Дефолта не будет: МВФ одобрил новый кредит Украине

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине нового кредита – $5 млрд сроком на 1,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы фонда.

«[Одобрен кредит] в рамках механизма кредитования stand-by на 18 месяцев», – говорится в документе. Киев получит первый транш в размере $2,1 млрд уже в этом месяце, «незамедлительно».

Остальные транши будут направлены украинским властям по итогам четырех обзоров, которые будут проводиться специалистами МВФ. В свою очередь, рекомендации обзорщиков должны будут одобрить в исполнительном совете фонда. При этом МВФ признает, что пандемия коронавируса нового типа сильно повлияет на украинскую экономику в текущем году.

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Кредит Украине был одобрен, чтобы Киев «удовлетворил значительные потребности в урегулировании платежного баланса и бюджетном финансировании», а также – для сохранения тех результатов, которые были достигнуты. Кроме того, МВФ отметил «небольшой набор» реформ, которые проводит украинское руководство.

Деньги также выделены для того, чтобы Украина «была готова вернуться к экономическому росту после завершения кризиса». В МВФ напомнили, что в 2020 году Украину ожидает резкое падение ВВП и значительное сокращение доходов.

Напомним, 20 мая украинское руководство утвердило проект меморандума с МВФ, но текст документа опубликован не был. Для подписания меморандума Киев должен был выполнить два главных условия: разрешить продажу сельхозугодий и запретить возврат национализированных банков бывшим их владельцам. В течение весны оба закона были приняты при полной поддержке президента страны Владимира Зеленского.

При этом глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия ранее заявил, что условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины.

Проект меморандума, содержащийся в новой программе сотрудничества Киева и МВФ, многие вещи излагает «так, что они не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом».

Он отметил, что первый транш по программе stand-by произойдет на следующей неделе. Достигнуть какого-то компромисса с МВФ по новому кредиту вряд ли получится, считает Арахамия, и даже «жесткие переговоры» к успеху скорее всего не приведут.

«У Украины есть время пообсуждать и, в общем-то, вести переговоры», – добавил парламентарий.

Для получения пятимиллиардного транша от МВФ Украина продолжит пенсионную реформу – пенсионный возраст будут постепенно повышать до 60 лет, кроме того – начинается внедрение системы накопительных пенсий. Фракция «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала от Киева отчитаться перед Радой обо всех обязательствах, взятых украинским руководством перед МВФ.

В середине мая депутат Верховной рады Вадим Рабинович, сопредседатель фракции ОПЗЖ заявил, что МВФ в очередной раз «обдурил» украинцев. «Правила выдачи нам кредита просто поменяли. <...> Нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги», – заявил нардеп.

Он отметил, что «придуманный» МВФ кредит stand-by, одобренный Украине, направлен только на выплату «процентов, которые мы им должны». Кроме того, Рабинович заявил, что заблуждался по поводу партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» – она оказалась не «прогрессивной», а «разрушительной, уничтожающей страну». Он также возмутился «объединением [«Слуги народа»] с [экс-президентом Петром] Порошенко». Ранее Рабинович говорил, что несколько поколений украинцев будут «пахать», чтобы обслуживать кредиты от МВФ.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Верховная рада не примет «два жизненно важных закона», то стране грозит дефолт. «Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. <...> Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — подчеркнул он.