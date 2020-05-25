Валентин Ласков: «Квартиры в Нью-Йорке я передал Удодову за долги»

— Как давно вы знаете Удодова и что вас связывает?

— Александра я знаю с начала 2000-х. Точных обстоятельств знакомства уже не припомню, скорее всего оно было результатом нашего одновременного прихода в сферу девелопмента и строительства, которая переживала в то время настоящий бум и многих привлекала. В дальнейшем у нас было несколько совместных девелоперских проектов, в частности компания Удодова приобрела у «Пересвета» известный торговый центр «Гименей» на Якиманке.

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— Каким образом вы оказались владельцем квартир в жилом комплексе на Pine Street в Нью-Йорке?

— Жилой комплекс «Твенти Пайн Кондоминиум» – дом не новый, а 1926-27 гг. постройки. До 2006 года он был индустриально-административным зданием, пока его не выкупила и не переделала под жилые апартаменты израильская компания Africa Israel, принадлежащая Льву Леваеву. Девелоперы позиционировали перестроенное здание как Armani Building для чего заключили с Armani договор на разработку элементов интерьера – полы, темные кухни, несколько диванов от Armani - и уже можно было использовать всемирно известный брэнд для маркетинга. Продавать квартиры девелоперы Africa Israel начали уже на этапе официально зарегистрированной брошюры (offering plan) c начала 2006 года, при этом активно привлекали покупателей с российского рынка, который они хорошо знали.

В 2006 году очень многие в Америке инвестировали в жилье для быстрой перепродажи. Квартиры покупались на этапе долевого строительства по 15-25 штук в одном здании за 10-15% от стоимости к оплате в первый год, потом еще 10-15% стоимости необходимо было уплатить во второй год, а уже полную стоимость надо было выплатить только через 3-3,5 года после начала строительства, к моменту регистрации титула собственности. При этом, если на начальном этапе квадратный фут продавался, скажем, за $1000 то потом цена стремительно росла до $1400-1500, и инвестор мог вложить всего $100 за квадратный фут (исходя из 10% первого взноса), а потом, когда цена поднималась до $1400-1500, перепродать уже с прибылью $200-300 за квадратный фут. Иными словами, можно было на перепродаже заработать 200-300% на первоначальный взнос. Инвесторы тогда выстраивались в очереди с чеками и покупали у девелоперов квартиры дюжинами, используя длинные кредитные деньги.

— Я в то время часто бывал в Нью Йорке и мне приобретение квартир в этом комплексе показалось очень перспективной инвестицией. Что вы купили и по какой цене?

— В течение 2006 - начала 2007 года я взял кредиты в нескольких банках и внес депозиты сразу за 13 квартир. Общий размер кредитов составлял порядка 4 млн. долларов. В Америке владение в сделках с долевым строительством всегда оформляется на холдинговое юридическое лицо, что и было сделано в моем случае. Планировалось, что до окончания строительства , которое ожидалось в начале 2008 года я сумею перепродать квартиры с хорошей прибылью. В реальности строительство завершилось только в 2009 году, а до этого грянул тяжелый экономический кризис 2008 года, который смешал все карты.

— Что же произошло?

— Во-первых, надо понимать, что «Твенти Пайн Кондоминиум» – дом не элитный, а только улучшенный, все-таки переделанный, а не новый девелопмент. Он не являлся высоколиквидным активом в период резкого падения цен на недвижимость. Быстро найти покупателей на падающем рынке не удалось, поэтому пришлось влезать в долги, чтобы уплатить основную цену квартир для завершения строительства и получения титула собственности. Это было необходимо, чтобы не потерять уплаченные ранее депозиты за квартиры, которые к тому моменту уже доходили до 50% стоимости квартиры.

Поскольку кризис отразился также на нашем российском бизнесе, возникли финансовые проблемы и я стал искать, кому можно перепродать квартиры и перевести кредиты. Это заняло почти год, пока я не договорился уступить шесть из своих квартир Александру Удодову. На тот момент у меня были определенные долговые обязательства перед ним и мы согласовали, что я передам ему квартиры в качестве погашения долга. Помимо этого он согласился частично погасить и рефинансировать кредиты, висящие на квартирах. Кредиты были реструктурированы, обязательства перед банками и соответственно права собственности на шесть квартир, были переоформлены на Александра. Пять квартир были оформлены в декабре 2009 года и еще одна, полгода спустя в июне 2010 года.

— Известна ли вам дальнейшая судьба квартир переоформленных на Удодова?

— Насколько я знаю, две квартиры из шести он продал в 2015 году, еще две в 2016 году, и по одной в 2017 и 2018 годах. По факту Удодов вложил в квартиры $6,4 млн, а продал их за $6,7 млн, т.е. «доход» составил менее $300 тыс. за 9 лет. Очевидно, что для него это не было никаким бизнесом, а только одним из вариантов получения долга. Я очень благодарен, за то что в тяжелый для меня период, он согласился войти в положение и согласился на такой вариант.

— Знакомы ли вы с бизнесменом Денисом Кацывом, также владевшим квартирами в «Твенти Пайн Кондоминиум»? Ваше мнение по поводу заявлений, что Кацыв и Удодов приобретали квартиры в этом доме на средства похищенные по «делу Магнитского»?

— С Кацывом я не знаком и никогда не встречался. Когда, сколько и по какой цене он приобрел квартир в этом доме мне не известно. Как я уже говорил, компания «Africa Israel» активно продвигала этот кондоминиум в среде российских бизнесменов. Из прессы мне известно, что у Кацыва был судебный процесс в США в отношении каких-то квартир. Насколько я понял, все закончилось досудебным урегулированием и констатацией, что никакого отношения его квартиры к «делу Магнитского» не имеют. Я также видел публикации в интернете, что Удодов, якобы, купил квартиры в Нью- Йорке на похищенные по «делу Магнитского» деньги. С учетом обстоятельств о которых я подробно рассказал, эти утверждения, на мой взгляд, являются полнейшей выдумкой и попыткой скомпрометировать человека без каких-либо оснований.