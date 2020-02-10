Не выше 85%: Минск назвал цену покупки нефти у России

Минск хочет покупать нефть у России по цене не выше 83-85% от цен на углеводороды на мировом рынке, рассказал первый заместитель правительства Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, цена на мировом рынке плавает в указанных пределах из-за изменения стоимости барреля.

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Сейчас Белоруссия покупает у России нефть по цене на 17% ниже мировой, но, как указал белорусский вице-премьер, эта скидка только компенсирует сумму разницы таможенных пошлин.

«А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая. А российские компании говорят: вы нам еще премии заплатите. То есть они хотят еще на нашем рынке заработать», — посетовал чиновник.

При этом он добавил, что этот вопрос со множеством условий еще предстоит обсуждать с российской стороной, сообщает агентство БелТА.

«Там море нюансов. У них там у всех разные скважины, месторождения — тяжелые, легкие, логистика разная, доступы разные, порты перевалки, фрахты…», — сказал замглавы белорусского кабмина.

Накануне нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии заявили о намерении покупать нефть у России по мировым ценам. При этом Минск продолжит работу абсолютно со всеми субъектами нефтяного рынка России, подтверждал Крутой.

«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть, по договоренности с российскими нефтяными компаниями, по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке.

Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент, белорусская сторона. Что Белоруссии не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — рассказал журналистам чиновник.

Крутой также добавил, что переговоры по поставкам энергосырья стартуют на следующей неделе. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать нефть по мировым ценам, но Россия, по его словам, настаивает на более высоких премиальных по договорам о поставках.

«Что мы просим сейчас от россиян, они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить. Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — указал белорусский лидер.

Согласно последнему договору между странами, Россия должна была поставлять на внутренний рынок Белоруссии около 2 млн тонн сырья в месяц. Однако в январе на белорусский рынок поступило лишь 500 тыс. тонн. Срыв поставок был обусловлен тем, что срок действия соглашения истек в конце 2019 года, а новый стороны долго не могли утвердить.

При этом белорусские власти уже добились того, что с 1 февраля тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» , который проложен через территорию Белоруссии, выросли на 6,6%.

Минск, впрочем, настаивал на том, чтобы еще больше увеличить тариф для компенсации потерь от поставок грязной нефти в прошлом году и налогового маневра в России.

Кстати, именно налоговый маневр стал одним из ключевых спорных моментов в ходе переговоров президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись 7 февраля в Сочи.

В целом, если Москва и Минск не договорятся о приемлемых ценах, то Белоруссии придется закупать энергоресурсы в других странах по мировым ценам и нести дополнительные логистические издержки. Это сократит приток валюты в страну и может спровоцировать ослабление белорусского рубля, отмечают эксперты.

В последнее время Минск вплотную занялся поисками альтернативных поставщиков.

Среди стран, которые могли бы завозить нефть в республику, уже назывались, в частности, Украина, Саудовская Аравия, прибалтийские государства, Норвегия.

Белоруссия уже закупила ресурсы из Норвегии. Первая партия (около 3,5 тыс. тонн) поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО «Нафтан». Транспортировка всей партии в 86 тыс. тонн займет около двух недель.

Соединенные Штаты Америки сообщили о готовности обеспечить Белоруссию энергоресурсами по конкурентным ценам. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.