«Саудовская Аравия стремится обеспечить себе экспортные преимущества»

В рамках подписанной двумя месяцами ранее сделки группа ОПЕК+, в которую входят Саудовская Аравия и Россия, договорилась о самом масштабном в истории ограничении поставок в объеме 9,7 млн барр./день. Соглашение было призвано компенсировать вызванный коронавирусом коллапс спроса.

Реклама

В этом месяце Саудовская Аравия пошла, вроде бы, на большее, обеспечив дополнительное сокращение 1 млн барр./день нефти, чтобы снять беспокойство президента США Дональда Трампа, возникшее в связи с тем, что американская сланцевая отрасль сильно пострадала от обвала цен.

Однако, как отмечает в авторской колонке в журнале Forbes, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков, «равное сокращение России и Саудовской Аравии рассчитано от равного уровня добычи в 11 млн б/с. При этом Москве пришлось сокращать реальные объемы, а Эр-Рияду — фиктивные. Когда саудиты после мартовского демарша запустили демпинговую атаку на рынок, в бой под прикрытием якобы роста добычи были брошены все саудовские стратегические резервы.

Проще говоря, рост саудовской добычи до 12 млн б/с в апреле носил словесный характер.

Росла не добыча, а объемы экспорта. Соответственно, после заключения новой сделки в рамках ОПЕК+ саудиты сократили также не добычу, а объем изъятия нефти из своих без того облегчившихся запасов».

Как пишет FT, согласно четырем источникам, осведомленным о настроениях в королевстве, теперь, когда нефть Brent оправилась от 18-летних минимумов на уровне $20/барр. и вернулась к $40, Саудовская Аравия неизбежно возобновит производство этого 1 млн барр./день.

При этом, отмечает FT, ожидается, что ОПЕК+ согласует продление срока основного объема сокращений минимум еще на месяц после июля, когда по плану производители должны были начать смягчать ограничения.

Эр-Рияд хочет увеличить долю на рынке

В среду возникли сомнения относительно того, состоится ли намеченная онлайн-встреча министров группы в четверг, так как возник спор о степени выполнения условий сделки ее участниками. Так, по словам двух источников, осведомленных о настроениях в Саудовской Аравии, встреча все же может состояться в ближайшее время, если удастся разрешить спор.

Дилемму, с которой столкнулась Саудовская Аравия, подчеркивает ее вероятное решение вновь нарастить нефтедобычу с июньских 7,5 млн барр./день до 8,5 млн барр./день в июле. Эр-Рияд не хочет допустить слишком резкого отскока производства, так как цены на нефть остаются уязвимы перед возможным падением спроса из-за коронавируса в будущем. По условиям первоначальной сделки она должна была бы поставлять 9 млн барр./день к июлю.

Однако королевство также изо всех сил стремится сохранить и даже увеличить долю на рынке.

Как отметил Боб Макнелли из Rapidan Energy Group, страны ОПЕК+ проведут встречу в состоянии «облегчения от резкого восстановления нефти, упадка от ее коллапса в марте и тошноты от невероятных скачков цен на нее в апреле».

Нефтяная промышленность привыкла к ссорам картеля из-за нескольких сотен тысяч баррелей или попыток подсчитать, будет ли мировой спрос расти на 1 или 1,5 млн барр./день ежегодно. Однако шок спроса в марте и апреле стал беспрецедентным, ведь была потеряна ни много ни мало треть потребления нефти в мире.

Министры нефтяной отрасли, отслеживая сокращения добычи почти в 10 млн барр./день в рамках ОПЕК+ и у североамериканских производителей, не входящих в картель, пытаются выстроить более или менее точную картину того, сколько сырья потребуется в мире во втором полугодии.

Если Трамп попросит, саудиты прислушаются

Если бы цены поднялись куда выше, в то время как мировая экономика находится в глубокой рецессии, вызванной вирусом, королевство оказалось бы под градом упреков со стороны Вашингтона.

Ценовая война уже вызвала гнев американских сенаторов, однопартийцев Трампа, — они угрожали урезать военную помощь Эр-Рияду. «Если Трамп снова попросит о таких добровольных сокращениях, саудовцы, скорее всего, воспримут эту просьбу серьезно», – уверена Хелайма Крофт из RBC Capital Markets.

