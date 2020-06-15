Овощи с колес: автолавки встанут на конвейер

Автокомпании намерены нарастить производство магазинов на колесах, если правительству удастся создать для этого соответствующие условия. О том, что мобильная торговля станет стимулом для реализации продукции отечественных сельхозкомпаний накануне рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме.

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«Сейчас важно создавать дополнительные каналы продаж для российских сельхозпроизводителей, в первую очередь за счет развития нестационарной мобильной торговли и рынков», — приводит слова Мантурова пресс-служба министерства.

«Группа ГАЗ» нарастит производство автолавок, когда будут сняты все нынешние ограничения для их работы, узнала «Газете.Ru». Сейчас развитие мобильной торговли тормозится из-за проблем юридического регулирования: существующий закон о торговле не содержит понятия «мобильного торгового объекта», полагают в компании.

«Соответственно, все согласования для мобильной торговой точки происходят так же, как и для стационарной. На каждое согласование уходит очень много времени, теряется сама идея «мобильности». Принятие соответствующего закона даст серьезный импульс развития этому перспективному рыночному сегменту», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Группы ГАЗ».

По оценкам компании,

емкость этого рынка составляет примерно по 50 тыс. автомобилей в год в ближайшие пять лет.

Помимо увеличения объемов производства на автомобильных заводах, рост этого сегмента автопроизводства окажет кумулятивный эффект также за счет обеспечения рабочими местам сотен компаний-производителей спецтехники и фирм-поставщиков специализированного оборудования.

Для мобильной торговли ГАЗ предлагает автомобили на базе «Газели Нэкст» — это автомагазины, автокафе, фудтраки, машины для организации кейтеринга на уличных мероприятиях.

В Sollers также подтвердили намерение загрузить свои мощности для удовлетворения спроса на автомагазины с увеличением объема заказов. Для этого будет налажен выпуск автолавок на базе «УАЗ Профи» и фургона Ford Transit.

В ассортименте компании универсальный фургон для продажи бакалейных товаров с возможностью установки витрины и полок; фургон для продажи мясной, молочной и рыбной продукции с витринами и холодильными шкафами в различных сочетаниях к дополнительному оборудованию. Также ведется разработка изотермического фургона и авторефрижератора на базе классического семейства УАЗ, сообщили в Sollers.

Впрочем, в Sollers считают, что сделать такой тип торговли прибыльным поможет «наличие субсидий на транспортное средство, ГСМ, а также программа субсидированного лизинга, желательно с сезонным графиком платежей».

В компании «АвтоВАЗ» сообщили, что переделкой своей продукции в автолавки не занимаются, это делают сторонние фирмы. Концерн PSA Peugeot Citroen на вопросы о выпуске такой продукции не ответил, представитель Mercedes-Benz воздержался от комментариев.

На свежем воздухе

Законопроект о мобильной торговли был внесен в Госдуму еще в 2018 году, но затем отложен. По оценкам Минпромторга, он поможет отделить «мобильных вендоров (автолавки и т.д.) от нестационарной торговли, то есть не рассматривать автолавку как киоск». По словам Мантурова, развитие мобильной торговли поможет ежегодно продавать около 4,5 млн тонн сельхозпродукции, а также создаст 250 тыс. новых рабочих мест.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже пообещал вернуться к рассмотрению законопроекта о нестационарной и мобильной торговле.

«Давайте мы тогда оперативно включимся в эту работу и попробуем законопроект рассмотреть в течение весенней сессии», — сказал на правительственном часе Володин.

Мобильная торговля открывает широкие возможности для развития малого и среднего бизнеса, сходятся во мнении автопроизводители. Прежде всего, это существенное снижение расходов по сравнению с созданием стационарной торговой точки.

Для покупателей – это удобство и доступность товаров при более низкой цене по сравнению со стационарными магазинами.

Для городских администраций это торговля с современных, красиво оформленных автомобилей, соответствующих всем актуальным экологическим и санитарным нормам, на ночь покидающих торговое место, считают в компании ГАЗ.

Поскольку торговля с «автолавок» проходит на открытом воздухе, она имеет явное преимущество перед закрытыми помещениями магазинов, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию. Такое обслуживание позволяет минимизировать скопления населения в крупных торговых центрах и снизить нагрузку на общественный транспорт.

В условиях падения спроса на автомобили, выпуск автомагазинов поддержит автокомпании, кроме того, для многих россиян эта ниша может стать новым источником заработка, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«В среднем автолавка на базе отечественной машины стоит около 1,5 млн руб. — это достаточно хороший заработок для завода и не так критично для начинающего бизнесмена. Должно быть выгодно всем. Главное, чтобы власти на местах различными нормативами не задушили эту идею, как у нас частенько случается», — сказал Ифанов.