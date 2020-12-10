Самый привлекательный объект для инвестирования: BofA оценила «Роснефть»

Кроме того, BofA поставила акции «Роснефти» на первое место среди самых привлекательных объектов инвестирования среди российских компаний.

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Так, ключевыми факторами повышения стали: опубликованные компанией результаты 3 квартала 2020 года, а также изменение прогноза по курсу доллара (средний по году): 2020/21/22 – 72/70/68 (предыдущий прогноз на 2020/21 – 70/68).

Подтверждение капитализации «Роснефти»

По предварительным оценкам банка, чистая приведенная стоимость проекта «Восток Ойл» может быть кратно рыночной капитализации «Роснефти».

BofA в очередной раз подтвердила свою оценку стоимости НК в $70 млрд.

Банк также отмечает, что пандемия коронавируса не помешала планам российских энергетических гигантов по освоению Арктики – по мнению BofA, «Роснефть», «Новатэк» и «Совкомфлот» – главные бенефициары грядущего углеводородного бума в Арктике.

В целом же BofA с оптимизмом смотрит на российские рынки и макроэкономику в 2021 году.

Аналитики считают, что кампания ранней вакцинации, а также политический капитал, вложенный в разработку отечественной вакцины, должны ограничить риски введения массовых ограничений, даже если эпидемиологические условия будут ухудшаться.

Оценка состояния российской экономики

В отсутствие новых потрясений в экономике, базовый прогноз по росту реального российского ВВП – 3,4%, полагают эксперты BofA.

По оценке банка, экономика должна полностью восстановиться только к 2022 году – это должно помочь удержать инфляцию ниже целевого показателя ЦБ на большую часть 2021 года и сохранить учетную ставку на уровне 4%.

Бюджетный дефицит должен сократиться до 2,4% ВВП.

Это должно помочь сократить выпуск ОФЗ примерно на 40% по сравнению с 2020 годом, но сохраняется риск нового повышения налогов, особенно в ресурсном секторе.

При этом позитивный глобальный импульс остается сильным, что обусловлено слабым долларом, притоком капитала в развивающиеся рынки и разворотом в сторону стоимостного/циклического инвестирования.

Новая администрация США и ее эффект на российские активы

Банк отмечает, что любые новые потенциальные геополитические риски, в том числе в свете прихода в Вашингтон новой администрации Джо Байдена совсем не обязательно будут отрицательными.

Даже напротив: смена республиканского правительства в США на демократический кабинет, скорее всего, положительно повлияют на российские активы.

Например, ввиду «эффекта низкой базы», поскольку нынешнее состояние двусторонних отношений между США и Россией уже является самым худшим за последние десятилетия, что само по себе создает достаточно ограниченные рыночные риски дальнейшей их деградации.

Новая же возможная политика США в отношении России создает возможность для более гибкого подхода, предполагают в BofA.

Заявления избранного президента США Джо Байдена, похоже, предполагают, что будущая «политика Вашингтон в отношении России могла бы стать более скоординированной с другими странами, а именно с ЕС». Банк рассматривает подобное видение ситуации новой администрацией как потенциально позитивное для рынка.