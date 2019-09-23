Из аварийного в новое: россияне покидают непригодное жилье

В России ведется масштабная работа по расселению аварийного жилья. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на эти цели государство выделяет 507,2 млрд рублей. До 2024 года планируется переселить в новые дома более 664 тыс. человек, которые проживают в аварийном фонде площадью 12 млн кв. м.

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В сентябре первый этап расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта стартовал в Калининградской области. Ключи от новых квартир получили девять семей в городе Советске. В ближайшие два года в новые квартиры в области должны переехать 447 человек из 28 многоквартирных аварийных домов.

Тем временем некоторые регионы досрочно выполнили целевые показатели расселения аварийного жилья на 2019 год. Речь идет о Московской, Воронежской, Тюменской, Челябинской областях, Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан и Алтайском крае.

Всего по состоянию на 1 августа 2019 года в РФ переселены 3,73 тыс. человек из 65,42 тыс. кв. м аварийного жилья.

Так, выполнение цели 2019 года составляет 45,49% по числу переселенных граждан и 46,4% по площади расселенного аварийного жилья.

Ранее все 82 субъекта России получили авансовые средства на реализацию программы. Субъектам перечислено более 10 млрд рублей, говорил в интервью «Российской газете» министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

«Все регионы направили в Фонд ЖКХ заявки на получение финансовой поддержки, и они уже утверждены. Свыше 10 миллиардов рублей в субъекты РФ уже поступили. Остальные 70 процентов направят, когда регионы предоставят реестры заключенных контрактов на приобретение квартир для расселения», — сказал Якушев.

По его словам, всего на реализацию первого этапа программы переселения в 2019-2020 годах заложено 35,4 млрд рублей. При этом есть регионы, которые взяли на себя обязательство реализовать в целом программу 2019 – 2024 годов досрочно.

В интервью «Газете.Ru» Якушев говорил, что

на 1 января 2019 года в России 14 млн кв. м. жилья в аварийном состоянии.

«Если регион с опережением расселит все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, он сможет оставшиеся лимиты средств направить на продолжение расселения», — отмечал министр.

До конца 2020 года почти 64 тыс. россиян переселят из аварийного жилья. Речь идет о непригодных жилых помещениях общей площадью 1,04 млн кв. м.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что многие регионы столкнулись с трудностями при реализации программы расселения. По его словам, программу расселения ветхого и аварийного жилья в России необходимо продлевать и расширять.

Проблемы с расселением из аварийного жилья наблюдаются в Архангельской области, Карелии, Бурятии, Крыму и Севастополе, сообщала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«В поступающих жалобах граждане указывали на несоблюдение сроков расселения, невключение аварийных домов в программу переселения», — отмечалось в докладе омбудсмена.

Кроме того, поступают жалобы на неудовлетворительное состояние жилья, построенного для переселения из аварийного жилищного фонда.

Так, в Архангельской области на переселение из аварийного жилья с 2013 по 2018 год было выделено 9,8 млрд рублей. Объем финансирования программы по переселению на 2019-2025 годы составляет более 22 млрд рублей. Предусмотрено расселение 1651 многоквартирного дома, в которых проживают 26 тыс. человек.

Замглавы Минстроя России Максим Егоров рассказывал «Газете.Ru», как не допустить превращения ветхого жилья в аварийное. Егоров пояснил, что «ветхое жилье» — это жилье, в котором можно жить, но которое в определенной части требует больше, чем капитального ремонта. За такими домами необходим отдельный специальный контроль, отметил он.

«Сейчас ситуация следующая: дома с износом более 75% выпадают из программы капитального ремонта, но не попадают в категорию аварийного. Люди несколько лет живут в таких домах – пока они не превращаются в аварийные», - сказал Егоров.

Министерство намерено поддерживать такие дома, включать их в краткосрочные программы по капитальному ремонту, наблюдать за опасными конструктивными элементами здания, ликвидировать угрозы.

По его словам, самое большое количество аварийного жилья в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 2012 года, расселен на 99%. В новое жилье переехали свыше 690 тысяч человек из почти 11 млн кв. метров аварийного жилья, рассказал Егоров.

Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда является одной из приоритетной задач нацпроекта «Жилье и городская среда». К началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. При этом планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия ветхих домов.