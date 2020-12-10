Кадыров и компания: против кого США ввели новые санкции

Американские и британские власти ввели санкции против нескольких россиян и отечественных компаний.

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В частности, США ввели ограничения в рамках глобального «акта Магнитского» против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, а также против организаций, связанных с ним. Это означает, что иностранные компании могут, например, заблокировать аккаунты Кадырова в социальных сетях.

Министерство финансов США в своем заявлении назвало главу Чечни главой организации «Кадыровцы», члены которой «причастны к нарушению прав человека».

В ведомстве уверены, что «Кадыровцы» имеют отношение к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова и другим серьезным нарушением прав человека. В частности, в Вашингтоне считают, что члены организации похищали людей, пытали их, а также причастны к убийствам представителей ЛГБТ-меньшинств, нападениям на журналистов и правозащитников.

Помимо Кадырова, в список попали его советник по безопасности Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев, представитель Рамзана Кадырова Зияд Сабсаби, личный тренер главы Чечни по конному спорту Сатиш Симар и другие.

Среди компаний, на которые наложены санкции, в заявлении фигурируют фонд Ахмата Кадырова и футбольный клуб «Ахмат».

Сам Кадыров, в свою очередь, считает действия американского ведомства позорным абсурдом и лицемерием. «Они еще аукнутся США», — приводит его слова RT.

Под санкции со стороны Лондона среди прочих попали заместитель министра внутренних дел Чечни Апты Алаудинов и спецотряд быстрого реагирования «Терек». Британские власти их обвиняют в «преступлениях против прав человека в отношении представителей ЛГБТ» в республике.

Ранее американские сенаторы Боб Менендес и Бен Кардин призвали минфин расширить санкции в рамках «акта Магнитского», который был принят еще в декабре 2012 года. Под его действия изначально попадали только россияне, которых власти США считают причастными к нарушениям прав человека. Позднее его сделали глобальным, то есть теперь ограничения по нему могут применяться ко всем странам по аналогичному основанию.

«Мы пишем, чтобы выразить серьезную озабоченность тем, что новые обозначения, требуемые программой санкций по акту Магнитского в отношении России, давно назрели», — говорится в письме политиков, которое было размещено на сайте комитета по иностранным делам в сенате.

Они обратили внимание, что предполагалось, что Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) будет ежегодно в декабре объявлять о санкциях. Однако в настоящее время так и не был представлен перечень людей для расширения «черного списка» за 2019 год.

«С этой целью мы призываем немедленно выпустить тщательно проработанный и заслуживающий доверия список», — заявили Менендес и Кардин.

Сенаторы считают, что «акт Магнитского» — это «один из самых эффективных механизмов, которые есть у США для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России».

Помимо россиян, США внесли еще три физлица и три организации из других стран.

Так, ограничения были наложены на Ван Куок-кой по прозвищу Сломанный зуб. Это бывший лидер гонконгской триады 14К, которую считали самой крупной триадой в мире. Еще в 1999 году его осудили по нескольким статьям. В 2012 году он вышел на свободу, а спустя пять лет занялся криптовалютным бизнесом.

В санкционном списке также есть бывший зампредседателя государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов и либерийский политик Гарри Варни Гбото-Намби Шерман.

Среди организаций, которые попали под санкции оказались Dongmei Investment Group Co., Limited из Гонконга, Китайская культурная ассоциация Ханг-Мун из Палау, а также Всемирная ассоциация истории и культуры Хунмэнь. Председателем последней является Ван Куок-кой.

«Акт Магнитского» появился после того, как в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина» умер адвокат и аудитор Сергей Магнитский. Его арестовали за год до этого по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов.

Глава фонда Уильям Браудер выражал мнение, что преследование юриста было связано не с налогами, а с тем, что тот якобы раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета.