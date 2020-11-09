Трампа списали: итоги выборов США вдохнули оптимизм в российский рынок

В понедельник акции российских компаний показали стремительный рост. В целом индекс широкого рынка к вечеру 9 ноября вырос на 2,7%, а с начала месяца – на 10,5%, свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Российский фондовый рынок повторяет динамику мировых бирж, которые ушли в зеленую зону после выборов в США, заметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Растут на протяжении последних сессий биржевые индексы США, Европы, Азии, а за ними следом оптимизм пришел и на российский рынок, так как закончил действие сильный фактор нестабильности – выборы в США»,

– объясняет аналитик.

Его коллега начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что сейчас явно видно, что глобальные инвесторы не опасаются политического кризиса из-за выборов в США, а судебные иски Дональда Трампа по поводу подсчета голосов напоминают действия «хромой утки», и уже никак не влияют на динамику индексов на мировых биржах.

«Так что в целом мы видим локальный рост спроса на рисковые активы, в том числе на акции и валюты развивающихся стран, – сказал эксперт. – Этот тренд затрагивает и Россию, а геополитические риски в этой ситуации уже не играют роли, так как наш рынок заранее сильно отстал от коллег по emerging markets (развивающимся рынкам)».

В целом росту российских индексов способствует еще один фактор, отметила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. В беседе с «Газетой.Ru» аналитик напомнила, что

в России начинается сезон корпоративных отчетностей за третий квартал этого года, и рынок ожидает, что он будет не настолько тяжелым, как второй, и это благоприятно скажется на финансовых результатах корпораций.

При этом избрание Джо Байдена президентом США уже фактически никак не влияет на котировки ценных бумаг российских компаний: в ближайшее время проблемы могут возникнуть скорее из-за очередного падения нефтяных цен.

«Заметное понижение котировок российских акций до конца ноября возможно, и понижение может быть связано с коррекцией цен на нефть или, допустим, ужесточением риторики Байдена в адрес России, но это маловероятно, так как Байден, всё, что хотел сказать о России плохого, уже сказал ранее, назвав нашу страну главным врагом Америки», – объясняет Наталья Мильчакова.

Вирус росту не помеха

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что в ближайшее время ралли на российском рынке может замедлиться, поскольку темпы распространения коронавируса по всему миру продолжают демонстрировать очень тревожные цифры. Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций» отметил, что во многих странах повторно вводятся локдауны, а это гарантирует очередное снижения темпов восстановления мировой экономики, потребительского спроса и активности, а также рост безработицы. Но в целом для фондового рынка этот фактор уже не станет настолько же критичным, как это было весной.

«Избыточная ликвидность в мире и опыт V-образного восстановления после мартовских событий вселяют оптимизм. Волатильность рынков акций и облигаций в России — повод для наращивания среднесрочных и долгосрочных позиций,

– уверен эксперт. – Реальные процентные ставки в экономике пока по-прежнему останутся низкими, а в моменте могут даже стать умеренно отрицательными (безрисковые ставки за минусом инфляции), поэтому приток инвесторов на фондовый рынок сохранится».

В целом по итогам года в России покажут значительный рост именно те акции, которые были недооценены в начале года. По словам Натальи Мильчаковой из ИАЦ «Альпари» к этому списку можно отнести золотодобывающие компании, некоторые биотехнологические ценные бумаги, и «Яндекс», заметно прибавивший в цене на фоне ожиданий крупной сделки. Но сейчас их цена уже находится на пике, поэтому, считает эксперт, инвесторам, надеющимся на выгодные инвестиции стоит покупать что-то другое.

«Можно обратить внимание на сталелитейную отрасль или электроэнергетику, которые в текущем году сильно не выросли», – говорит эксперт. Она также заметила, что в сравнении с «Яндексом» технологические компании QIWI и Mail.ru недооценены и этим могут быть интересны.

Артем Деев из AMarkets считает, что избрание ратующего за «зеленую» энергетику Джо Байдена даст значительный рост отечественным нефтяникам. Дело в том, что

Байден не раз говорил о том, что планирует запретить технологию фрекинга (гидроразрыва нефтеносного пласта), так что конкурентоспособность отечественных нефтедобывающих компаний значительно вырастет в мировых масштабах.

Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций» считает, что на российском рынке в среднесрочной перспективе есть смысл рассматривать ценные бумаги ритейлеров, металлургов, угольщиков, производителей удобрений и банковской отрасли.