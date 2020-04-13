«Болезненная уступка»: что Россия проиграла арабам в нефтяной войне

«Болезненной неудачей для России» стала новая нефтяная сделка стран ОПЕК+, заключенная 12 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление двух источников в Кремле. Агентство отмечает, что три года назад сделка России с ОПЕК по сокращению добычи нефти «стала триумфом» для России. Но теперь президенту Владимиру Путину пришлось пойти на жесткие уступки после того, как в ход конфликта вмешался президент США Дональд Трамп, который его и завершил.

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«Путин вывел Россию на доминирующую роль в мировой энергетической политике и вбил клин между США и их союзником Саудовской Аравией, поскольку эти два скоординированных производителя ограничивали поставки, — пишет Bloomberg. — Но теперь стало ясно, что он переиграл себя, когда пять недель назад отказался выполнить требования Саудовской Аравии о двойном сокращении производства. Крупнейший производитель ОПЕК увеличил добычу во время ценовой войны, которая обрушила рынок, а распространение коронавируса уничтожило спрос».

По данным издания, Россия будет сокращать более 2,5 млн баррелей в день сырой нефти из 11 млн баррелей всего объема сырой нефти и газового конденсата, добываемого страной.

Новая сделка ОПЕК+, заключенная спустя месяц после разрыва предыдущей, является геополитическим провалом, считает гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

«Если бы прежнюю сделку продлили 6 марта, то Россия, вероятно, взяла бы на себя обязательства по снижению добычи максимум на 0,5 млн баррелей в сутки с апреля и, возможно, согласилась бы еще на одно умеренное снижение добычи. Вместо этого нашей стране придется снизить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки с мая и держать такой уровень производства в июне», — поделился мнением Турукалов.

По его словам, опасной альтернативой (не озвученной во время переговоров — «Газета.Ru») этой сделке могло быть частичное эмбарго на российский нефтяной экспорт, а это — катастрофический сценарий. Основная проблема нового договора ОПЕК+ и ограничений, которые взяла на себя Россия, заключается в резком сокращении валютной выручки страны и нефтяных компаний от экспорта нефти и нефтепродуктов, уверен он.

Есть и позитив

Договорившиеся страны объявили о сокращении объемов добычи, которые и были анонсированы, но которые при этом меньше избыточной нефтяной массы, имеющейся на рынке сейчас, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. А основной рост стоимости нефти произошел за неделю до того, как прошло собрание ОПЕК+ и G20.

Ключевой позитив, по мнению эксперта заключается в том, что саудиты «остыли», они пообещали убрать не только свою новую квоту, но и те излишки, которые нарастили за март — почти 4 млн баррелей — очень большой объем, который давил на рынок.

Все остальные страны, участвовавшие в сделке, дипломатично сделали вид, что обязательно внесут свою лепту, говорит он.

«И хотя объемы колоссальны, по умолчанию все понимают, что сделка технически невыполнима: большая часть стран ОПЕК+ не имеет ни желания, ни возможностей быстро сократить производство. И контролировать друг друга они не смогут»,

— убежден Валерий Емельянов.

В рамках ОПЕК+ страны должны сократить добычу более чем на 9,7 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия и другие ближневосточные экспортёры заявляли о том, что готовы пойти на дополнительные добровольные сокращения в объеме 2 млн баррелей в сутки. С учетом координации экспортеров в формате G20, а также взаимодействия с другими участниками рынка (в том числе, в виде закупок нефти в стратегические резервы) мировое предложение может быть сокращено на 20 млн баррелей в сутки, перечислили основные итоги сделки в финансовой компании «БКС Премьер».

Только к концу года нефть может восстановиться до уровня $42-48 за баррель, не исключено новое падение, ожидают эксперты нефтяного рынка.

«В апреле-мае ценовая конъюнктура нефтяного рынка может оставаться подавленной. Потенциал роста нефтяных цен на «новизне» соглашения по сокращению добычи оценивается нами на уровнях $36-38, — поделился прогнозом главный аналитик финансовой компании «БКС Премьер» Антон Покатович. — В то же время сохранение фундаментального давления на цены может удерживать их вблизи уровней 30-33$, также не исключаем временных снижений котировок в диапазон 25-30$ в ближайшие 2 месяца», — заметил он.

Новая сделка по нефти имеет важное значение как для ребалансировки фундаментальных факторов в нефти, так и для стабилизации настроений инвесторов, уверен Покатович. Сокращение добычи Россией на 2,5 млн баррелей в сутки — до 8,5 млн на период мая-июня – весьма «жесткий» сценарий для страны, полагает Покатович. Из-за особенностей технологий российской добычи последствием могут стать реальные потери ресурсной базы, что, соответственно, приведет и прямым потерям российской нефтяной отрасли.

«По нашим оценкам, итоговым эффектом от реализации данных сокращений может стать существенный провал в динамике выпуска промышленных производств – снижение в этом году может составить порядка 7-12%», — добавил аналитик «БКС Премьер».

Прогнозы не утешают

Нефтяные цены не спешат возвращаться к докризисным индексам. Вечером в понедельник нефть марки Brent торговалась на уровне $31,87 (+1,24%) за баррель, WTI — $22,82 (+0,22%). На торгах Московской биржи к вечеру один евро стоит 80,38 руб. (-0,37), американский доллар — 73,53 руб.

«Рубль в целом повторяет движение нефти — сегодня слабо растет, закрепившись вблизи месячных максимумов. А вот акции действительно дешевели, что стало некоторым сюрпризом», — говорит Валерий Емельянов из «Фридом Финанс».

При текущих индексах нефти динамика курса рубля, по оценкам «БКС Премьер», будет определяться настроениями на глобальных рынках. В краткосрочной перспективе эксперты ожидают, что курс рубля будет формироваться в диапазоне 72-75 рублей за доллар.

В то же время продолжается процесс «переваривания» масштабов мировой рецессии, вызванной давлением пандемии COVID-19. На рынках могут наблюдаться новые волны снижений, рубль может ослабляться до уровней 76-78 рублей за доллар.

Учитывая положение крупнейших нефтяных компаний,

основную финансовую нагрузку от сокращения добычи нефти государство может попробовать переложить на независимых производителей сырья и на частные добывающие компании,

ожидает гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

«В погоне за валютной выручкой нефтяные компании в ближайшие месяцы будут поддерживать максимально возможные объемы экспорта нефти и нефтепродуктов, а поставки топлива на внутренний рынок будут сокращены до минимума. В итоге за разрушение сделки ОПЕК+ 6 марта заплатят российские автомобилисты из своего кармана», — полагает он.

В «БКС Премьер» считают, что с учетом ожидаемого давления на российскую нефтяную отрасль и экспортную компоненту, а также вирусного давления на совокупный спрос, снижение ВВП РФ в этом году может составить порядка 4-7%. При развитии менее благоприятного сценария снижение ВВП в этом году может достигнуть 8-10% и более.

Суммарное сокращение добычи нефти у всех стран-производителей с мая по июнь может достигнуть 15-20 млн баррелей в сутки, сообщил в понедельник, 13 апреля, глава Минэнерго России Александр Новак.