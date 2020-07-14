«Народ почуял»: почему россияне кинулись покупать «китайцев»

Ведущие китайские автокомпании продемонстрировали рост продаж в России в первом полугодии 2020 года. Лидером по продажам среди китайцев в России стал бренд Haval, построивший завод полного цикла в Тульской области. С января по июнь компания смогла реализовать 6,7 тыс. автомобилей, что на 91% превосходит результат за алогичный период прошлого года.

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Второе место по продажам среди китайских брендов у компании Geely, которая поставляет в Россию свои автомобили с белорусского завода «Белджи». За полгода дилеры Geely увеличили продажи на 12% до 4,5 тыс. машин. Третье место у компании Chery — 2,9 тыс. машин и рост продаж за январь-июнь на 4%.

Примечательно, что положительную динамику демонстрируют даже те китайские компании, которые долгое время были в числе аутсайдеров.

Марка Changan, занимающая четвертую строчку в пятерке самых успешных китайских компаний в России, за 6 месяцев продала 2,2 тыс. (+301%), бренд FAW за аналогичный период реализовал 713 автомобиля (+53%). Есть у китайцев и свои аутсайдеры — Lifan (638 шт.; -76%) и Zotye (111 шт.; -89%), но обе компании находятся в предбанкротном состоянии у себя на родине, из-за чего ограничены в ассортименте и скорее демонстрируют исключение из правила.

Бум продаж китайских автомобилей выглядит парадоксально, учитывая то, что традиционные лидеры российского рынка показывают отрицательную динамику. К примеру, продажи «АвтоВАЗа» за первое полугодие к аналогичному периоду прошлого года упали на 24% (до 132,6 тыс. шт.), в минусе также Kia (81,3 тыс. шт.; -27%), Hyundai (63,9 тыс. шт.; -27%), Renault (51,5 тыс. шт.; -20%), Toyota (41,6 тыс. шт.; -10%) Volkswagen (38 тыс. шт.; -24%) Skoda (34,2 тыс. шт.; -14%) и Nissan (25,8 тыс. шт.; -18%).

Успехи в автобизнесе очевидным образом отразились и на доходах китайских компаний.

Как сообщили «Газете.Ru», в аналитическом агентстве «Автостат Инфо», за первые пять месяцев 2020 года (более актуальные данные еще не собраны) суммарный доход автопроизводителей из КНР в России составил 16,6 млрд рублей, что на 41% превосходит результат января-мая прошлого года.

Самой прибыльной для китайцев моделью стал кроссовер Haval F7, за пять месяцев он принес своей компании 4,5 млрд рублей (было продано 2917 шт.). Второе месте по выручке с продаж у Geely Atlas белорусской сборки, за аналогичный срок россияне купили 2230 таких кроссоверов на сумму в 3,2 млрд рублей. На третьей строчке в категории самых доходных китайских моделей «паркетник» Haval H6, принесший компании около 2 млрд рублей (2522 шт.).

Успех китайских марок в России был предсказуем, если раньше у автопрома из КНР было много скептиков, то сейчас ситуацию меняет сам потребитель, который голосует рублем, считает автоюрист, автомобильный эксперт Сргей Ифанов. Китайские автомобили уже давно перестали конкурировать с продукцией «АвтоВАЗа», теперь они успешно соревнуются с более именитыми брендами из Азии и Европы, считает он.

«Китайский автопром в той или иной степени пользовался спросом в России давно. Они всегда брали ценой — на 20-30% ниже, чем у конкурентов.

Но сейчас ситуация и парадоксальная, и симптоматичная одновременно — китайские машины уже стоят далеко выше планки в 1 млн рублей, а люди их покупают вопреки общему спаду в потреблении и «коронакризису» в стране», — поделился с «Газетой.Ru» мнением Ифанов.

Эксперт полагает, что бум продаж китайских иномарок во многом объясняется сочетанием цены и качества. Все бестселлеры Haval, Chery и Geely на 15-25% дешевле, чем корейские, японские и немецкие конкуренты, считает он.

Тесное сотрудничество китайцев с европейскими и японскими компаниями в итоге привело к тому, что они смогли встать на один уровень с мировыми автоконцернами по качеству, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«К примеру, если мы говорим про кроссовер Geely Coolray, то этот автомобиль уже построен на одной платформе с Volvo, рисовал машину шеф-дизайнер Питер Хорбери, который ранее работал в Aston Martin, Jaguar, Land Rover. Соответственно и по качеству это новый уровень. Народ почуял, что за эти же деньги можно получить больше, чем у именитых конкурентов, поэтому и спрос растет вопреки рынку», — считает Бургазлиев.

Эксперт полагает, что при условии невмешательства со стороны государства в течение ближайших двух лет популярность китайских автомобилей будет сопоставима с нынешним спросом на китайские смартфоны.

«Отношение к китайским автомобилям в сознании россиян уже изменилось, эти автомобили больше не расцениваются как некачественный продукт», — заключил собеседник.