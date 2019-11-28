Насколько хорошо вы разбираетесь в профессиях?

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
В мире насчитывается миллионы специальностей. Одни существуют веками, другие отмирают, а на их месте появляются все новые и новые. Причем, не для всех даже обязательно получать профильное образование – порой его просто нет. «Газета.Ru» и портал «Работа в России», где собран целый справочник востребованных и перспективных профессий, предлагают вам пройти тест о том, как хорошо вы знаете профессии.
Python, Java, Scala – какому специалисту нужно это знать?
  1. Переводчику
  2. Программисту
  3. Завальцовщику
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Программисту Python, Java, Scala – это языки программирования.
Врач – одна из самых востребованных и ответственных профессий. Сколько нужно учиться в специалитете по специальности «лечебное дело»?
  1. 5,5 лет
  2. 7 лет
  3. 4 года
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
5,5 лет Большинство врачей сначала учится на «Лечебном деле». Чтобы получить право и квалификацию самостоятельно работать с пациентами, нужно еще учиться в интернатуре или ординатуре.
Какой прибор следит за режимом труда и отдыха водителей-дальнобойщиков?
  1. Профилограф
  2. Анемометр
  3. Тахограф
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Тахограф Это бортовой прибор, который осуществляет регистрацию следующих видов деятельности водителей: «управление», «работа», «готовность» или «перерыв/отдых», а также имеет другие функции. Кстати, водитель – одна из самых популярных вакансий в России.
Пилот воздушного судна в гражданской авиации – одна из самых высокооплачиваемых профессий в России. Можно ли женщине работать пилотом?
  1. Нет, это мужская работа
  2. Можно, но только вторым пилотом
  3. Что за вопрос? Конечно, можно!
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Что за вопрос? Конечно, можно! Требования к этой специальности не зависят от пола.
Фармацевт – одна из востребованных профессий. Что не входит в обязанности фармацевта?
  1. Продажа лекарств
  2. Подбор лекарств для пациентов
  3. Подбор аналогов выписанных лекарств для пациентов
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Подбор лекарств для пациентов В обязанности фармацевта не входит подбор препаратов для пациентов: он имеет право консультировать покупателей о свойствах лекарственных препаратов, противопоказаниях и возможных побочных действиях, основываясь на рецепте врача. Фармацевт имеет право подбирать синонимическую замену прописанных препаратов в рамках одного действующего вещества или консультировать по аналогичным препаратам, разрешенным к отпуску без рецепта врача.
Что изучает петрофизик? Подсказка: его могут взять на работу не только в научное учреждение, но и, например, в нефтяную компанию.
  1. Химические свойства попутного газа
  2. Физические свойства горных пород
  3. Прочностные свойства буров
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Физические свойства горных пород Петрофизические исследования — один из основных способов получить информацию о наличии и распределении углеводородов в породе.
Помните завальцовщика из первого вопроса? С изделиями из какого материала он работает?
  1. Из металла
  2. Из пенопласта
  3. Из дерева
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Из металла Завальцовка – это, в частности, загиб кромок листового металла с образованием закрытой или частично закрытой петли.
Мастер художественного слова (не свиста!) – кто это?
  1. Певец
  2. Чтец
  3. Гонец
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Чтец Должностных обязанностей у чтеца – мастера художественного слова много. В том числе он готовит концертную программу, осуществляет режиссуру чтецкой программы (самостоятельно либо с участием приглашенного режиссера), выступает как исполнитель с литературными программами в концертных залах и на концертных площадках.
Кто консультирует гостей ресторанов в выборе вин?
  1. Шампонье
  2. Гранолье
  3. Сомелье
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Сомелье Стать сомелье непросто – нужно учиться в школе сомелье и тренировать обоняние.
Правильных ответов: из 9
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