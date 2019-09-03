«Россия хочет разрушить альянс»: в чем Пенс обвинил Москву

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в намерении уничтожить партнерские отношения между Варшавой и Вашингтоном. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает РИА «Новости».

«На самом деле Москва хочет разрушить наш альянс, используя свои газовые и нефтяные ресурсы», — заявил Пенс.

По словам американского вице-президента, Польша и США «намерены продвигать энергетическую безопасность и независимость» во всем мире. Кроме того, он заявил, что необходимо сохранять бдительность, поскольку Россия «пытается вмешиваться в выборы в Европе».

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Однако у РФ ничего не получится, выразил убеждение Пенс – потому что «польско-американские отношения – крепчайшие в истории». Он также заявил, что две страны – не просто союзники, а «семья».

Напомним, в 2016 году Европарламент принял резолюцию «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В Брюсселе утверждали, что РФ финансово поддерживает оппозицию в ЕС. Москва назвала этот документ «деградацией представления о демократии» и опровергла обвинения в попытке вмешательства в выборы.

Пенс находится в Польше в рамках визита, приуроченного к 80-й годовщине начала Второй Мировой войны. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не сможет прибыть в Варшаву, поскольку ожидает урагана «Дориан», приблизившегося к восточному побережью Штатов.

Визит Трампа в Польшу планировался с 31 августа по 2 сентября, передает НСН. Советник по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что в Варшаве американский лидер проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Вместо этого Зеленский встретился с Пенсом. Вице-президент США рассказал, что американская администрация поддерживает Киев и выступает за сохранение территориальной целостности Украины.

Сближение Польши и Украины с США происходит на фоне ухудшающихся российско-американских отношений. Западные соседи России также выступают с антимосковских позиций. Как передает ФАН, польский президент Дуда выступил категорически против возрождения формата G8 («Большой восьмерки» — «Газета.Ru») с участием России.

Современные польские власти выступают против какого-либо сближения с Россией. В начале августа заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач заявил, что стремление некоторых стран Европейского союза сблизиться с Россией вызывает опасения.

По его словам, потепление отношений с РФ может продемонстрировать Кремлю готовность Европы «забыть аннексию Крыма», что создаст опасный прецедент и даст Москве «уйти от ответственности».

Замглавы польского МИДа также выразил сожаление по поводу того, что Россию пытались сдержать и отговорить от «агрессии» в Восточной Европе, но Москва «ни на полшага не отступила».

В конце июля постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что для улучшения российско-европейских отношений должна накопиться «критическая масса политической воли у лидеров ЕС.

Одна из ключевых причин ухудшения отношений между Западом и РФ — отказ Украины и ее партнеров признать воссоединение Крыма с Россией. Киев также обвиняет Россию в агрессии в Донбассе и участии российских Вооруженных сил в конфликте на стороне ДНР и ЛНР, но при этом в правительстве Украины неоднократно признавали, что юридически доказать это не могут.

Заметное похолодание отношений между Россией с одной стороны и США с ЕС с другой многие сравнивают с холодной войной в XX веке. Несмотря на отсутствие военных действий, обе стороны конфликта накладывают друг на друга санкции и стремятся склонить на свою сторону мировое общественное мнение. При этом у России есть большое количество союзников в самих Европе и США — в основном это оппозиционные политики, причем как правого, так и левого толка.

Польша при этом не ограничивается антироссийской риторикой, указывая, к примеру, на войну с СССР в 1939 году («Польский поход» Красной армии). Варшава также стремится похоронить проект подводного трубопровода «Северный поток — 2», призванный обеспечить газом Германию и страны центральной Европы. Польские власти поддерживает также и Украина, для которой, впрочем, покупка американского газа невыгодна экономически.