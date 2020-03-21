Пандемия все изменила: в Италии призвали отменить санкции

Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов «Палата специалистов по уголовному европейскому праву» Александро Мария Тирелли.

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«Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери», — приводит РИА «Новости» слова юриста.

Вспышка коронавируса в Италии в конце прошлого месяца снизила спрос на это направление среди российских туристов. В последовавшие за новостью о распространении эпидемии в регионе четыре дня число запросов на авиабилеты из России в Италию сократилось на 34%, а покупать билеты в Италию россияне стали реже на 28%, подсчитали для «Газеты.Ru» в Aviasales. После же Москва ограничила авиасообщение с Аппенинским полуостровом.

Посольство РФ в Риме рекомендовало гражданам России воздержаться от визита в регионы Италии и не ездить без крайней необходимости в Ломбардию, Венето, Пьемонт и Эмилию-Романью. Также россиян предупредили о том, что из-за повышенных мер санитарно-эпидемиологического контроля могут возникнуть задержки в расписании железнодорожного и авиационного транспорта.

Вскоре Италия обогнала по количеству умерших от коронавируса Китай, а заодно и все другие страны.

На фоне происходящего итальянский министр обороны Лоренцо Герини сообщил, что «по согласованию с министерством внутренних дел готов использовать солдат для помощи в чрезвычайной ситуации в зависимости от территориальных потребностей».

Что касается санкций, то в ходе «прямой линии» с россиянами 20 июня прошлого года президент России Владимир Путин обозначил масштаб ущерба. Потери России с момента введения против нее санкций в 2014 году (после присоединения Крыма к России) составили $50 млрд. А Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией порядка $240 млрд. Как производился подсчет, не было указано.

В настоящее время на российском рынке практически во всех секторах экономики работает около 500 итальянских компаний. Ни одна из них не ушла из РФ после введения секторальных санкций в 2014 году, а часть продолжает курс на локализацию производства на территории нашей страны.

По данным ЦБ, в прошлом году Италия заняла 17-е место по объему накопленных инвестиций в российскую экономику, опережая США, Китай, Испанию, Канаду, Норвегию и др. К 1 января 2019 года объем накопленных прямых инвестиций из Италии в Россию составил $4,6 млрд, российских в итальянскую экономику — $2,77 млрд.

Ранее президент РФ напоминал, что в 2013 году — до санкций — товарооборот между РФ и ЕС составлял $450 млрд, а теперь — $279 млрд.

«Где эти $150 млрд?» — задавался вопросом Путин. Это выпадающие доходы европейских компаний и новые рабочие места, сам себе отвечал глава государства.

«Это ущерб для обеих стран», — подчеркивал он.

Напомним, инициатором введения санкций против нашей страны в 2014 году были США. Однако сама Америка от них не пострадала. У России с США не очень большой товарооборот. В 2018 году он составил $25 млрд, увеличившись всего на 7,86% по сравнению с 2017 годом.

А ключевым торговым партнером России по-прежнему остается Евросоюз. Оборот внешней торговли между Россией и ЕС, по данным ФТС, в 2018 году вырос на 19,3% в годовом выражении и составил $294,167 млрд.

Главными торговыми партнерами России были и остаются Германия (8,66% от всего внешнеторгового оборота России), Нидерланды (6,85%), Италия (3,92%), Польша (3,15%), Франция (2,49%), Финляндия (2,14%), Великобритания (1,99%) и Бельгия (1,69%).