМАО, Башкирии, Карелии, Адыгее, Калмыкии, в Крыму, в Смоленской, Тульской, Белгородской, Челябинской, Костромской, Курской областях, Пермском и Краснодарском крае, в Чечне.

Снизятся цены только в одном российском регионе — в Бурятии.

Там цена упадет с 78,1 до 61,2 тыс. рублей. Но дешевле всего, по расчетам чиновников, жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и в Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах — 31,5 тыс. рублей.

Глава ведомства Ирек Файзулин подпишет приказ до конца этого года. Норматив Минстроя используется для расчета социальных выплат для льготных категорий граждан, в том числе военнослужащим.

Будет только дороже

Сами девелоперы в отличие от Минстроя прогнозируют более высокий рост цен в следующем году — на 12%, а в Москве и вовсе рост составит 20%. Такой прогноз объясняется разогревом рынка жилья из-за льготой ипотеки под 6,5% и почти 20% девальвацией рубля в текущем году.

У экспертов есть претензии к методике расчетов стоимости квадратного метра. И к ее прозрачности. «Методика оценки показателя средней рыночной стоимости должна быть открытой и позволять каждому субъекту повторить расчет Минстроя и удостовериться в правильности оценки, — считает президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

По данным аналитиков ЦИАН, на первичном рынке жилья Москвы средняя цена квадрата выросла за год на 17% — до 245 тысяч руб. В Новой Москве зафиксирован годовой прирост в 26% — до 164 тысяч руб.

Ранее эксперты указывали также на необходимость внедрения новых стандартов строительства жилья, отвечающего современным реалиям. Эта проблема в феврале прошлого года обсуждалась с участием президента Владимира Путина на заседании Госсовета, состоявшимся в Казани.

Члены Госсовета пришли к выводу, что важно не только, сколько строится, но и что строится. По данным экспертов, почти половина жилья в России — это типичная панельная застройка, выполняемая фактически по советским стандартам.

Путин жестко предостерег застройщиков от того, чтобы строить дома без необходимой инфраструктуры. «Так называемые выселки, как у нас в народе говорят, откуда просто не добраться до школ, больниц, поликлиник, детских садов, — они никому не нужны», — подчеркнул президент.