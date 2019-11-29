Из «хрущевки» в новостройку: чем удивили квартиры реновации

Более 1 млн жителей Москвы или около 350 тысяч семей переедут в новое жилье в рамках программы реновации. Вместо квартир в ветхих пятиэтажках москвичи обретут дом в новых современных домах. Переселение из «хрущевок» в новое жилье с отделкой комфорткласса началось в прошлом году. ЦАО стал восьмым округом, где участники программы реновации переезжают в новые дома.

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В районе Пресненский жители восьми пятиэтажек начали переезд в новый монолитный дом по адресу Мукомольный проезд, д. 2. Многоэтажка находится на территории «Большого Сити» - всего в 600 метрах располагается станция метро «Шелепиха», а совсем рядом находятся одноименная остановка МЦК и железнодорожная платформа Тестовская.

Раис Рамазанов – один из будущих жильцов этого дома – показал свою будущую квартиру, рассказав журналистам, что больше всего его восхищает вид из окна. С 36-го этажа открываются впечатляющие пейзажи столицы.

«Ожидания от переезда самые наилучшие. В квартире уже все готово, и я готовлюсь переехать. Переезжаю в трехкомнатную квартиру с супругой и двумя сыновьями. Больше всего нам нравится вид из окна. Для нас это удивительно – прожить всю жизнь на втором этаже и попасть на 36-й», - сказал Рамазанов «Газете.Ru».

Другое очевидное преимущество – это площадь квартиры. В рамках реновации Рамазанов получил квартиру на 24 квадратных метра больше старой – 77 против 53.

По словам будущего жильца новостройки, его также особенно порадовали индивидуальные приборы учета тепла и воды. Теперь можно будет контролировать потребление тепла в зависимости от температуры на улице, отметил он.

Рамазанов шутит, что ремонт в новой квартире будет делать еще нескоро – «здесь и так все идеально сделано». Действительно, все дома по программе реновации строятся по высоким стандартам.

«В сегодняшнем классификаторе стандартов жилья жилые дома, которые строятся по программе реновации, – это полноценные дома класса комфорт-плюс. Новые квартиры, предоставляемые переселенцам по программе реновации, существенно дороже и качественнее тех, из которых они выезжают», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Это квартиры с чистовой отделкой. Ремонт в новом жилье делать не нужно: стены в комнатах оклеены флизелиновыми обоями под покраску, потолки окрашены латексными акриловыми красками, полы в жилых комнатах из ламината с укладкой на звукоизоляционную подложку. Металлические входные двери утеплены.

В квартирах уже есть ванна, унитаз, раковина, полотенцесушитель, а также вентиляционные решетки, освещение, розетки и выключатели. Кухня оборудована плитой и мойкой, а также керамическим фартуком по всей длине рабочей зоны.

В квартире выполнена улучшенная отделка: обои, ламинат, плитка – все сделано, и даже люстры развешены. Установлены двухкамерные стеклопакеты , дверные коробки улучшены, поскольку использована шпонированная доска. Керамогранитная плитка уложена в помещении при входе, а керамическая плитка используется на отделке санузлов и на кухнях, в комнатах и коридоре — ламинат или керамогранит», - пояснил «Газете.Ru» начальник управления реновации Департамента строительства города Москвы Александр Потехин.

close Виталий Новиков

Рамазанов признается, что разница между условиями проживания поразительная.

«Я жил в «хрущевке», которая была построена в 1962 году. В таких домах маленькие кухни, низкие потолки, совмещенный санузел. Ведь дом старый, и коммуникации в нем старые. Безусловно, я очень рад, даже так – я счастливый человек», - сказал он.

Квартал №804 «Камушки», расположенный в Пресненском районе Москвы был построен в 50-х годах прошлого века, а планы по его расселению обсуждались ещё в середине 90-х годов.

Безопасность и удобство

Новостройка состоит из пяти жилых секций – всего 1506 квартир. Характерная особенность здания – жилые дворы, поднятые над землей. Благодаря ей подчеркивается приватность жилых пространств.

Помещения первого этажа — нежилые. В них появятся магазины, точки бытового обслуживания, салоны красоты, аптеки, спортивные секции. В стилобатной части расположен детский сад. Во дворе обустроены детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземной парковке предусмотрены машиноместа на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей.

«Все необходимые требования, в том числе и для маломобильных граждан, учтены в новом жилом доме. Жилые подъезды выполнены на уровне земли. Увеличены внутриквартирные коридоры, лифтовые холлы для возможности перемещения маломобильных людей», - сказал Александр Потехин.

Еще одна особенность нового дома – это высокий уровень организации мер противопожарной безопасности. Так, в здании установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигналов в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве. Кроме того, есть внутренний противопожарный водопровод и система оповещения и управления эвакуацией. В доме также есть резервный источник электроснабжения – это дизель-генератор. На кровле размещены площадки для спасательных вертолетов.

При этом в каждой секции жилого дома установлены лифты, которые могут быть активированы пожарными для доступа к верхним этажам. Для маломобильных граждан в лифтовых холлах обустроены пожаробезопасные зоны, а коридоры оборудованы системой автоматического пожаротушения.

В жилой дом по адресу Мукомольный проезд, д. 2. переезжают жители старых домов, расположенных по адресам 2-й Красногвардейский проезд, д.10, 1-й Красногвардейский проезд, д.20 и ул. Антонова-Овсеенко, д.7 и д.9, а также 1-й Красногвардейский проезд, дом 18/1, корпус 3, 2-й Красногвардейский проезд, дом 10а, улица Антонова-Овсеенко, дом 1/18, корпус 2 и дом 11. Всего в районе Пресненский в программу реновации включено 52 дома.

Александр Потехин уточнил, что пока в новый дом начали переезжать жители восьми пятиэтажек района Камушки.

За полторы недели 134 семьям (это больше 60 процентов жителей четырех переселяемых домов микрорайона Камушки) предоставили полные пакеты документов для подготовки договоров на новые квартиры. Из них первые 11 семей уже заключили договоры с Департаментом имущества города Москвы. Остальные жители Пресненского района приглашаются в центр информирования для подписания документов и дальнейшего получения ключей». Таким образом, на данный момент в микрорайоне Камушки переселяются уже боле 460 семей.

Всего в Центральном округе Москвы в программе реновации расселят 109 домов.

«Для их расселения необходимо построить порядка 400 тысяч квадратных метров жилой недвижимости», - указал начальник управления реновации.

Напомним, в рамках программы реновации москвичам предоставляют равнозначные квартиры. Иными словами, число комнат и площадь не могут быть меньшем, чем в предыдущем жилье. В программу реновации по итогам голосования жителей было включено 5173 дома.