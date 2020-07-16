«Северный поток — 2»: в Кремле ответили на угрозы США

Вашингтон оказывает грубое давление на бизнес Европы и ведет недобросовестную конкуренцию, угрожая ввести санкции против российского проекта «Северный поток — 2» и второй ветки «Турецкого потока» (в рамках закона CAATSA). Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Реклама

«Это продолжение негативных проявлений, продолжение грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что эти угрозы являются «продолжением недобросовестной конкуренции» в попытке «заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям».

Накануне американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Госдеп обнародовал рекомендации в рамках закона о противодействии России путем введения санкций. По его словам, в документ были включены «Северный поток — 2» и вторая нитка «Турецкого потока».

Американские власти и ранее вводили санкции, которые должны были остановить строительство «Северного потока — 2». В начале года США пообещали, что заблокируют счета иностранных партнеров России, если те не прекратят участие в реализации проекта. Таким образом, свою деятельность остановила швейцарская компания-трубоукладчик.

Но американцам удалось лишь приостановить проект, отодвинув сроки его сдачи на более поздний срок — Россия смогла мобилизовать силы и задействовать свое трубоукладочное судно «Академик Черский».

Свои действия США объясняют «заботой о Европе». Американские политики заявляют, что «оберегают» газовый рынок Европы от монополии России и, как следствие, «политического давления» Москвы. Хотя президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская сторона не будет использовать этот трубопровод в политических целях, так как он создается как сугубо экономический.

Эксперты отмечают, что через санкции Вашингтон пытается продвинуть свой СПГ на европейский рынок, прикрываясь, как утверждают политики США, благими намерениями.

Но с этими санкциями не согласна не только Россия, против которой они направлены, но и Европа — главный адресат российского газа. После заявления Помпео глава профильной ассоциации Восточный комитет немецкой экономики Оливер Гермес заявил, что угроза санкция является беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет ЕС.

«Угроза немедленных санкций США против европейских компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2, отмечает невероятно низкий уровень трансатлантических отношений. Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются, и около 120 компаний из двенадцати европейских стран находятся под прямой угрозой санкций США», — обратил внимание Гермес.

По его прогнозам, такое вмешательство «приведет к дефициту поставок и, следовательно, к чрезмерным ценам».

Из-за США, добавил он, под угрозой находятся инвестиции «в размере двенадцати миллиардов евро». Помимо этого, если произойдет отказ от поставок «Северного потока — 2», то расходы всех европейских потребителей газа увеличатся на 4 млрд евро в год.

«США попирают свободную и честную конкуренцию и используют санкции без ограничений для отстаивания своих экономических интересов. У ЕС нет иного выбора, кроме как с осторожностью отреагировать на эту попытку вымогательства», — сказал он.

Гермес добавил, что «Комиссия ЕС должна отразить все атаки на свой суверенитет извне и быстро представить жесткий каталог мер». По его словам, Европе необходим «эффективный защитный щит» для компаний, которые «несправедливо пострадали от санкций США, чтобы защитить их от финансового ущерба».