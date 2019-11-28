Насколько хорошо вы разбираетесь в профессиях?

Python, Java, Scala – какому специалисту нужно это знать? Переводчику Программисту Завальцовщику Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Врач – одна из самых востребованных и ответственных профессий. Сколько нужно учиться в специалитете по специальности «лечебное дело»? 5,5 лет 7 лет 4 года Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Какой прибор следит за режимом труда и отдыха водителей-дальнобойщиков? Профилограф Анемометр Тахограф Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Пилот воздушного судна в гражданской авиации – одна из самых высокооплачиваемых профессий в России. Можно ли женщине работать пилотом? Нет, это мужская работа Можно, но только вторым пилотом Что за вопрос? Конечно, можно! Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Фармацевт – одна из востребованных профессий. Что не входит в обязанности фармацевта? Продажа лекарств Подбор лекарств для пациентов Подбор аналогов выписанных лекарств для пациентов Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Что изучает петрофизик? Подсказка: его могут взять на работу не только в научное учреждение, но и, например, в нефтяную компанию. Химические свойства попутного газа Физические свойства горных пород Прочностные свойства буров Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Помните завальцовщика из первого вопроса? С изделиями из какого материала он работает? Из металла Из пенопласта Из дерева Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Мастер художественного слова (не свиста!) – кто это? Певец Чтец Гонец Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Кто консультирует гостей ресторанов в выборе вин? Шампонье Гранолье Сомелье Правильный ответ! Это неправильный ответ!