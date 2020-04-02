«Они договорятся»: Трамп сообщил о судьбе нефтяных цен

Решение по ценам на нефть будет выработано Российской Федерацией и Саудовской Аравией в ближайшие несколько дней. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

«Россия, Саудовская Аравия, думаю, что они выработают что-то в ближайшие несколько дней... Потому что это [ситуация с ценами] очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии. Так что, думаю, они договорятся», – отметил американский лидер.

Он также напомнил, что на днях говорил по телефону как с российским президентом Владимиром Путиным (разговор с ним Трамп назвал «очень хорошим»), так и с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

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В среду, 1 апреля, российский президент заявил, что если нефтяная отрасль будет недофинансирована, а работа по новым месторождениям прекращена – неизбежно произойдет сильный ценовой всплеск.

«Это всех беспокоит, должно беспокоить и потребителей <...> Очень сильный ценовой всплеск на рынке [будет в таком случае] неизбежен, это тоже никому не нужно», – предупредил Путин на онлайн-заседании с правительством РФ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к российскому кабмину источники сообщило, что Россия не планирует наращивать объемы нефтедобычи после прекращения действия сделки ОПЕК+.

Экономической выгоды от наращивания добычи Россия для себя не видит. Между тем, поставки нефти из Саудовской Аравии покупателям превысили 12 млн баррелей в день – но вскоре Эр-Рияд может вынужденно сократить добычу из-за перенасыщения рынка.

В понедельник, 31 марта, Дональд Трамп заявил, что хочет участвовать в переговорах о нефтяных ценах вместе с Россией и Саудовской Аравией. «Обе страны обсуждают это [цены на нефть], и я присоединюсь к ним, если будет нужно и когда наступит подходящий момент», – сказал президент США на брифинге.

Он подчеркнул, что переговоры с Кремлем и саудитами прошли хорошо, и стороны будут вместе смотреть, «что можно сделать». Ситуация на рынке нефти тяжелая, добавил американский лидер, и текущий уровень цен похож на «то, как дела обстояли в пятидесятых». Цены на «черное золото» были стабильно низкими с конца Второй мировой войны и постепенно снижались – резкий рост начался лишь в конце 1960-х. Низкие цены на нефть бьют, в том числе, и по нефтяной отрасли США – одной из крупнейших отраслей Америки, обеспечивающей множество рабочих мест.

За день до этого президент России Владимир Путин обсудил с американским коллегой состояние нефтяного рынка после обвала цен на нефть. «Проведен <...> обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики», — сообщила пресс-служба Кремля.

Незадолго до этого разговора Трамп заявил, что «Россия и Саудовская Аравия сошли с ума».

24 марта издание Politico сообщило, что Трамп одобрил планы саудитов по вытеснению России с нефтяного рынка. Источники в Вашингтоне заявили журналистам, что президент США в начале месяца рекомендовал Эр-Рияду держать цены низкими, но «сохранять их рентабельными» для американских нефтяных корпораций. Однако последовавшее в течение следующей пары недель падение цен на нефть оказалось неожиданным ударом для Белого дома.

Цены на нефть падают стремительно – 30 марта майский фьючерс североморской марки Brent опустился до $22 за баррель. Цена за бочку российской нефти Urals опустилась до минимума 1999 года – до $13.

Цены на нефть марки Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными – расходы на транспортировку превысили стоимость, по которой Urals можно продавать в Северно-Западной Европе и Средиземноморье.

Падение нефтяных цен, начавшееся в марте, было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении договоренностей.

Саудиты, которые с 1 апреля не связаны обязательствами, решили наращивать добычу и продавать нефть по заниженной цене. Впрочем, спрос на аравийскую нефть вскоре тоже резко упал.

«Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщиали, что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была саудовская делегация. Российские нефтяники же выступали за пролонгацию соглашения.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — заявил высокопоставленный российский чиновник, находившийся на переговорах в швейцарской Женеве.

Как позднее рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, россияне выступали за продление сделки на второй квартал или до конца 2020 года.