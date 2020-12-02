Мир вместо угроз: в бундестаге выступили за дружбу с Россией

Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено «несмотря на санкции США». Об этом газете «Известия» заявил депутат бундестага, председатель комитета по энергетике Клаус Эрнст.

«Даже если сейчас некоторые партнеры выходят из сделки, <...> я думаю, что есть альтернативные способы завершить строительство трубопровода. На следующей неделе этот процесс должен запуститься, и это вселяет большие надежды», — подчеркнул немецкий парламентарий.

По его словам, многие проблемы в отношениях РФ и ФРГ возникают из-за НАТО, которое берет на себя «несогласованные с Евросоюзом обязательства».

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Наконец, Эрнст заявил, что Германии нужна не политика силы, но политика сотрудничества и добрососедства между Российской Федерацией и Евросоюзом.

30 ноября он же выразил мнение, что Евросоюзу «нужны более эффективные инструменты для успешной защиты от вмешательства США в энергетическую политику ЕС». Эрнст также говорил ранее, что Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении СП-2, и назвал недопустимой ситуацию, в которой одна страна предписывает другой суверенной стране, как решать вопрос собственного энергообеспечения.

Эрнст подчеркнул, что это «противоречит любым разумным отношениям». «Это нарушение — так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза», — подчеркнул он.

Строительство газопровода приостанавливалось из-за угроз со стороны Вашингтона в адрес европейских подрядчиков. Однако оператор строительства трубы Nord Stream 2 AG подтвердил, что укладка газопровода возобновляется в декабре.

«Да, мы можем это подтвердить. Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году», — подчеркнули в компании.

Ранее появилась информация о том, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов судов о начале 5 декабря строительных работ южнее района Адлергрунд в Балтийском море. Здесь завершаются две ветки трубопроводов, которые ведут в Балтийское море от выхода на берег «Северного потока — 2» — станции в Лубмине.

Первые санкции против СП-2 и второй ветки «Турецкого потока» объявил еще 16 июля госсекретарь США Майк Помпео. Ограничительные меры предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции.

Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы «Северного потока — 2», страховых фирм, предприятий, занятых обслуживанием судов.

Представитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес.