Будет дорожать: в МЭА рассказали, когда вырастут цены на нефть

Аналитики МЭА подготовили доклад о перспективах нефтяного рынка в ближайшие десятилетия, в котором указаны несколько сценариев. Базовый предполагает, что пандемию коронавируса человечество победит в 2021-м, и в том же году глобальная экономика полностью вернется на свои привычные рельсы. При таком раскладе в ближайшие 20 лет нефть точно не упадет ниже отметки в $50, а к 2025-му подорожает до $71. К 2040-му при таком же сценарии нефтяные котировки и вовсе подскочат до $85.

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Однако если победу над коронавирусом в следующем году не получится, а мировые экономики не найдут способ быстро восстановиться в условиях продолжающейся эпидемии, нефть все равно будет расти в цене, но гораздо медленнее – до $59 к 2025-му и до $72 к 2040-му.

Есть и прогноз, в котором предполагается, что человечество решит ускорить отказ от черного золота в пользу более экологичных источников энергии и побыстрее достичь целей Парижского соглашения по климату. Тогда, уверены в МЭА, к 2025 году баррель подорожает до $57, а к 2040-му снизится до $53.

Никому не нужна

В целом в МЭА уверены, что

эпоха нефти подходит к концу, и плато в потреблении черного золота наступит уже совсем скоро – в течение следующих 10 лет. А если борьба с пандемией займет больше времени, чем предполагается, то и глобальное потребление больше никогда не перейдет порог в 100 млн баррелей в сутки.

Впрочем, некоторые тенденции все же поддерживают спрос на нефть, и на деле все будет зависеть от того, как будут восстанавливаться мировые экономики и что станет с человеческими привычками. Например, падению спроса на нефть способствуют снижение числа перелетов и удаленная работа. Наоборот, росту спроса помогают растущая любовь к внедорожникам и замедление процесса обновления старых авто.

Но если предположить, что человечество в ближайшие годы серьезно задумается о климатических изменениях и необходимости беречь природу, поставив себе при этом цель снизить выбросы СО2 до нуля к середине столетия, спрос на нефть уже к 2030 году упадет до 65 млн баррелей с прошлогодних 98 млн.

Что думают в ОПЕК

В недавнем докладе ОПЕК говорится, что спрос на нефть в ближайшие годы будет падать в развитых странах. Так,

по прогнозу нефтяного картеля, в 2022-2025 годах страны ОЭСР выйдут на пик потребления нефти в районе 47 млн баррелей в сутки, и постепенно этот показатель снизится на 12 млн баррелей к 2045 году.

Одним из главных драйверов станет рост числа электромобилей, которое составит порядка 16,5% от общего числа машин к тому же 2045-му.

В развивающихся странах, по мнению ОПЕК, спрос на нефть, наоборот будет расти. Основная причина – рост населения в таких странах, который, при благоприятной экономической динамике, приведет к формированию более крупной прослойки среднего класса.

Это, в свою очередь, приведет к тому, что в 2045 году развивающиеся страны будут потреблять примерно 74,3 млн баррелей в день. В этом заключается главная несостыковка прогнозов МЭА и ОПЕК: по данным последней к 2040 году мировое потребление нефти вырастет до 109,3 млн баррелей в день.

Доходы упали

После заметного роста нефтяных котировок во второй половине лета, нефть снова вернулась к июньским значениям. Если в августе баррель Brent дорожал до $46 за бочку, то сейчас он торгуется на уровне $41,79 за баррель.

Падение нефтяных котировок заметно ударило по доходам российских экспортеров углеводородов. Всего за второй квартал этого года зарубежные поставки нефти, газа и нефтепродуктов принесли России только $28,6 млрд, следует из данных Банка России.

На нефть приходится $15,3 млрд – в два раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года, даже несмотря на то, что средняя цена российской Urals в сравнении со вторым кварталом выросла с $29 до $43 за бочку. Причина в том, что Россия вынуждена соблюдать условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, а значит – поставлять на экспорт меньше топлива, чем могут российские нефтяники в принципе. По оценкам ING по России, каждый квартал нефтяники теряют из-за ограничений около $10 млрд.