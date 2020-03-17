Рецессия на пороге: что будет с мировой экономикой

Пандемия коронавируса COVID-19 усиливается, а темпы глобального экономического роста резко снижаются на фоне нестабильных рынков, поэтому мир ждет рецессия, а ВВП по итогам года вырастет всего на 1-1,5%, спрогнозировало одно из самых влиятельных международных рейтинговых агентств S&P Global Ratings, базирующееся в Нью-Йорке.

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В исследовании указано, что первые макроэкономические новости из Китая, отражающие влияние COVID-19, оказались намного хуже, чем ожидалось. Промышленное производство в стране упало на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты напомнили, что путешествия по всем направлениям сокращается, школы закрываются, массовые культурные и спортивные мероприятия откладываются, офисы и фабрики приостанавливают работу, некоторые города и регионы ряда стран переводятся на карантин, вся деятельность государств замораживается — кроме выполнения основных социальных функций.

«Все это усугубилось в результате обвала мировых цен на нефть, когда цены упали ниже $30 за баррель, поскольку крупные производители не смогли договориться о сокращении поставок для поддержки рынка. Центральные банки ответили на это агрессивными действиями. На внеочередном заседании в воскресенье, 15 марта, Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку практически до нуля», — указывается в документе.

Для Китая S&P прогнозирует рост экономики на 2,7-3,2% к концу 2020 году, указывая, что китайские власти не планируют вводить сильные фискальные стимулы, хотя таргетирование расходов будет продолжаться и Народный банк Китая будет поддерживать ликвидный денежный поток.

Касательно развивающихся стран, в том числе и России, аналитики отметили, что экспортеры нефти тоже подвержены риску, при этом азиатские импортеры углеводородов должны оказаться в выигрыше.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ситуация с коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года. Он добавил, что власти Соединенных Штатов намерены сохранить «критически важные» внутренние перевозки, однако советуют гражданам пока что воздержаться от передвижений.

Кроме того, доллар США может еще вырасти к валютам развивающихся экономик, в числе которых и рубль. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рост может составить до 30% — то есть курс окажется в районе 97 рублей за доллар. К такой ситуации может привести возможное обрушение американских фондовых рынков из-за вспышки COVID-19. Причем падение индексов может быть схожим с мировым финансовым кризисом 2008 года.

Главными жертвами кризиса окажутся валюты стран с дефицитом текущего счета и сравнительно неликвидными финансовыми рынками. Хотя у России текущий счет с профицитом, падение нефтяных цен не позволит рублю сохранить позиции по отношению к доллару, отмечают аналитики.

При этом в России надежная ситуация с поставками товаров и продуктов, заверил российский президент Владимир Путин. Он также посоветовал не тратить деньги на закупку продуктов впрок.

«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — обратил внимание глава страны в ответ на слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.

По словам российского премьера, жители страны «закупают много продуктов», но в этом, по его словам, «никаких проблем нет».

«У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными», — сказал председатель кабмина.

Встреча главы государства и премьер-министра состоялась в информационном центре по мониторингу ситуации с пандемией. Центр по борьбе с коронавирусом реализован на базе АНО «Диалог», которая была создана для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и администрации президента РФ по прямому распоряжению президента РФ.

Путину показали систему мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны. С этим механизмом главу государства познакомил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что система отслеживает в режиме реального времени цены на продукты питания в магазинах страны, а также их наличие на полках. Собянин добавил, что склады и торговые точки обходят контролеры.

Ранее правительство обнародовало план борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Документ называется «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития». Главная стабилизирующая идея плана — правительство готово тратить деньги.

«Правительством не планируется в текущем году сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня», — отмечается в антикризисном плане.

Кроме того, кабмин пообещал выделить дополнительно 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах.