Семейный подряд? Как богатеют родственники Андрея Чибиса

На этой неделе документы в региональный избирком подал временно исполняющий обязанность губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Избирательная комиссия должна в течение 10 дней проверить подлинность собранных подписей на листах поддержки и принять решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата.

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При этом в последнее время в прессе стали циркулировать слухи о том, что

Андрей Чибис, пользуясь своим служебным положением, стал раздавать государственные подряды в Мурманской области компаниям и фирмам, которые записаны на знакомых и близких родственников чиновника.

Андрей Чибис — выходец из города Чебоксары (Чувашия), карьеру делал быстро и успешно. Начинал он свою деятельность как адвокат, занимаясь частной юридической практикой, потом работал советником губернатора Рязанской области и начальником экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики.

С декабря 2013 года Чибис трудился заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, с октября 2014 года — главным государственным жилищным инспектором. При этом при содействии Чибиса в 2013 году было создано некоммерческое объединение НП «ЖКХ Контроль», главой которого и стал будущий чиновник.

21 марта Андрея Чибиса назначили временно исполняющим обязанности главы Мурманской области.

Начать карьеру молодому Андрею Чибису помогли родственные связи. Будучи зятем Геннадия Медведева, владельца дочернего предприятия одного из крупнейших в Чувашии производственных объединений в сфере оборонной промышленности ОАО «Электроприбор», еще в студенческие годы будущий чиновник начал работать в фирме свекра юристом. Чуть позже он основал и возглавил собственное консалтинговое агентство, специализирующееся на аудите и оценке недвижимости.

Если посмотреть в декларацию о доходах Андрея Чибиса, то за 2018 год чиновник заработал около 16 млн рублей. При этом большую часть средств чиновник получил от продажи недвижимости — 13,3 млн рублей. Вместе с женой он владеет домом в Испании площадью 176 кв. м. Кроме того, у госслужащего две квартиры на 133 кв. м и 76,2 кв. м. В распоряжении Чибиса два автомобиля Porsche и Mercedes Benz, а также снегоход и снегоболотоход.

Доход супруги чиновника — Евгении Чибис — за прошлый год едва превысил 1,6 млн рублей. Ей принадлежит квартира площадью 107,5 кв. м, жилое помещение 139,5 кв. м и три машиноместа.

При этом до апреля 2018-го Евгения Чибис числилась учредителем консалтинговых компаний — ООО «ГАРАНТ-консалтинг» (компания занимается бухгалтерским учетом) и ООО «Регион Девелопмент» (аудит). Компания «ГАРАНТ-консалтинг» владеет ООО «Сибгазстрой», строит инженерные сети.

В прошлом году контроль над этими фирмами установила Татьяна Кретова — сестра врио губернатора Мурманской области. Судя по всему, дела у сестры чиновника до последнего времени шли весьма неплохо.

Согласно базе СПАРК, на данный момент Татьяна Кретова является совладельцем компаний «Гарант-консалтинг», туристической «Гарант-тур», «ЖКХ-Девелопмент», ООО «Национальной коммунальной компании» (сфера деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе), «Регион-девелопмент».

Самая примечательная среди них — «ЖКХ-Девелопмент». Так, компания выполняла научно-исследовательские работы по теме «Подготовка предложений по повышению энергетической эффективности в типовых объектах бюджетной сферы, а также многоквартирных домах при проведении капитального ремонта и реконструкции» для Минэнерго на сумму 9 500 000 рублей. Работы завершены в 2015 году, заявка была подана через открытый конкурс (44-ФЗ).

В 2016 году компания была партнером выставочного стенда на XV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Заказчик — Московская объединенная электросетевая компания ПАО «МОЭСК». В заявке была указана начальная цена контракта — 10 640 000 рублей. Закупка производилась по 223-ФЗ.

Также в 2016 году «ЖКХ-Девелопмент», как говорится в СПАРК, «оказывало услуги по разработке документации, необходимой для проведения конкурса, объектом которого является централизованная система водоснабжения города Челябинска». Заказчик — «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска. Сумма контракта — 1 500 000.

В целом у компании «ЖКХ-Девелопмент» огромное количество контрагентов, среди которых администрация города Челябинска и администрации сельских поселений в Челябинской области. То есть именно там, где началась и стремительно развивалась карьера чиновника.

Прибыль компании «ЖКХ-Девелопмент» за 2017 год составила 22 798 000 рублей.

Также Татьяна Кретова, по данным СПАРК, является директором АНО «Институт развития регионов» (основной вид деятельности — регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий) и генеральным директором ООО «Сибгазстрой» (она является бенефициаром).

«Институт развития регионов» выполняет контракты, в частности, для Минлесхоза, Минстроя, Минэкономразвития, ЖКХ администрации города Канска, «Владимирводоканала».

Некоторые суммы контрактов действительно очень большие. В частности, сумма одного из них — для департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области — составила 14 300 000 рублей. Это подразумевало выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (Открытый конкурс по 44-ФЗ).

Для министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области «Институт развития регионов» оказывал научно-исследовательские услуги по разработке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Сахалинской области. Сумма контракта — 20 500 000 рублей. Способ размещения — открытый конкурс (44-ФЗ).

При этом прямой связи между бизнесом Татьяны Кретовой, сестры чиновника, и обвинениями Андрея Чибиса в раздаче государственных подрядов в Мурманской области компаниям и фирмам, которые записаны на знакомых и близких родственников, обнаружить не удалось.

Как сообщает, в частности, издание The Moscow Post,

чиновнику вменяют в вину рекомендации привлечь в Мурманскую область московское ЗАО «Управление отходами», являющееся в Мурманской области официальным региональным оператором в обращении с твердыми бытовыми отходами. По информации издания, Татьяна Кретова может быть связана с этой фирмой.

Впрочем, судя по сайту СПАРК, прямой связи между ней и ЗАО «Управление отходами» не прослеживается. Так, в структуре собственности компании значится компания «Алор+», а также «Вторая юридическая контора».

Получить оперативный комментарий у Андрея Чибиса «Газете.Ru» не удалось.