Отдых за границей: Россия возобновляет международные рейсы

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения», — с таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 24 июля.

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Чиновник подчеркнул, что власти страны «руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности». По его словам, международные рейсы возобновятся с 1 августа.

Они будут выполняться из «аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону».

Мишустин также обратил внимание, что это решение даст дополнительные возможности для более ускоренного вывоза россиян из-за рубежа. Они с конца марта не могут попасть на родину из-за распространения коронавируса и ограничения международных рейсов.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что первые самолеты отправятся в Великобританию (Лондон), Турцию (Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзанию (Занзибар). Чиновница отметила, что список стран будет постепенно расширяться.

Она также подчеркнула, что возобновление авиасообщения стало возможным благодаря тому, что на протяжении «достаточно длительного времени» в России «снижаются темпы прироста новой коронавирусной инфекции».

Тем временем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила в комментарии «Газете.Ru», что возобновление авиасообщения не приведет к снижению цен на билеты.

«Здесь многое зависит от условий приема туристов в этих странах. В Великобритании, например, двухнедельный карантин по прибытии. Что касается Турции, то да, там спрос будет, даже если речь идет пока о регулярных рейсах. Пока что озвучены три страны. Кроме Турции, ни одна из них не входит в десятку самых востребованных», — сказала она. По ее словам, «пока не идет речи о снижении цен: они и так в среднем на уровне прошлого года остались».

Что касается тех стран, сообщение с которыми будет возобновлено, то там ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Например, Великобритания еще в мае прошла пик заболеваемости и вышла на плато. Страна занимает 10 место по количеству людей, у которых был выявлен новый тип вируса. Почти у 300 тыс. человек тест на коронавирус дал положительный результат. Полностью излечились 242 тыс. человек (по данным РБК), 45,5 тыс. пациентов умерли.

Турция находится шестью строчками ниже. Там заболели более 223 тыс. человек, выздоровело большинство граждан — Турция находится на 16 месте: 206 365 человек, 5,5 тыс. случаев коронавируса привели к летальному исходу.

В Танзании, согласно официальным данным, зафиксировано 509 случаев нового типа вируса, умер 21 человек, 183 вылечились. Глава страны Джон Магуфули недавно сообщил о том, что его государство свободно от коронавируса. Он подчеркнул, что «бог услышал молитвы» граждан. Подобные заявления он делал еще в июне, призывая туристов приезжать на отдых.

В посольстве Танзании в Москве отметили, что решение российских властей о возобновлении авиасообщения — хорошие новости для страны. «Мы открыли наши границы в конце мая, поэтому мы будем рады вам, если вы захотите туда поехать. В любое время, когда захотите приехать, даже завтра, мы будем рады», — отметили в дипмиссии в беседе с РИА «Новости».

Дипломаты добавили, что в Танзании спокойная ситуация с коронавирусом и по прилету не нужно соблюдать карантин. «Нет никаких ограничений, никакого карантина. Но нужно соблюдать рекомендации специалистов в области здравоохранения — маски, социальная дистанция. [Эпидемия] почти закончилась», — заверили в посольстве. В заключении представители Танзании рассказали, что в стране нет недостатка туристов, так как туда люди прилетают и из США, и из европейских государств.