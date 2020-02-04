Санкции против Европы: США не допустят работы «Севпотока — 2»

США могут в скором времени ввести еще один пакет санкций против экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2». Если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода, палата представителей и сенат готовы принять еще один закон о санкциях, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

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На этот раз ограничительные меры могут быть направлены против европейских инвесторов, участвующих в проекте, или, возможно, компаний, которые хотят купить газ, который будет поставляться по трубопроводу. По словам дипломатов, все может произойти очень быстро, возможно, в феврале или марте.

«Мы знаем, что американцы полны решимости предотвратить введение в эксплуатацию «Северного потока — 2». Никто не хочет рассуждать о возможных дальнейших действиях американцев, но все очень внимательно следят за развитием событий», — говорит представитель немецкой энергетической компании Uniper, которая участвует в финансировании проекта.

Издание также напоминает, что, в конце концов, одного письма из США в Европу было достаточно, чтобы приостановить энергетический проект. Американский сенатор Тед Круз обратился к Эдварду Хереме, владельцу швейцарской строительной компании Allseas, и пригрозил экономически уничтожить его бизнес.

«Если Allseas продолжит строительство газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море еще хотя бы один день — ваша компания столкнется с серьезными и потенциально опасными для существования юридическими и экономическими санкциями», — говорилось в письме.

В итоге Allseas вывела все свои суда с места работ.

Несмотря на это, Германия ожидает, что запуск российского газопровода «Северный поток — 2» состоится не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.

«По итогам моих разговоров с [председателем правления «Газпрома» Алексеем] Миллером могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года», — пояснил представитель ФРГ.

В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп утвердил санкции против компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Пакет ограничений был прописан в оборонном бюджете США на этот год.

Американские власти потребовали, чтобы компании, которые вели прокладку газопроводов, немедленно приостановили работы и вывели свои суда.

Если бы этого не произошло до 20 января 2020 года, то организациям грозила бы заморозка всех их активов в Соединенных Штатах. Помимо этого, власти страны запретили другим организациям сотрудничать с российскими партнерами.

Сразу после того, как документ был подписан главой США, американский Госдеп призвал подрядчиков строительства российских газопроводов «немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по прекращению своей деятельности».

В сообщении ведомства отмечалось, что правительство Соединенных Штатов выступает за «диверсификацию поставок энергоносителей», так как необходимо уменьшить роль геополитики на энергетических рынках за счет альтернативных вариантов поставок газа.

Кроме того, американские власти уверены, что такой способ поможет «снизить потребительские цены и повысить энергетическую безопасность стран — получателей энергоносителей».

Иными словами, США пытаются продвинуть на европейский рынок свой сжиженный природный газ, а также «защитить Европу» от политического воздействия России, которое, полагают американцы, может усилиться.

США считают, что Москва может стать главным европейским поставщиком газа, что поможет ей воздействовать на европейцев и на политической арене. Однако российские представители неоднократно указывали, что не собираются использовать этот исключительно экономический проект в политических целях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда отметил, что американские санкции — это наглое и циничное вмешательство в дела бизнеса европейских стран.

Лавров уверен, что американцы пригрозили санкциями, поскольку «Северный поток — 2» был на стадии завершения. Но так как противникам проекта это не нравилось, они активизировались и попытались сорвать его окончательную реализацию.