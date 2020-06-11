Прибалтика не оценит: почему России надо думать о своих портах

Авария на железнодорожном мосту в Мурманской области нарушила функционирование огромной логистической цепочки, одним из важных элементов которой является местный порт. Именно поэтому прямо сейчас реалистичным альтернативным вариантом считается переориентация грузов на страны Балтии, которые во многом живут за счет транзита российских товаров. При этом, очевидно, что России не стоит впадать в зависимость от стран, которые демонстрируют к нам недружественное отношение.

Кроме того, России не стоит отказываться от сохранения старых и создания новых рабочих мест — особенно на фоне непростой экономической ситуации, вызванной эпидемией коронавируса.

Логику развития отечественных портов развивает и указ президента России от 7 мая 2018г года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года», а также положения национального проекта «Международная кооперация и экспорт», которые ставят задачу по переориентации к 2022 году российских внешнеторговых грузов из портов сопредельных государств в морские порты Российской Федерации.

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Казалось бы, грузы можно было бы перенаправить в Усть-Лугу Ленинградской области, где как раз планировалось построить новый терминал, но претворить в жизнь этот план невозможно на данный момент главным образом из-за ограничений, которые есть пока ещё в нынешнем Водном кодексе.

Дело в том, что в настоящее время действует запрет на размещение специализированных хранилищ агрохимикатов в водоохранной зоне (для моря составляет 500 метров). Территория морского порта Усть-Луга, как и многих других морских портов России, как раз попадает в границы водоохранной зоны моря.

Подобных запретов нет ни в одной стране.

Принять поправки в Водный кодекс может Госдума, причем, вероятно, уже на следующей неделе. Этим занимается Комитет Думы по транспорту во главе с Евгением Москвичёвым. Без принятия этих поправок не могут быть реализованы проекты строительства и реконструкции терминалов по перевалке минеральных удобрений в морских портах Мурманск, Усть-Луга и Туапсе. Терминалы обещают быть суперсовременными, мощными, построенными по последнему слову техники и с соблюдениями всех мер экологической безопасности. Иначе Главгосэкспертиза просто не выдаст разрешение на подобное строительство.

Москвичев считает абсолютным приоритетом выполнение положений указа президента о переводе экспорта из Прибалтики в Россию, в особенности после обрушения моста в Мурманской области, что сделало невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге, в связи с чем сразу несколько крупных клиентов Мурманского порта были вынуждены перенаправить свои грузы в порты недружественной Прибалтики.

Остаётся надеяться, что парламентарии примут такие поправки во благо отечественной промышленности и логистики, и во исполнение нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».