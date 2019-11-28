Насколько хорошо вы разбираетесь в профессиях?

Python, Java, Scala – какому специалисту нужно это знать?
- Переводчику
- Программисту
- Завальцовщику
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Программисту Python, Java, Scala – это языки программирования.
Врач – одна из самых востребованных и ответственных профессий. Сколько нужно учиться в специалитете по специальности «лечебное дело»?
- 5,5 лет
- 7 лет
- 4 года
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
5,5 лет Большинство врачей сначала учится на «Лечебном деле». Чтобы получить право и квалификацию самостоятельно работать с пациентами, нужно еще учиться в интернатуре или ординатуре.
Какой прибор следит за режимом труда и отдыха водителей-дальнобойщиков?
- Профилограф
- Анемометр
- Тахограф
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Тахограф Это бортовой прибор, который осуществляет регистрацию следующих видов деятельности водителей: «управление», «работа», «готовность» или «перерыв/отдых», а также имеет другие функции. Кстати, водитель – одна из самых популярных вакансий в России.
Пилот воздушного судна в гражданской авиации – одна из самых высокооплачиваемых профессий в России. Можно ли женщине работать пилотом?
- Нет, это мужская работа
- Можно, но только вторым пилотом
- Что за вопрос? Конечно, можно!
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Что за вопрос? Конечно, можно! Требования к этой специальности не зависят от пола.
Фармацевт – одна из востребованных профессий. Что не входит в обязанности фармацевта?
- Продажа лекарств
- Подбор лекарств для пациентов
- Подбор аналогов выписанных лекарств для пациентов
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Подбор лекарств для пациентов В обязанности фармацевта не входит подбор препаратов для пациентов: он имеет право консультировать покупателей о свойствах лекарственных препаратов, противопоказаниях и возможных побочных действиях, основываясь на рецепте врача. Фармацевт имеет право подбирать синонимическую замену прописанных препаратов в рамках одного действующего вещества или консультировать по аналогичным препаратам, разрешенным к отпуску без рецепта врача.
Что изучает петрофизик? Подсказка: его могут взять на работу не только в научное учреждение, но и, например, в нефтяную компанию.
- Химические свойства попутного газа
- Физические свойства горных пород
- Прочностные свойства буров
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Физические свойства горных пород Петрофизические исследования — один из основных способов получить информацию о наличии и распределении углеводородов в породе.
Помните завальцовщика из первого вопроса? С изделиями из какого материала он работает?
- Из металла
- Из пенопласта
- Из дерева
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Из металла Завальцовка – это, в частности, загиб кромок листового металла с образованием закрытой или частично закрытой петли.
Мастер художественного слова (не свиста!) – кто это?
- Певец
- Чтец
- Гонец
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Чтец Должностных обязанностей у чтеца – мастера художественного слова много. В том числе он готовит концертную программу, осуществляет режиссуру чтецкой программы (самостоятельно либо с участием приглашенного режиссера), выступает как исполнитель с литературными программами в концертных залах и на концертных площадках.
Кто консультирует гостей ресторанов в выборе вин?
- Шампонье
- Гранолье
- Сомелье
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Сомелье Стать сомелье непросто – нужно учиться в школе сомелье и тренировать обоняние.
Правильных ответов: из 9Пройти тестирование на выявление подходящих вам профессий, проверить ваш трудовой договор на соответствие законодательству, найти работу (в том числе с переездом в другой регион) и стажировку вам поможет портал «Работа в России»