Фондовый рынок США: все готово для биржевого краха

Слишком быстрое восстановление фондового рынка США после весеннего краха на фоне распространения коронавируса привело к образованию пузыря, и он лопнет в ближайшие недели, если не дни, пишет профильный портал ProFinance со ссылкой на мнение инвестора-миллиардера Джереми Грэнтэма.

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В целом, это мнение находит подтверждение уже сейчас: в ходе предыдущей торговой сессии индекс Dow Jones упал на 2,3% (сильнейшее падение с начала сентября), S&P 500 – на 1,9%, а Nasdaq недосчитался 1,6%. Во вторник первые два индекса снова находятся в красной зоне, а Nasdaq едва заметно восстанавливается на 0,7%.

На негативный коронавирусный фон накладывается нервозность инвесторов в преддверии выборов президента США – они пройдут в начале следующей недели.

«Американские биржи обычно лихорадит перед выборами – это почти традиция, и она не зависит от того, какой кандидат победит. Это элемент нестабильности, так как с появлением нового президента США может начаться новый этап в развитии экономики страны»,

– сказал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Из-за этого многие инвесторы распродают рисковые активы в виде акций и перекладываются в защитные. Артем Деев напоминает, что обычно после выборов в течение одной-двух недель фондовый рынок восстанавливается. Но некоторые эксперты считают, что на этот раз все может оказаться иначе.

«Если результаты президентских выборов в США будут оспорены одним из кандидатов, и их законность будет поставлена под вопрос, последует резкое падение фондовых рынков. Насколько сильно упадут рынки, будет зависеть от того, как долго продлится спор о победителе выборов 3 ноября», – объясняет руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Аналитик добавил, что

если спор о результатах выборов дойдет до Верховного суда страны, то процесс определения нового главы Белого дома может сильно затянуться и создать очень большую неопределенность – именно этого больше всего и боятся инвесторы.

Но даже если этого не случится, победа того или иного кандидата скажется на ценных бумагах определенных секторов. Артем Деев отметил, что в случае победы Джо Байдена могут снизиться котировки акций нефтедобывающих и газовых компаний, так как кандидат в предвыборной кампании делает акцент на развитии «зеленой» энергетики. В случае победы Дональда Трампа – наоборот, нефтяные и газовые компании могут вырасти, а «зеленые» упасть в цене.

Докатится до России

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что если произойдет значительное снижение котировок на американском фондовом рынке, аналогичная картина сложится и в России. Особенно если на выборах победит кандидат от Демократической партии.

«В целом, победа Джо Байдена считается менее благоприятной для рынка акций, нежели победа Дональда Трампа. Речь идет не только о рынке США. Кандидат от демократов неблагоприятно настроен в отношении России»,

– говорит ведущий эксперт по международным рынкам БКС «Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

С этим мнением согласна и аналитик ИК «Фридом Финанс» Елена Беляева. Но вместе с тем эксперт призвала не торопить события и подождать пару дней перед тем, как окончательно принимать решения – в четверг свои отчетности опубликуют гиганты американского фондового рынка, в том числе – Apple, Facebook, Google, Amazon и Microsoft.

В целом Елена Беляева не видит поводов для паники и массовых распродаж. В беседе с «Газетой.Ru» аналитик отметила, что цена на золото с августа корректируется, индекс доллара стабилен а доходности 10-летних казначейских облигаций незначительно подрастают. Техническая картина на основных американских индексах – скорее за продолжение роста, чем за снижение, поэтому пока повода для закрытия позиций по акциям нет.

Тем не менее, на данный момент частным инвесторам есть смысл перераспределить свои портфели в сторону защитных активов, ведь та же победа Джо Байдена может привести к новым санкциям в отношении России. А это, по мнению Александра Разуваева из ИАЦ «Альпари» с высокой долей вероятности обнулит капитализацию российских компаний.

Так, Артем Деев из AMarkets советует избавиться от ценных бумаг компаний, которые еще долго будут восстанавливаться от ущерба, нанесенного коронавирусом – например авиаперевозчиков. И в целом эти средства можно распределить между иностранными валютами.

Александр Разуваев так же считает, что есть смысл сформировать защитные позиции, но

вместо иностранных валют аналитик рекомендует покупать золото и и привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые могут спасти российского инвестора от девальвации рубля.

Впрочем, есть и альтернативное мнение. Оксана Холоденко из БКС «Мир инвестиций» приводит три варианта для инвесторов, которые делают ставку на среднесрочное снижение рынка акций.

«Сократить позиции в рисковых активах и ребалансировать портфель в пользу консервативных акций — подходит для долгосрочных инвесторов, вообще закрыть все позиции в акциях — подходит для среднесрочных инвесторов, открыть короткие позиции, не забывая о рисках — подходит для спекулянтов», – подытожила эксперт.