Сдержать коронавирус: в России предлагают увеличить зимние каникулы

Повторить весенние «каникулы» с сохранением зарплаты предлагает партия «Коммунисты России». С такой инициативой она обратилась в правительство РФ, предложив продлить новогодние праздники до 24 января, передает «РИА Новости».

«От имени Центрального Комитета партии «Коммунисты России» прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно)»,

— говорится в обращении председателя ЦК партии Максима Сурайкина.

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По его словам, такая мера позволит защитить население на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Если все будут сидеть дома и не ходить на работу, добавил Сурайкин, то не будут переполняться медицинские стационары, распространение инфекции замедлится и страна выиграет время для массовой вакцинации населения.

Возможные убытки из-за длинных каникул «Коммунисты России» предлагают компенсировать выплатами из бюджета. Благодаря этой мере граждане смогут больше времени проводить с детьми, старшими родственниками, заняться самообразованием, чтением, смотреть кино и ремонтировать жилье.

В прошлом январе экс-генсек ЦК КПСС и бывший первый президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить новогодние каникулы и другие «длинные выходные» в России.

«Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои», — заявил он.

Горбачев призвал распределить выходные дни более равномерно «по всему календарю», а не концентрировать их дважды в год. Он также напомнил, что в 1980-х, когда он руководил страной, «длинных выходных» практически не существовало, и это «сказывалось на жизни общества положительно».

Схожее мнение выражал ранее и депутат Государственной Думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, в большинстве российских городов «нет развлечений», поэтому все свободное время на каникулах население тратит на «бдение перед телевизором», а также чревоугодие и злоупотребление спиртными напитками.

Парламентарий также предложил сократить продолжительность новогодних праздников, поскольку от этого «страдает экономика страны» — Россия связана с европейскими странами, где после встречи Нового года люди уже выходят на работу.

Стоит отметить, что в католических и протестантских странах Западной Европы Рождество отмечается 25 декабря, до Нового года, и имеет существенно большее значение. В России же Рождество отмечается по григорианскому календарю 7 января, после Нового года — который более популярен среди населения.

Новогодние праздники и их влияние на российскую экономику — тема весьма горячая. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» каждый день отдыха оценили в 120-150 млрд рублей убытков.

В длинные новогодние каникулы закрыты больше половины организаций, а производства с непрерывным циклом работают в ограниченном режиме. В результате производительность заводов, фабрик падает на 15-20%.

При этом «долгие выходные» дают стимул для развития розничной торговли. По данным исследования аудиторской компании Deloitte, новогодние траты россиян выросли на 14% в 2019 году. На подарки, новогоднее застолье и развлечения в каникулы граждане тратят чуть менее 20 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в последние годы все больше россиян стали жертвовать выходными ради дополнительного заработка. В эти новогодние праздники о намерении трудиться заявляли 58% граждан, свидетельствовали данные опроса сервиса «Работа.ру». При этом каждый пятый респондент планировал работать 1 и 6 января.

Весной, с началом пандемии коронавируса, президент РФ Владимир Путин ввел по всей стране режим нерабочих дней с сохранением заработной платы. Меры были отменены через два месяца в связи с улучшением ситуации с COVID-19.