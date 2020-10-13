Apple разогрела рынок: стоит ли вкладываться в IT-компании

Предстоящая презентация Apple, на которой ожидается показ первых созданных для работы в сетях 5G iPhone, уже внесла позитив в настроение инвесторов. Еще за несколько дней до презентации на фондовом рынке наметился «бычий» тренд, который привел к тому, что акции компании приблизились к осеннему максимуму.

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Вместе с Apple растут и другие крупнейшие участники сектора: за прошлую торговую сессию подорожали ценные бумаги Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Twitter, Facebook и остальных.

Некоторые из опрошенных «Газетой.Ru» экспертов уверены, что акции той же Apple могут стать хорошей инвестиционной идеей не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе.

«Крупнейшие по капитализации компании могут продолжить недавний импульс к росту в течение ближайших нескольких недель, чему может способствовать сегодняшняя презентация новых iPhone с поддержкой 5G, которые, как ожидается, могут оживить продажи в зрелом сегменте смартфонов компании Apple»,

— объясняет директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

С ним согласна старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что ценным бумагам Apple точно есть куда расти — как минимум они вполне способны обновить осенний пик в $137,94 от нынешней цены $125,3. То же касается и других американских IT-компаний с устойчивыми бизнес-моделями.

«У Amazon, например, абсолютно устойчивая в текущих условиях бизнес-модель, и здесь есть неплохой потенциал роста к $3600 за бумагу, тем более что вторая волна пандемии надвигается стремительно и делает онлайн-шоппинг еще более привлекательным, — говорит Анна Бодрова. — В целом, у американского IT-сектора ситуация вполне себе стабильная, поэтому ему по силам держать уровень ралли».

В будущий успех Apple верит и частный трейдер Иван Садов. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку отметил, что

на данный момент мало кто из инвесторов способен оценить влияние представленной продукции на будущие финансовые показатели компании (то же касается и Amazon, чьи ценные бумаги растут в преддверии распродажи Prime Day).

В качестве примера Иван Садов приводит презентацию Battery Day компании Tesla: еще в момент представления акции компании заметно просели, что позволило некоторым трейдерам откупить их вблизи минимальных значений.

«Мы ожидаем продолжения бычьего тренда в следующем году, так как из акций в кризис-2020 были выведены триллионы долларов, которые сейчас остаются на счетах инвесторов. В момент продолжения роста эти средства будут направлены на покупку акций. Никто не желает смотреть, как поезд отбывает без них», — предположил трейдер.

Вторая волна в помощь

Тем не менее часть экспертов все же указывают, что дальнейшая коррекция в американском IT-секторе вполне возможна хотя бы ввиду того, что перегрев в некоторых ценных бумагах наблюдается и сейчас.

«На текущий момент котировки технологических компаний отыграли большую часть сентябрьской коррекции. В течение сентября максимальное снижение индекса Nasdaq от локальных максимумов составило 13%, на текущий момент индекс ниже локальных пиков лишь на 2,6%,

— объясняет Вадим Меркулов из «Фридом Финанс». — Потому, с учетом недавнего отскока, акции ряда технологических компаний являются перегретыми, а текущие оценки неустойчивыми — это в том числе касается NVIDIA, Apple, Adobe, DataDog, DocuSign».

Эксперт считает, что ажиотаж вокруг IT-компаний будет ослабевать по мере восстановления экономической активности и снижения рисков, связанных с COVID-19. И хотя текущее состояние сектора не рассматривается как «пузырь», в перспективе нескольких кварталов управляющие инвесткомпаний могут продолжить ребалансировку портфелей и сокращать долю техсектора в пользу менее дорогих и испытывающих трудности компаний, в том числе энергетических и финансовых.

Ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко тоже отметила ряд факторов, которые в перспективе могут сильно надавить на котировки американского техсектора.

«Новую волну просадки технологичных бумаг могут спровоцировать антимонопольные нападки регуляторов, проблемы во взаимоотношениях между США и Китаем, а также смена настроений на финансовых рынках, то есть обычная коррекция»,

— отмечает эксперт.

При этом все опрошенные «Газетой.Ru» аналитики согласны, что вторая волна коронавируса может оказать дополнительную поддержку IT-компаниям, и по факту это уже происходит. Так что если число заболевших будет расти и дальше, а в мире начнутся новые локдауны, спрос на услуги этих компаний, а значит и их выручка, тоже вырастет.

Это касается не только Apple и Amazon. По мнению аналитиков, заметно прибавить в цене могут бумаги бенефициаров 5G вроде Qualcomm и Qorvo, производителей оборудования для полупроводников (Applied Materials), стриминговых сервисов и игровой индустрии (Netflix, Activision Blizzard, Electronic Arts).

Но такого заметного роста, как в первую волну, скорее всего, не будет — во многом из-за снижения доходов потенциальных клиентов.

Такое мнение, в частности, выразил сооснователь криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников в беседе с «Газетой.Ru».

Среди рисков, которые могут спровоцировать заметную коррекцию в акциях компаний техсектора, эксперты также назвали замедление темпов роста финансовых показателей таких компаний. Из-за этого инвесторы могут начать фиксировать свои позиции, а если в следующем году произойдет сокращение фискальных и монетарных мер поддержки бизнеса, то фиксация прибыли может произойти и по всему индексу S&P в целом. Но от этого пострадают не только IT-компании.

«Обвал индексов сектора может спровоцировать резкое ухудшение ситуации с внутренними финансами, но тогда будет падать все — от розничного ретейла до медицины», – подытожила Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари».