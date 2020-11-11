Мишустин сменил бессменного руководителя ФАС

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федеральной антимонпольной службы. Им стал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Прежний глава ФАС Игорь Артемьев стал помощником премьера. Оба распоряжения опубликованы на сайте правительства после встречи Мишустина с Шаскольским и Артемьевым, которую транслировал телеканал «Россия 24».

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В эфире Мишустин пожелал удачи Максиму Шаскольскому на новом посту и отметил, что ФАС является «барометром настроения» населения. Премьер обратил внимание на то, что в первую очередь людей интересует справедливость, в частности, в установлении цен на услуги ЖКХ, продукты, жизненно важные лекарства.

«Мне кажется очень важным, чтобы мы объясняли людям причину ценообразования тарифов, почему это происходит, и, конечно, добивались справедливости», — указал министр, выразив надежду, что под руководством Шаскольского ведомство будет эффективно выполнять все задачи.

Последние 16 лет ФАС руководил Игорь Артемьев, возглавлявший службу с момента ее создания в 2004 году. Мишустин также поблагодарил его за многолетнюю работу, отметив, что при нем ФАС приобрела мировую известность и заслужила всеобщее уважение. В частности, отдельно премьер отметил борьбу с картелями и совершенствование механизма госзакупок. Теперь экс-глава ФАС будет выполнять обязанности помощника главы правительства.

Игорь Артемьев родился 27 ноября 1961 года в Ленинграде, там же в 1983 году окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, а затем аспирантуру кафедры анатомии и физиологии Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. В 1998 г. — юридический факультет СПбГУ.

Карьера Артемьева началась в ленинградском городском Совете народных депутатов, где он работал председателем комиссии по экологии и коммунальному хозяйству и комиссии по анализу приватизации. В 1992 году он стал одним из основателей Региональной партии центра в Санкт-Петербурге, и до 1996 года был председателем ее политсовета. В 1994-1996 годы являлся депутатом заксобрания Санкт-Петербурга. С 1996 по 1999 год он занимал пост первого вице-губернатора Санкт-Петербурга и возглавлял Комитет финансов городской администрации.

В 1993 году Артемьев выдвигался на выборах в Госдуму I созыва, однако накануне голосования снял свою кандидатуру в пользу представителя партии «Яблоко» Михаила Амосова. С 2001 по 2008 год Артемьев занимал пост зампредседателя партии. В 1999–2003 годы являлся депутатом Госудумы III созыва от партии «Яблоко».

В 2000 году Артемьев также баллотировался на пост губернатора Санкт-Петербурга, однако победу на выборах не одержал. В 2004 году возглавил ФАС, став первым руководителем службы.

Максим Шаскольский также родился в Ленинграде, 5 января 1975 года. В 1997 году окончил экономический факультет СПбГУ по специальности «экономист, преподаватель экономических дисциплин». В 1996 году начал работу начальником отдела ценных бумаг в Юганскнефтебанке.

С 2000 по 2001 год был советником губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова, а затем по 2005 год — первым заместителем генерального директора ЗАО «Петроэлектросбыт».

После Шаскольский перешел на должность заместителя директора по работе с потребителями в сбытовое подразделение ОАО «Ленэнерго», на базе которого была создана «Петербургская сбытовая компания». С 2005 по 2010 год он являлся заместителем генерального директора этой компании, затем стал управляющим директором и в 2013 году наконец возглавил АО «Петербургская сбытовая компания».

В январе 2019 года Шаскольского назначили советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а после — вице-губернатором Санкт-Петербурга. На этом посту он курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования, а также координировал деятельность комитетов города по энергетике, тарифам и инженерному обеспечению.