Без эскорта: способное достроить «СП — 2» судно сменило курс

Трубоукладчик «Академик Черский» изменил курс, он направляется в Мозамбикский пролив — между Африкой и Мадагаскаром, указано на портале по отслеживанию судов VesselFinder. Судно принадлежит «дочке» «Газпрома». «Академик Черский» и является единственным судном в распоряжении России, способным после отказа швейцарской Allseas от участия в проекте из-за санкций США достроить «Северный поток — 2».

Автоматическая идентификационная система судна была отключена более 10 дней — «Академик Черский» находился в неизвестных водах. В конце февраля судно находилось в Малаккском проливе — возле Северной Суматры.

По информации VesselFinder, судно «Академик Черский» находится к северу от острова Мадагаскар и, как и раньше, направляется в порт Суэц. Ориентировочная дата прибытия — 25 марта. По данным Marine Traffic, он находится вне зоны доступа — последние данные получены 26 февраля.

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«Академик Черский» был построен в Китае и куплен Россией в 2015 году, его планировалось использовать на проекте «Сахалин-3». В декабре из-за санкций США против подрядчиков «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» швейцарская компания Allseas сообщила о приостановке работ на проекте. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» может быть достроен судном «Академик Черский». Оно на тот момент находилось на Дальнем Востоке.

В феврале 2020 года судно покинуло порт Находка и направилось в Сингапур, прибыв в точку назначения в конце месяца. Оттуда трубоукладчик двинулся в сторону Шри-Ланки, куда должен был прибыть 24 февраля. Там «Академика Черского» должен был встретить отряд кораблей Балтийского флота России — сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня».

Такой эскорт мог пригодиться «Черскому» для защиты от сомалийских пиратов — они могли помешать судну войти в Красное море и направиться к Суэцкому каналу. Но теперь оказалось, что по короткому пути в Средиземное море команда «Академика Черского» не пошла. Вместо этого судно идет к мысу Доброй Надежды и будет огибать континент с юга.

В конечную точку маршрута «Академик Черский» должен был прибыть к середине апреля, но теперь путь до места работ в Балтийском море должен занять еще 40 дней, до 8 мая. Эти расчеты не учитывают возможные проблемы по пути следования, проведение осмотра и ремонта судна после длительного перехода и дооборудования, подчеркивает портал Нефтегаз.ру.

После того как Allseas из Швейцарии приостановила работы по укладке трубы для СП-2 и отозвала работавшие в Балтийском море суда, в МИД РФ заявили, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на санкции.

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — говорил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА «Новости».

В конце декабря 2019 года издание Forbes сообщило, что ограничения США против «Северного потока — 2» — запоздалая и бесполезная мера.

«Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты. Кроме того, в статье отмечается, что власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в январе также отмечал, что у России есть возможность достроить СП-2 своими силами — технологических препятствий для этого нет.

Запустить проект планируется до конца текущего года — он находится на финальной стадии. Сейчас достроено около 93% трубопровода — уложено более 2,3 тыс. км труб из 2,46 тыс. км. Всего в СП-2 включены две нитки газопровода суммарной мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект транснациональный — в Европе партнерами «Газпрома» выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская компания Shell.