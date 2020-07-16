Томат раздора: импортные помидоры могут резко подорожать

Национальный плодоовощной союз, объединяющий крупнейших производителей овощей, обратился в Минсельхоз с просьбой оставить без изменения квоту на импорт турецких томатов. Кроме того, союз уведомил о начале антидемпингового расследования «в отношении импорта помидоров в целом, чтобы добиться введения дополнительных пошлин в размере не менее 80%», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо организации в Минсельхоз. Сейчас пошлина томаты составляет 15%, но не менее 0,08 евро за кг.

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Импортные помидоры поступают на рынок в основном в феврале, марте, апреле, когда на полках магазинов представлены именно отечественные овощи защищенного грунта, имеющие большую себестоимость производства, исходя из объективных факторов», — указывают в плодоовощном союзе.

В этом году Турция экспортировала в Россию 49 тыс. тонн томатов, в тоже время положение российских сельхозпроизводителей существенно осложнилось из-за пандемии коронавируса. Инициаторы письма сообщили о ряде причин, которые негативно влияют на их бизнес, а именно — рост энергозатрат, их доля в себестоимости единицы товара уже достигает более 50%, уверяют в союзе.

Кроме того, спрос на овощи во время карантина упал примерно на 30%, снизились и оптовые цены по ряду позиций до 50% по сравнению с прошлым годом, а падение курса рубля привело к дополнительному увеличению себестоимости продукции на 10%.

Среди негативных факторов аграрии также выделили большую закредитованность тепличных компаний, существенную долю импорта на рынке, которая уже в прошлом году составляла 52%.

Оптовая стоимость помидоров, упавшая на 15%, уже сейчас делает тепличный бизнес нерентабельным, заявили в Национальном плодоовощном союзе.

«Дальнейшее снижение оптовой цены из-за роста поставок томатов из Турции может привести к банкротству действующих тепличных предприятий и потерям вложенных в развитие отрасли средств», — сообщается в письме.

В качестве решения бизнесмены просят не снижать квоту на турецкие помидоры, повышенную еще в момент политического обострения между странами. В I квартале этого года в Россию было ввезено около 80 тыс. тонн томатов на общую сумму более чем $100 млн. Главные импортеры этого овоща в Россию — Азербайджан, Турция, Марокко и Китай. Импортная продукция оказывает дополнительное давление на оптовую цену,

в некоторые месяцы прошлого года оптовые цены на ввезенные томаты были на 87% ниже, чем среднеоптовые цены на российскую продукцию.

С 2017 года российские инвесторы вложили в развитие защищенного грунта около 195 млрд рублей, отмечают в союзе. За эти годы было введено более 800 га теплиц и создано свыше 9,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Сельхозпредприятия приводят статистику, согласно которой, сейчас в стране действует свыше 2,6 тыс. га тепличных комплексов, которые более чем на 50% обеспечивают потребность России в собственных томатах. При этом рост отечественного производства продолжается — за пять месяцев этого года он составил 38,5% к аналогичному периоду 2019 года.

Аграрии также напомнили об опасном вирусе плода томата коричневого (ToBRFV),

который может попасть на территорию страны вместе с импортной продукцией. С 20 июля все поступающие в Россию импортные помидоры и перцы проходят лабораторные исследования Россельхознадзора. Ведомство ранее конкретизировало, что в ходе этих исследований выявляется вероятный вирус коричневой морщинистости плодов и вирус пятнистого увядания.

«Это позволяет импортерам применять запрещенные к использованию в Российской Федерации средства защиты растений и удобрения для производства дешевых и небезопасных томатов, чем активно пользуются сельхозпроизводители из Турции», — пожаловались в союзе.

Всероссийский центр карантина растений провел анализ фитосанитарного риска этих вирусов и включил их в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Россельхознадзор в свою очередь подготовит технологическую схему распознавания вирусов, для этого инспекторов ведомства и сотрудников лабораторий обучат, как правильно заниматься отбором проб.

Национальный плодоовощной союз не сможет инициировать антидемпинговое расследование в отношение всего импорта томатов из всех стран, скорее всего, речь идет об одном государстве — Турции, полагает исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.

«Турция — не главный поставщик томатов в Россию, основной — Азербайджан. Цены могут чуть сильнее вырасти ближе к концу этого года или в 2021 году, если эти предложения будут приняты», — рассказал «Газете.Ru» Сизов.

В последние годы российские сельхозпроизводители активно вкладывались в новые мощности, в новые теплицы, темпы роста тепличных томатов в районе 25-30%. Сейчас цены снижаются и падает спрос, именно это и побуждает российские компании добиваться ограничения импорта, считает эксперт.

«Обычная история — все так пытаются делать, но естественно это против интересов потребителя», — заметил Сизов.

В начале июля Минэкономразвития обратилось в Минсельхоз с просьбой рассмотреть вопрос отмены квот на импорт турецких томатов с учетом баланса рынка, а также оценить потенциальный эффект этой меры для отечественных производителей. Минсельхоз пообещал рассмотреть этот вопрос.