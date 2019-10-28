Детям и родителям: какую помощь получают семьи в России

В 2019 году в России стартовал нацпроект «Демография», одной из целей которого является рост рождаемости. Достичь этого планируется, в частности, за счет увеличения финансовой поддержки семей при рождении детей.

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Согласно нацпроекту, одна из мер поддержки – это ежемесячные выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка. Выплаты полагаются малообеспеченным семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Ранее Минтруд сообщил, что в 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет на 7,1% и составит 12 тысяч рублей вместо нынешних 11,2 тысячи рублей. Эти пособия выплачиваются до достижения ребенком трех лет.

«Если говорить о всем периоде получения пособия — семья будет получать 430 тыс. рублей в сумме за три года — достаточно значительная сумма. В бюджете следующего года на эти цели предусмотрено дополнительно по сравнению с текущим годом 91 млрд рублей», — сообщил ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

В нацпроекте также указано, что в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в регионах, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, продолжится предоставление ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста 3 лет. Размер пособия – детский прожиточный минимум, установленный в регионе.

Другой важной мерой поддержку семей является «материнский капитал». Госпрограмма действует с 2007 года и успела себя зарекомендовать. На данный момент ее действие запланировано до 2021 года, однако высока вероятность, что программа будет продлена до 2024 года. В этом году более семи миллионов российских семей использовали средства материнского капитала.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8% до 466 617 рублей. На сегодняшний день размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей. Планируется, что его ежегодно будут получать 1 млн граждан.

Согласно паспорту федерального проекта о финансовой поддержке семей, до 2024 года помогать родителям будет и программа льготного ипотечного кредитования. Ипотека со ставкой 6% действует для семей, имеющих двух и более детей. Планируется, что к концу 2024 года количество кредитных организаций, выдающих такие жилищные кредиты, увеличится в 5 раз.

14 октября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что кассовое исполнение проекта по льготной ипотеке для родителей составляет лишь 8%, и попросил регионы принять меры для исправления ситуации.

«Это тема, которая касается поддержки родителей по проекту финансовой поддержки семей при рождении детей - мы ввели льготную ипотеку, где-то эта опция оказалась очень популярной: это не только Москва и Московская область, Санкт-Петербург, но и целый ряд других. Но где-то это вообще не работает никак», — сказал глава правительства (цитата по ТАСС).

Программа предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах. Однако Медведев предложил подумать о распространении льготной ипотеки на «вторичку».

В целом темпы выдачи семейной ипотеки в России растут, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов. Так, в июне семьи взяли 2,3 тысячи льготных кредитов, в июле – 3,1 тысячи, в августе – 4,2 тысячи. Всего более 22 тысяч семей воспользовались ипотекой по льготной ставке. Средняя сумма кредита составила 2,8 миллиона рублей.

Кроме того, семьи могут рассчитывать на получение 450 тыс. рублей как помощь от государства в погашении ипотечного кредита. Семьи, в которых три и более детей, уже подали более тысячи заявлений на погашение ипотеки с помощью этой выплаты с 25 сентября. Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит.

Пятая мера поддержки, указанная в паспорте федерального проекта, — это увеличение объемов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Мера даст возможность не менее 570 тыс. семей воспользоваться процедурой бесплатно по полису ОМС.

Стоит отметить, что финансовая помощь семьям – это не только федеральные программы, но и действия субъектов. Семьи с детьми получают помощь в том числе и внутри региона.

Так, власти Курской области планируют в 2020 году увеличить выплаты многодетным семьям региона при рождении третьего и каждого последующего ребенка в 1,2 раза — до 9380 рублей. Тогда как Воронежские власти будут платить по 200 тыс. рублей женщинам до 27 лет, родившим второго ребенка, — так называемый региональный материнский капитал. Раньше в регионе его выплачивали семьям, в которых появился третий ребенок.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение о вручении карт «Расту в Югре» с 20 тыс. рублей родителям новорожденных с 1 января 2020 года. А семьи в Тверской области начали получать подарки при рождении ребенка. В набор входит 58 предметов, все самое необходимое для новорожденного от одежды до предметов гигиены: махровое полотенце, бутылочку, пеленки, комбинезоны, ползунки.

Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов. Помимо проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» это «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт - норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.