«По соглашению, заключенному в самом конце апреля, предполагалось, что сокращения пойдут на убыль с июля, - пишет FT. - Вместо этого, похоже, первоначальное условие в 9,7 млн барр./день сохранится еще на три месяца, пока руководство ОПЕК+ по-прежнему ведет переговоры и надеется на более частые встречи для отслеживания влияния сокращений».

Уверенное сырьевое ралли с апреля началось, когда на рынок вернулись китайские покупатели, и спрос на нефть увеличился почти до докризисного уровня. Также потребление выросло благодаря хоть и частичному, но нарастающему открытию экономик США и Европы.

Однако, общий спрос по-прежнему относительно слаб.

Этот фактор может оказывать давление на интенсивность приобретения нефти переработчиками, чья рентабельность сильно снизилась за время кризиса. ОПЕК+ обсуждает идею провести виртуальную встречу досрочно, в четверг, чтобы помочь переработчикам с месячными графиками цен. Более высокие цены на нефть также могут побудить американских сланцевых производителей нарастить бурение.

Бассам Фатух из Оксфордского института энергетических исследований заявил, что Саудовская Аравия и группа ОПЕК «осознают, что в условиях крайней неопределенности им нужно быть проактивными и сохранять гибкость».

«Кризис возник не из-за России»

Россия, конечно же, как страна-экспортер, заинтересована в высоких ценах, но риски Москвы несопоставимы с рисками Саудовской Аравии и США, говорит Леонид Крутаков.

«Для нашей страны сохранение нынешнего уровня ограничения добычи означает вынужденную консервацию скважин. Входить в чужую ситуацию Россия может, но не обязана, — считает он. — Достаточно того, что мы проявили себя самым ответственным участником рынка, взвалив на свои плечи основной груз по сокращению добычи в момент самого глубокого падения спроса, вызванного пандемией. Сокращения России в рамках действующей сделки ОПЕК+ по отношению к ее экспорту в два раза больше сокращения Саудовской Аравии».

«Вопросы вызывает сам принцип соглашения ОПЕК+, опирающийся на уровень внутренней добычи, - добавляет эксперт. - Точкой отсчета справедливого соглашения по обеспечению рыночного баланса должна служить не добыча, а объем экспорта. В конце концов, ОПЕК — организация стран-экспортеров, а не стран-производителей нефти».

«Даже если согласиться с цифрами Саудовской Аравии, - продолжает Крутаков, - сокращение добычи на 2,5 млн б/с составляет 27% от объема экспорта. Российские же 2,5 млн б/с — это 48% экспорта. Дело в том, что собственное потребление нефтепродуктов Саудовской Аравией составляет всего 1,5-2,0 млн б/с, а внутренний рынок России достигает 5 млн б/с. В итоге при равных на бумаге объемах сокращения добычи на экспортных рынках Россия несет почти в два раза большие потери, чем Саудовская Аравия».

Для понимания ситуации, российский экспорт в апреле составлял 5,189 млн б/с, а саудовский — 9,4 млн б/с. При этом мировой рынок заинтересован, прежде всего, в сокращении именно экспортных объемов. Эр-Рияд же сокращает бумажную добычу и требует от других участников пропорционального, но уже небумажного сокращения. Подчеркнем также, что саудиты сохраняют существенные скидки на нефть, продолжая политику экспансии на рынке Европы и Китая.

Ситуация, которая поставила мировой рынок на край пропасти, возникла не из-за России, подчёркивает Крутаков.

«Её сформировали саудиты, в одностороннем порядке выйдя из предыдущего соглашения ОПЕК+, выбросив на рынок огромный объем нефти из своих резервов и опустив официальную цену на свою нефть ниже рынка. Своё экспортное преимущество Эр-Рияд реализует, продолжая политику экспансии на ключевых рынках, демпингуя и увеличивая объемы экспортируемого товара», — говорит он.

«Сегодня более 50 млн барр. саудовской нефти следуют к берегам США, угрожая обвалом американской нефтегазовой промышленности. И это совсем не шутки. Согласно подсчетам PricewaterhouseCoopers, нефтегазовая отрасль США прямо и косвенно обеспечивает работой 10,34 млн человек (5,6% трудоспособного населения страны).Через 5 месяцев в Америке выборы. России надо просто дождаться, когда Трамп снимет трубку и еще раз «поговорит» по телефону с саудовским королем или наследным принцем», — резюмирует Крутаков.