Подготовка ко второй волне: что делают власти, чтобы спасти бизнес

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил в 2020 году в виде исключения из бюджетного правила направить до половины средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поддержку россиян и бизнеса. Об этом он заявил в интервью телеканалу RТ в понедельник.

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Кудрин отметил, что Россия в текущий кризис выглядит «не так плохо», как в 2009-м, но даже сейчас страна переживает особые механизмы кризиса, которые связаны не с кредитоспособностью компаний и спросом на их продукцию на рынках, а с остановкой предприятий из-за необходимости обеспечить безопасность людей.

«В этом смысле требуется дополнительная поддержка и бизнеса, и населения, чтобы избежать дальнейшего обеднения. Думаю, можно было бы сделать исключение из бюджетного правила в этом году — даже если бы мы потратили треть или половину средств ФНБ, для такого критического особого года это было бы не страшно»,

— предположил глава Счетной палаты. По его словам, в Фонде национального благосостояния (ФНБ) за 2019 год было накоплено 3,3 трлн рублей, что в разы превышает траты, составившие около 350 млрд рублей. Алексей Кудрин также добавил, что помощь от государства смогли получить до 20% компаний, а по каким-то отдельным мерам поддержки — до трети нуждавшихся компаний и предпринимателей.

Накануне Сергей Собянин объявил о том, что в столице продлят большинство поддерживающих программ для малого и среднего бизнеса, которые были приняты в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы. Сейчас для субъектов малого и среднего бизнеса в столице продолжают действовать 14 видов выплат.

Среди других продленных мер поддержки населения также останется льготная ипотека — финансирование программы планируют распространить на 2021 год, писали «Известия» со ссылкой на одобренный кабмином РФ 23 сентября общенациональный план восстановления экономики.

Экономическое состояние России на фоне экономического кризиса и пандемии в достаточно сложной ситуации, говорит независимый финансовый аналитик Жан Поль Чуркин, напоминая, упавший на 5% в начале 2020 года ВВП сможет вернуться на докризисный уровень только к 2024 году.

При этом он отмечает, что благодаря особенности ВВП России, большую долю которого занимает производство, а меньшую — сектор услуг, который как раз и столкнулся с наибольшим количеством ограничений — российская экономика пострадала меньше, чем другие страны.

Член Ассоциации профессиональных директоров АНД и экономист Николай Неплюев считает, что в сложившейся ситуации нет причин для паники:

«На данный момент состояние экономики России можно оценивать как удовлетворительное, критических проблем нет и имеются отличные перспективы для развития в новом русле и сложившихся обстоятельствах. Дефицит бюджета будет пополнен из средств ФНБ и инвестиционных фондов, и это вполне приемлемое решение. Потому поводов для пессимизма нет», — уверен эксперт.

Как и во всем мире экономика РФ не совсем была готова к такому исходу, и изначально государство совершило ряд ошибок, которые усугубили экономическую ситуацию, говорит Жан Поль Чуркин.

«Финансовое положения граждан заметно ухудшилось, и мер, принятых государством для помощи бизнесу и гражданам, оказалось недостаточно — многих людей, работающих в частных компаниях, сократили и оставили без денег», — указывает эксперт, добавляя, что пандемия — не единственный фактор падения экономики, и нельзя забывать о рисках ужесточения торговых войн и санкционного давления на Россию странами Запада.

По словам аналитика, в текущей ситуации государство намерено продлить антикризисные меры и потратить на помощь бизнесу и населению порядка 12 млрд рублей. Это может говорить об активной подготовке властей к сохранению эпедимиологической угрозы и повторного закрытия на карантин, предупреждает аналитик.

Николай Неплюев отмечает, что учитывая обстоятельства, готовиться ко второй волне заранее — это рационально.

«Хотя все понимают, что прежними масштабы пандемии уже не будут, ввиду наличия вакцины и принятых мер. Тем не менее, после перенесенного кризиса, населению и бизнесменам значительно труднее перенести повторение сценария. Ослаблена не только российская, но и вся мировая экономика. Многие процессы до конца не перестроились и не оптимизировались, и на это потребуется еще не один год», — говорит экономист.

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского,

вторая волна уже наступила, разве что, воспринимается она чуть иначе, поскольку нет режима жесткой самоизоляции. Вкупе с 15-20% закрывшихся предприятий в целом по стране, материальное положение населения не могло не ухудшиться. Как отмечает Николай Неплюев, доходы россиян упали на 25-70% по сравнению с докризисным периодом, и эту проблему необходимо оперативно решать, поскольку пострадала не только покупательская способность, но и критически снизился уровень жизни в общем.

Эксперт считает, что прежде всего необходимо помочь гражданам справиться с выплатами по ипотеке и кредитам, а общеэкономический уровень будет восстанавливаться постепенно.

Что касается мер поддержки бизнеса, они внедрялись в спешке, поэтому не всегда положительно оценивались российским бизнес-сообществом — не было понятно, как и что будет работать, говорит директор бизнес-образовательной компании Like Центр Василий Алексеев.

«Сейчас уже можно говорить об эволюции мер поддержки. Что-то начало работать — предприниматели получили доступ к дешевым кредитам, получили какие-то прямые выплаты от государства и так далее. Но достаточны ли эти меры — вопрос дискуссионный», — указывает эксперт.

По мнению Алексея Кричевского, программы помощи государства населению продлят до конца года.

«В том числе [продлят] и льготную ипотеку, если это можно назвать помощью населению, а не способом вытянуть деньги граждан в пользу застройщиков. Какую-то пользу они, безусловно, приносят, особенно в регионах, где заработки крайне ограничены и серьезно зависят от торговли, но в данной ситуации наилучший вариант – дать людям спокойно работать при соблюдении правил безопасности и ждать вакцину без побочных эффектов», — резюмирует эксперт.