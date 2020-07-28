Граница на замке: Европа не откроется для россиян

Россия снова не будет включена в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы в ближайшее время. Как сообщает ТАСС, обновленный «белый список» Брюссель опубликует в ближайшее время, в следующий раз он будет пересмотрен в середине августа.

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Источник в делегации одной из стран ЕС в Евросовете заявил корреспонденту агентства, что открыть границы с Россией не позволяет ситуация с коронавирусом.

«К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — заявил собеседник издания.

Сейчас в «белый список» входят 13 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Грузия, Руанда, Уругвай и Китайская Народная Республика (КНР). В прошлый раз список был сокращен — из него исключили Сербию и Черногорию.

При этом, хотя ЕС открыл свои границы для китайцев, Пекин не подтвердил открытие страны для граждан европейских стран.

«За последние две недели <...> во многих странах мы видим рост числа заражений, что, к сожалению, не позволяет быстро открывать границы», — добавил европейский дипломат.

Стоит отметить, что документ для всего ЕС носит рекомендательный характер. Таким образом, страны-члены Евросоюза могут по своему усмотрению открывать или держать закрытыми границы с любыми «одобренными» государствами, однако для не входящих в «белый список» государств открыть рубежи не могут.

Неделю назад в МИД РФ заявили, что Россия при открытии границ со странами ЕС будет руководствоваться «в первую очередь обеспечением безопасности своих граждан».

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко отметил, что никто не хочет столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции и вновь вывозить из-за рубежа граждан.

«Поэтому все решения, если они будут приниматься, будут максимально выверенными, очень осторожными, очень аккуратными и такими, которые соответствовали бы главному медицинскому принципу — не навреди», — пояснил замминистра.

Вылететь за границу российские граждане сейчас могут — принять россиян готовы основные туристические страны. «Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты», — огласила 14 июля список исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Для посещения многих из «открытых» стран необходимо при себе иметь справку об отсутствии COVID-19, полученную за определенное количество часов до пересечения границы.

Еще в конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать поездки в заграничные страны в ближайшее время. Он подчеркнул, что необходимо исключить риск «импортирования» коронавируса.

«Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — отметил глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер отметил, что с приближением отпускного сезона все больше граждан задумывабтся о месте отдыха. «Для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики, и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом», — сказал он.

МИД РФ в конце мая призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом.

«Угроза распространения коронавируса в мире не преодолена. Потому решение о возобновлении пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом эпидемиологической ситуации», — отметили в МИДе. В ведомстве напомнили россиянам о необходимости соблюдать осторожность для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в стране.

Ранее газета New York Times сообщала, что страны ЕС стремятся возродить свою экономику и вновь открыть свои границы после нескольких месяцев ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19, при этом ЕС намерен блокировать въезд граждан России, США и Бразилии.