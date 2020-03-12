Обвал нефти: Трампа свели с российским бизнесом

Президент США Дональд Трамп на этой неделе обсудил падение мировых цен на нефть с представителями России, близкими к Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

Издание не раскрывает личности собеседников американского президента в Кремле, а Белый дом не подтверждает факт этих переговоров.

В Кремле также сообщили, что ситуация на энергорынке с Трампом не обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит агентство «РИА Новости».

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По данным Politico, помимо России Трамп также поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, они обсудили «волатильность энергетического рынка».

Снижение мировых цен на нефть является положительным явлением для потребителей, говорил Трамп ранее.

«Хорошо для потребителя, цены на топливо снижаются! Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и поставках нефти. Это, а также фейковые новости — вот причина падения рынка!» — написал американский лидер в Twitter.

Падение цен на нефть связано с выходом стран-экспортеров нефти из сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Переговоры в Вене на прошлой неделе закончились провалом. Страны ОПЕК предлагали дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, российская сторона выступила за продление действующего варианта соглашения, который был подписан в конце 2019 года.

12 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не РФ была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+. По его словам, Москва предлагала продлить сделку до конца второго квартала или до конца текущего года.

«Позиция России по сделке ОПЕК+ была выверенная и согласованная», — сказал глава правительства. Он также добавил, что в настоящее время ситуация в экономике РФ под контролем, несмотря на отсутствие стабильности на глобальных рынках. Премьер отметил, что принимаются меры для стабилизации ситуации.

В результате с 1 апреля у нефтедобывающих стран нет обязательств по сокращению добычи. На фоне этих новостей цены на нефть в понедельник рухнули на 30%. Падение котировок стало самым сильным однодневным обвалом с 1991 года, когда в ходе войны в Персидском заливе иракские войска при отступлении подожгли нефтяные скважины Кувейта.

Вопрос о дополнительном сокращении добычи возник из-за эпидемии коронавируса. В ежемесячном обзоре за февраль ОПЕК сократила предыдущий прогноз по потреблению нефти на 230 тыс. баррелей в сутки. Причиной пересмотра прогноза стала

вспышка COVID-19, которая, по прогнозам ОПЕК, должна повлиять на объемы потребления топлива транспортной отраслью и промышленностью в Китае и других странах.

Саудовская Аравия в ответ на срыв сделки объявила России ценовую войну, сообщало агентство Bloomberg. Уже в субботу стало известно, что королевство намерено увеличить добычу, а также предложило 20% скидки на нефть на апрель.

По словам источника ТАСС в ОПЕК, все обстоит противоположным образом — Москва является очень важным партнером для Эр-Рияда и важнейшим игроком на энергетическом рынке.

«Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что без решения ОПЕК+ ничто сдерживает планы Saudi Aramco в апреле, а за происходящее в настоящее время на рынке нефти ответственны все участники сделки, особенно его крупнейшие игроки.

Вслед за Саудовской Аравией апрельские цены на нефть снизили другие ведущие производители ОПЕК — Ирак и Кувейт, сообщило агентство Bloomberg.

Министр энергетики России Александр Новак заявил о готовности России к последствиям разрыва сделки — он заверил, что текущая ситуация на нефтяном рынке находится в рамках российского прогноза.

По словам главы Минэнерго, российская нефтяная отрасль имеет качественную ресурсную базу и достаточный запас финансовой прочности. Она сможет остаться конкурентоспособной «при любом прогнозируемом уровне цен», подчеркнул министр.

Россия вступила в экономическую борьбу на нефтяном рынке, сделав ставку на то, что она сможет до конца года взять реванш у Соединенных Штатов и восстановить отношения с Саудовской Аравией, считает профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев. Об этом он написал в статье для National Interest.

Профессор отметил, что «талантливая команда» Минфина России подготовила условия для достижения данных целей. Российский бюджет, как считает Гвоздев, может выдержать трудности ценовой войны.