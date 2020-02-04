Акции Tesla взлетели: на чем заработал Илон Маск

Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%. Цена одной акции составляет $780.

Реклама

Как следствие, капитализация Tesla превысила $140,5 млрд. Это максимум с 2013 года.

Таким образом, состояние Илона Маска, которому принадлежит 1/5 часть компании, увеличилось на $4,7 млрд до $41 млрд. В рейтинге самых богатых людей, по версии Bloomberg, он находится на 22-й позиции.

Нынешний подъем начался с мая 2019 года — тогда стоимость акций составляла $185. В декабре рост значительно ускорился, и в январе Tesla стоила уже более $100 млрд.

Котировки Tesla взлетели после публикации финансовой отчетности на прошлой неделе. Тогда компания сообщила об увеличении выручки на 2% и о рекордных квартальных поставках.

За последние три месяца прошлого года Tesla удалось выпустить на рынок 112 тыс. автомобилей. На прошлой неделе в компании заявили, что поставки должны «безболезненно превысить 500 тыс. единиц». Такая цель была обозначена на 2020 год.

В отчете компании указывается, что год стал «переломным моментом для компании» и достижение прибыли — не статистическая ошибка, а начало новой эпохи.

Причина нынешнего роста акций — сообщение японской корпорации Panasonic о первой квартальной прибыли в совместном с Tesla предприятии на площадке Gigafactory. Оно занимается производством аккумуляторов и раньше было убыточным из-за проблем в производстве.

«Рынок еще недостаточно оценил потенциал этого события, — отмечают аналитики инвестиционной компании «Фридом Финанс» в беседе с «Газетой.Ru». — Gigafactory поставляет самый дорогостоящий компонент электромобилей. На аккумуляторы приходится 30% всех издержек. Выход этого сегмента в прибыль означает, что вся цепочка производства увеличила маржу Tesla, превратив ее в безубыточный конвейер».

Так, интерес к технологиям Panasonic по производству аккумуляторов уже проявила Toyota. Компания стремится получить определенную долю на перспективном рынке электрокаров.

Во «Фридом Финанс» не исключают, что бумаги Tesla, а с ним и состояние Маска в ближайшие месяцы вырастет еще на 20-40%. Этому будут способствовать растущий спрос в Европе, где власти в очередной раз «усилили нажим на автопроизводителей».

Так, с 2020 года на территории Евросоюза начали действовать новые экологические нормы. Все выпускаемые автомобили должны выбрасывать в атмосферу не более 95 граммов углекислого газа.

Новые экологические нормы достаточно жесткие, а штрафы за их несоблюдение огромные. В общей сложности из-за нерасторопности автомобильный сегмент может получить до 32 млрд евро штрафа, что превышает предполагаемую прибыль на 100%, отмечали ранее эксперты.

Как считает The Wall Street Journal, участие в производстве аккумуляторов является «ключевым преимуществом» Tesla.

Прошлые рекорды, достигнутые Tesla, были связаны с другими факторами. Напомним, во второй половине декабря 2019 года акции Tesla впервые пробили барьер в $400 за штуку. Тогда аналитики связывали рост акций компании с успехами компании на китайском рынке.

Но производитель электромобилей в действительности оказался не столь зависим от успеха в Пекине. Акции Tesla растут, несмотря на кризис китайской экономики из-за вспышки коронавируса.

В середине января этого года стоимость акций компании впервые превысила отметку в $500. Портал Market Insider тогда объяснил подъем их цены публикацией аналитической оценки Oppenheimer, согласно которой ценные бумаги Tesla могут со временем подорожать др $612 за единицу.

«Принятая в компании система оценки рисков, учет прежних ошибок и амбициозные планы начинают представлять существенную угрозу транспортным компаниям, которые не способны или не желают быстрее осваивать инновации»,

— отмечалось в заключении аналитиков.

Из-за существенного подорожания акций Tesla заняла второе место по капитализации среди всех автопроизводителей. В частности, компания опередила Volkswagen, General Motors и Ford, которые производят намного больше машин, — соответственно 11 млн, 6,21 млн и 5,6 млн единиц.

Однако аналитики указывали, что трехкратный рост акций Tesla менее чем за год не решает проблему долга компании. На конец декабря он составлял $13,42 млрд.

По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Маржаретто, сейчас невозможно спрогнозировать, что будет с Tesla через пять лет.

«Люди, вкладывающие деньги в акции Tesla, очень сильно рискуют. Через пять лет они могут стать как миллиардерами, так и нищими. Пока не очень понятно, будет ли в Америке, Китае и других странах мира существовать господдержка. Если она есть — электромобили будут продаваться. И наоборот», — подчеркнул эксперт.