«На коленях стоять не будем»: Лукашенко обвинил Россию в давлении

Россия специально ввела налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Белоруссию, заявил президент страны Александр Лукашенко.

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«И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Белоруссию. Зачем надавить - догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место», — отметил белорусский президент, слова которого приводит агентство БелТА.

При этом, по его мнению, нефтяной конфликт между странами связан «со старым правительством России, которое президент России Владимир Путин отправил в отставку».

Лукашенко обратил внимание, что лет пять-шесть назад, до проведения изменений в налоговой сфер РФ, республика «получала нефть с половиной таможенной пошлины».

Так, ранее Белоруссия приобретала российскую нефть беспошлинно. Однако с 2019 года эта схема прекратила действовать.

В России был выбран следующий сценарий: в течение шести лет поэтапно будут снижаться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля в 2024 году.

«Отобрать ее (нефть — «Газета.Ru») неудобно, и они совершили маневр — ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины», — приводит слова главы государства агентство БелТА.

Эти изменения, по мнению Лукашенко, создают, в свою очередь, угрозу для института президентства суверенной республики.

«Я не хочу быть последним президентом Белоруссии. Почетно быть первым, но последним быть я не хочу», — заявил он.

Вот уже почти месяц Россия не поставляет свою нефть союзнику, потому что страны не могут договориться о цене.

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая»,

— сказал он на встрече с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что представители страны разберутся в этом вопросе, хотя он «очень тяжелый и непростой».

«Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он рассказал, что государственные власти ищут и альтернативные варианты поставки топлива. Один из таких маршрутов пролегает через порты на Балтике. Белоруссия уже закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти, которая должна прийти в республику в ближайшие дни, через порт Клайпеда. Кроме того президент Белоруссии рассказал о переговорах относительно поставки углеводородов с США, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Также власти Белоруссии рассматривают вариант поставки нефти из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба». Но этот нефтепровод необходимо будет запустить в реверсном режиме.

«Я [президенту России Владимиру] Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб», — заявил Лукашенко, добавив, что есть еще третье направление – через Украину с Черного моря.

«И четвертое — это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть», — говорит Лукашенко.

По его словам, тестирование альтернативных маршрутов уже началось, однако еще неизвестно, что из этого выйдет.

«Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок», — обратил внимание на серьезность вопроса белорусский президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что республике нельзя зависеть от одной страны.