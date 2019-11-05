Знаете ли вы свои трудовые права?

Может ли на время испытательного срока зарплата у работника быть меньше, чем у работника, уже прошедшего испытание на той же должности?
- Да
- Нет
- Да, если работник не имеет опыта
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Нет Согласно ст. 70 ТК РФ, в период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
В течение рабочего дня работнику положен перерыв на обед и отдых. Он должен быть:
- Не более 2 часов и не менее 30 минут
- Не более 2 часов и не менее 1 часа
- Ровно час
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Не более 2 часов и не менее 30 минут Согласно ст. 108 ТК РФ, в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Вне зависимости от своего желания работник должен получать зарплату на карту банка, который
- Является «зарплатным» для компании/предприятия
- Является системообразующим, согласно специальному списку Банка России
- Желание работника – закон!
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Желание работника – закон! Согласно ст. 136 ТК РФ, Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.
Если работник не увольняется, то какую часть отпуска за каждый год можно заменить денежной компенсацией?
- Все, что не отгулял
- Часть, которая превышает 28 календарных дней
- Никакую
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Часть, которая превышает 28 календарных дней Согласно ст. 126 ТК РФ, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Если работнику установлен ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней и никаких дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков нет, то заменить компенсацией никакую часть отпуска нельзя.
Работник имеет право приостановить работу, если ему не выплачивают зарплату…
- Более 28 дней
- Более 15 дней
- Более 5 дней
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Более 15 дней Согласно ст. 142 ТК РФ, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В определенных случаях приостановление работы не допускается (в периоды действия ЧП, в органах Вооруженных сил, в организациях, занимающихся спасательными и противопожарными работами, в организациях, обслуживающих особо опасные виды оборудования, работникам, выполняющим работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения и т.п.).
В какой срок работодатель обычно обязан предупредить работника о его увольнении в связи с сокращением штата?
- Не менее чем за 2 месяца
- Не менее чем за 3 месяца
- Не менее чем за месяц
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Не менее чем за 2 месяца Согласно ст. 180 ТК РФ, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения этого срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
Независимую оценку квалификации работника, необходимую для его работы, должен оплачивать:
- Фонд социального страхования
- Работник
- Работодатель
Правильный ответ!
Это неправильный ответ!
Работодатель Согласно ст. 183 ТК РФ, при направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя.
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