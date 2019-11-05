Знаете ли вы свои трудовые права?

Может ли на время испытательного срока зарплата у работника быть меньше, чем у работника, уже прошедшего испытание на той же должности? Да Нет Да, если работник не имеет опыта Правильный ответ! Это неправильный ответ!

В течение рабочего дня работнику положен перерыв на обед и отдых. Он должен быть: Не более 2 часов и не менее 30 минут Не более 2 часов и не менее 1 часа Ровно час Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Вне зависимости от своего желания работник должен получать зарплату на карту банка, который Является «зарплатным» для компании/предприятия Является системообразующим, согласно специальному списку Банка России Желание работника – закон! Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Если работник не увольняется, то какую часть отпуска за каждый год можно заменить денежной компенсацией? Все, что не отгулял Часть, которая превышает 28 календарных дней Никакую Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Работник имеет право приостановить работу, если ему не выплачивают зарплату… Более 28 дней Более 15 дней Более 5 дней Правильный ответ! Это неправильный ответ!

В какой срок работодатель обычно обязан предупредить работника о его увольнении в связи с сокращением штата? Не менее чем за 2 месяца Не менее чем за 3 месяца Не менее чем за месяц Правильный ответ! Это неправильный ответ!

Независимую оценку квалификации работника, необходимую для его работы, должен оплачивать: Фонд социального страхования Работник Работодатель Правильный ответ! Это неправильный ответ!