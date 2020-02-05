Медицина и дороги: на что Зеленский потратит $2,9 млрд от «Газпрома»

Деньги, полученные от «Газпрома» в рамках судебных разбирательств с «Нафтогазом», будут потрачены на медицину и инфраструктурные проекты, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский во время совещания, которое прошло при участии представителей правительства и Верховной рады.

Реклама

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Так, на $2,9 млрд Зеленский планирует построить по всей Украине более 200 приемных отделений медицинской помощи. В связи с этим украинский лидер поручил кабмину подготовить необходимые проекты документов в течение двух недель.

Ранее российская компания «Газпром» выплатила украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд, погасив таким образом долг. Он образовался в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года.

Тогда арбитражный суд обязал российскую сторону выплатить $2,56 млрд. Эта сумма являлась компенсацией за недопоставленный объем транзитного газа. Позже представители «Нафтогаза» заявили, что из-за просрочки платежа был начислен процент. В итоге сумма увеличилась за почти два года до почти $3 млрд.

Занимавший до недавнего времени должность вице-премьера Дмитрий Козак назвал сумму в $2,9 млрд «каплей в море» по сравнению с отказом Киева от дальнейших претензий.

Украинский же лидер Владимир Зеленский расценил получение российской компенсации как «еще одну победу».

«Это еще одна победа. Для кого-то, может быть, маленькая. А для страны — большая», — обратил тогда внимание глава государства.

Выплата $2,9 млрд со стороны российской компании была одним из пунктов пакета соглашений, который стороны подписали в последние дни прошлого года. При этом как российские, так и украинские представители отказались от неразрешенных судебных разбирательств и исков.

Кроме того, стороны договорились, что с иностранного имущества «Газпрома» будет снят арест, который ранее потребовала наложить украинская сторона в связи с судебными процессами.

Таким образом, подписывая пакет соглашений по продолжению транзита российского газа в Европу через Украину, стороны урегулировали юридические разногласия, которые мешали им прийти к консенсусу.

Напомним, в конце прошлого года после долгих переговоров «Нафтогаз» и «Газпром» заключили новый пятилетний контракт на транзит газа из России в Европу. Вместе с тем у них остается возможность пролонгировать договор еще на 10 лет.

Нынешний контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год.

Ранее на сайте «Газпрома» были опубликованы данные о «фактических потоках газа». Согласно этой информации, в январе компания уменьшила переправку газа через украинскую территорию на 70%, то есть до 2,65 млрд куб. м.

Как отмечал ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, в январе российская сторона прокачала через Украину 2,55 млрд куб. м топлива. В то же время он отмечал, что несмотря на то, что поставки были снижены, согласно условиям нового контракта, компания оплатила транзит из расчета 5,518 млрд куб. м, передает РИА «Новости».

«Оплаченные мощности использованы на 46%», — добавил он в записи на своей странице в Facebook.

В конце января также стало известно, что с текущего года транзит российского газа через Украину подорожал на 1,9%, сообщало издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину. СМИ ссылается на проект договора, который в декабре прошлого года заключили «Нафтогаз» и «Газпром».

В материале отмечается, что украинская сторона за пять лет сможет заработать не менее $7,13 млрд при транзите 225 млрд куб. м голубого топлива за весь срок действия соглашения.

Собеседник издания отметил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные договоры, которые влияют на итоговые условия транзита. Так, если «Газпром» нарастит свои поставки газа в Европу через соседнее государство сверх обозначенных объемов, будут применены повышающие коэффициенты.