«На коленях стоять не будем»: Лукашенко обвинил Россию в давлении

Лукашенко готов закупать нефть в США и Саудовской Аравии

Москва специально провела налоговый маневр в сфере поставок нефти, чтобы надавить на Минск, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Россия завышает цену даже относительно мировой стоимости, недоволен он. Чтобы не покупать нефть так дорого, страна вынуждена пойти на диверсификацию поставок. Это позволит снизить зависимость от России.

Россия специально ввела налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Белоруссию, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Белоруссию. Зачем надавить - догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место», — отметил белорусский президент, слова которого приводит агентство БелТА.

При этом, по его мнению, нефтяной конфликт между странами связан «со старым правительством России, которое президент России Владимир Путин отправил в отставку».

Лукашенко обратил внимание, что лет пять-шесть назад, до проведения изменений в налоговой сфер РФ, республика «получала нефть с половиной таможенной пошлины».

Так, ранее Белоруссия приобретала российскую нефть беспошлинно. Однако с 2019 года эта схема прекратила действовать.

В России был выбран следующий сценарий: в течение шести лет поэтапно будут снижаться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля в 2024 году.

«Отобрать ее (нефть — «Газета.Ru») неудобно, и они совершили маневр — ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины», — приводит слова главы государства агентство БелТА.

Эти изменения, по мнению Лукашенко, создают, в свою очередь, угрозу для института президентства суверенной республики.

«Я не хочу быть последним президентом Белоруссии. Почетно быть первым, но последним быть я не хочу», — заявил он.

Вот уже почти месяц Россия не поставляет свою нефть союзнику, потому что страны не могут договориться о цене.

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая»,

— сказал он на встрече с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что представители страны разберутся в этом вопросе, хотя он «очень тяжелый и непростой».

«Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он рассказал, что государственные власти ищут и альтернативные варианты поставки топлива. Один из таких маршрутов пролегает через порты на Балтике. Белоруссия уже закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти, которая должна прийти в республику в ближайшие дни, через порт Клайпеда. Кроме того президент Белоруссии рассказал о переговорах относительно поставки углеводородов с США, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Также власти Белоруссии рассматривают вариант поставки нефти из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба». Но этот нефтепровод необходимо будет запустить в реверсном режиме.

«Я [президенту России Владимиру] Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб», — заявил Лукашенко, добавив, что есть еще третье направление – через Украину с Черного моря.

«И четвертое — это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть», — говорит Лукашенко.

По его словам, тестирование альтернативных маршрутов уже началось, однако еще неизвестно, что из этого выйдет.

«Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок», — обратил внимание на серьезность вопроса белорусский президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что республике нельзя зависеть от одной страны.