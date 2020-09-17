Рано радоваться: МИД не готов выпускать самолеты с туристами

Министерство иностранных дел РФ считает, что обсуждать конкретные даты возобновления авиасообщения с популярными среди туристов-россиян странами пока преждевременно. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В мире по-прежнему сохраняется угроза распространения коронавируса, хотя позитивные тенденции в последнее время и наметились. Важно сохранять осторожность и бдительность, заявили в МИДе.

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«Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации», – подчеркивается в сообщении. Нужно при этом учитывать положение дел с COVID-19 как в России, так и в остальном мире, отметили в МИД РФ.

Еще в конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать поездки за границу в ближайшее время. Он подчеркнул, что необходимо исключить риск ввоза коронавируса. МИД РФ тогда также просил воздержаться от планирования отпусков за рубежом.

В середине лета в внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва при открытии границ со странами ЕС будет руководствоваться «в первую очередь обеспечением безопасности своих граждан». Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко отметил, что никто не хочет столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции и вновь вывозить из-за рубежа граждан.

С 1 августа власти РФ возобновили авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, тогда же ограничения на пересечение границ сняли Россия и Абхазия, а с 15 августа Россия возобновила полеты в Швейцарию. Для россиян также открыт въезд в Киргизию и Черногорию.

С 7 сентября Греция на две недели открыла границу для граждан России. Однако в эту страну пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Граница будет открыта до 21 сентября. Россияне смогут попасть на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона.

25 августа Кипр отнес Россию к категории С по распространению коронавируса. Это значит, что некоторые категории россиян могут посещать островную республику, но по прибытии им придется пройти 14-дневный карантин. Минздрав Кипра ранее уточнял, что к категориям лиц, кому можно приезжать на остров из не входящих в категории А и В стран, относятся постоянно проживающие на острове граждане республики и члены их семей, включая супругов, детей и родителей.

Ранее газета New York Times сообщала, что страны ЕС стремятся возродить свою экономику и вновь открыть свои границы после нескольких месяцев ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19, при этом Брюссель намерен блокировать въезд граждан России, США и Бразилии.

В июле исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что россияне смогут отправиться на отдых за границу не раньше конца сентября при благоприятном развитии событий.

Ломидзе пояснила, что речь идет о странах Средиземноморья, включая Турцию. Худший сценарий предполагает, что выездной туризм возобновится только в декабре этого года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова планировать их открытие, передает РИА «Новости».

«Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу», — указала сенатор.