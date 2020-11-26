Дом для семьи: в России появится новая льготная ипотека

К уже действующей льготной ипотеке под 6,5% на жилье в многоквартирных домах добавится такая же программа по объектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС), пишет РБК со ссылкой на Виталия Мутко.

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Гендиректор компании рассказал, что пилотный проект планируют запустить в декабре, а продлится он до 1 июля следующего года – до той же даты продлена и программа льготных ипотечных кредитов на первичку в многоквартирных домах.

Воспользоваться этой программой смогут заемщики не старше 35 лет, на иждивении у которых есть дети в возрасте до 19 лет.

Процентная ставка по этой программе будет такой же, как и по квартирам в новостройках – 6,5%. Причем лимит по стоимости жилья тоже будет установлен: 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, и до 6 млн рублей – для всей остальной страны. Взять такой кредит можно будет на срок до 20 лет, а первоначальный взнос должен быть не меньше 20% от стоимости жилья.

Как и в случае с действующей льготной программой, взять такой кредит можно будет только на дома с первичного рынка. Тут есть два варианта: либо приобрести дом у застройщика, либо построить новый, но для этого нужно будет заключить контракт с подрядчиком.

Виталий Мутко отметил, что почти половина ввода жилья в стране сейчас приходится именно на ИЖС, но кредиты под такую недвижимость банки обычно не хотят давать из-за низкой ликвидности. Поэтому доля сделок по ипотеке в этом секторе сейчас не превышает 5%.

В то же время ставки по ипотеке на частные дома на 2-3 процентных пункта выше, чем на квартиры в многоэтажках, отметил Виталий Мутко, хотя у НКР на этот счет немного другие данные – по оценкам рейтингового агентства ставки по ИЖС выше первички в новостройках на 1-2 п.п. – они начинаются от 8,5% и в среднем выдаются под 9-11%.

Управляющий директор рейтинговой службы в беседе с изданием отметил, что введение субсидируемой ипотеки на ИЖС сделает такой кредит более востребованным на рынке, особенно учитывая тот факт, что

интерес россиян к частным домам на фоне пандемии очень сильно вырос. Но проблема в том, что подавляющее большинство граждан, которые могут себе позволить такой кредит, все же проживает в городах.

С льготами пора заканчивать

В целом программу льготной ипотеки, которая сейчас распространяется только на квартиры в новостройках, нужно закончить вовремя, чтобы не допустить образования пузыря на ипотечном рынке. С таким мнением на днях выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Выступая в Госдуме она отметила, что хотя льготная программа помогла застройщикам с продажей квартир, а россиянам — с их покупкой, на рынке уже произошел заметный рост цен на такую недвижимость, что в свою очередь негативно повлияло на доступность новых квартир.

«Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку, – сказала Эльвира Набиуллина. –

Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья».

По данным Банка России рост объемов ипотечного кредитования в этом году составил 14%, и только с января по сентябрь банки выдали россиянам таких займов на сумму 3,25 трлн рублей. А учитывая, что программа будет работать до 1 июля следующего года, ожидается, что за это время ипотечный портфель вырастет еще на 1,85 трлн рублей.

В том же «Дом.РФ» отмечали, что за десять месяцев этого года цены на новостройки подскочили на 10,5%. И по мнению некоторых экспертов такой нерыночный механизм как субсидирование ипотеки по сути приводит к тому, что

застройщики повышают цены из-за значительного перегрева спроса на их новостройки. А это значит, что все бюджетные деньги, выделенные на поддержку ипотечного кредитования россиян, перетекают в карманы девелоперов.

Но при этом на доступности жилья для подавляющего числа россиян такая ипотека никак не сказалась. Еще несколько месяцев назад замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что около 60% граждан не могут себе позволить ипотеку даже по нулевой ставке.